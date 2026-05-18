Irán átlépte a vörös vonalat: a teheráni vezetés drónokkal támadott egy atomerőművet − az esemény meglökte az olajárakat

Továbbra sincs érdemi előrelépés a Közel-Keleten, a harcok folytatódnak. Hatalmas a bizonytalanság, ezért a piacok idegesen reagálnak minden, olykor jelentéktelennek tűnő harci eseményre, kisebb támadásra is, mivel bármelyik pillanatban dőlni kezdhetnek a dominók.

Irán átlépte a vörös vonalat: a teheráni vezetés drónokkal támadott egy atomerőművet / Fotó: AFP

Irán folyamatos dróntámadásokkal tartja sakkban az Öböl menti olajkitermelő államokat, miközben Libanonban egyre feszültebb a helyzet, Washington és Teherán között pedig éles szóváltások folynak.

Irán atomerőművet támadott

Teherán néhány napja az Egyesült Arab Emírségek, Barakah nevű atomerőműve ellen indított csapást, aminek hatására az olajárak hirtelen emelkedni kezdtek.

Az északi-tengeri, Brent típusú kőolaj ára 1,32 százalékkal, hordónként 110,70 dollárra nőtt, míg az amerikai WTI 1,75 százalékkal, 107,26 dollárra emelkedett. A támadásra reagálva az arab ország hatóságai közölték, hogy vizsgálják az eset pontos körülményeit, és fenntartják annak lehetőségét, hogy válaszoljanak az offenzívára, amelyet terrorista támadásnak minősítettek.

A drónok az erőművet, illetve annak reaktorait nem érték el, azonban egy, az Abu-Dzabihoz tartozó Dhafra régióban található áramfejlesztő berendezés megrongálódott és lángokba borult:

A tűz nem veszélyeztette a Barakah atomerőmű biztonságát, mind a négy blokk rendeltetésszerűen működik

− jelentette az Egyesült Arab Emírségek Szövetségi Nukleáris Szabályozó Hatósága, a FANR. Az incidenssel kapcsolatban a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) vezetője, Rafael Grossi is aggodalmát fejezte ki.

Tovább mélyül a konfliktus

Az incidens tovább erősítette a félelmeket, miszerint eszkaláció várható a térségben, mivel az Egyesült Államok és Irán között a béketrágyalások megrekedtek. Ennek hatása az energiaárakban is megmutatkozik:

az elmúlt héten az olajárak 7 százalékkal emelkedtek.

Az iráni lakosságra az elhúzódó háború egyre nagyobb hatással van, mivel az ország gazdasága gyakorlatilag összeomlott. A telekommunikációs szolgáltatások akadoznak, a hiperinfláció pedig tömeges elbocsátási hullámokat eredményezett. Helyiek beszámolója szerint

a forradalmi hangulatot lassacskán a beletörődés és csalódottság váltja fel.

Mindeközben Szaúd-Arábia is folyamatos dróncsapásokról számol be, legutóbb Irak felől érkezett támadás az ország irányába, amire Turki al-Maliki, védelmi miniszter reagált:

Szaúd-Arábia fenntartja magának a jogot arra, hogy reagáljon a támadásra, továbbá minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az ország szuverenitását és biztonságát garantálni tudja.

Libanoni harcok

A háború kirobbanása óta a Teheránnal szövetséges jemeni húszik, valamint a libanoni Hezbollah fegyveres milíciái számos alkalommal mértek csapást Izraelre, amire az Izraeli Védelmi Erők válaszoffenzívákkal reagált.