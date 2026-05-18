Miután az olajárak és a kötvényhozamok emelkedése miatt a Wall Street – az AI-ralit szögre akasztva – lefordult pénteken, és Ázsia is mínuszban kezdte a hetet, a főbb európai részvényindexek borús hangulatot jeleztek hétfőn a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben.

Zuhan a 4iG, jól kezdte a hetet az OTP / Fotó: Móricz-Sabján Simon

A német DAX 0,86 százalékkal esett vissza, míg a páneurópai Euro Stoxx 50 0,97 százalékot veszített értékéből. A londoni FTSE 100 0,21 százalékkal került lejjebb, a francia CAC 40 pedig 1,61 százalékkal zuhant.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap újra figyelmeztette Iránt, hogy gyorsan állapodjon meg a békeszerződés feltételeiről, különben „semmi sem marad belőle”, miután egy dróncsapás elektromos tüzet okozott az Egyesült Arab Emírségek egyik atomerőművében.

Nem véletlen tehát, hogy az olajárak felfelé vették az irányt: a WTI hordója 2,4 százalékkal, 108 dollárra, míg a Brenté 2 százalékkal, 111,5 dollárra drágult.

Hétfő hajnalban amúgy a Ryanair a vártnál jobb eredményekről számolt be a március végén lezárt üzleti évéről készült gyorsjelentésében, ugyanakkor az új pénzügyi évben fékezheti a növekedést az üzemanyagárak, valamint a bérköltség növekedése – közölték.

A befektetők mára várják a kínai Baidu gyorsjelentését is.

Közben a SpaceX felgyorsította a tőzsdei bevezetés ütemét – írja az Equilor Befektetési Zrt. A legújabb tervek szerint a társaság június 12-én debütálna a Nasdaqon SPCX tickerszimbólum alatt. A tájékoztató már a következő héten nyilvánossá válhat, a roadshow június 4-én indul, az árképzésre június 11-én kerülne sor.

Ezzel párhuzamosan a részvényesek jóváhagyták az igazgatóság által javasolt 1:5 részvényfelaprózást, amelynek eredményeként egy részvény valós piaci értéke 526,59 dollárról 105,32 dollárra módosult.