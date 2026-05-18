Deviza
EUR/HUF360,62 -0,11% USD/HUF309,89 -0,31% GBP/HUF414,25 +0,12% CHF/HUF394,63 -0,04% PLN/HUF84,98 0% RON/HUF69,2 -0,19% CZK/HUF14,82 -0,12% EUR/HUF360,62 -0,11% USD/HUF309,89 -0,31% GBP/HUF414,25 +0,12% CHF/HUF394,63 -0,04% PLN/HUF84,98 0% RON/HUF69,2 -0,19% CZK/HUF14,82 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 114,55 +0,32% MTELEKOM2 520 +0,4% MOL4 000 +0,2% OTP41 450 +0,84% RICHTER12 490 -0,8% OPUS301,5 -1,82% ANY8 020 +1% AUTOWALLIS145,5 -2,41% WABERERS4 650 -0,22% BUMIX9 246,92 -0,48% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 825,7 +0,4% BUX132 114,55 +0,32% MTELEKOM2 520 +0,4% MOL4 000 +0,2% OTP41 450 +0,84% RICHTER12 490 -0,8% OPUS301,5 -1,82% ANY8 020 +1% AUTOWALLIS145,5 -2,41% WABERERS4 650 -0,22% BUMIX9 246,92 -0,48% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 825,7 +0,4%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
OTP
BUX

Zuhan a 4iG, jól kezdte a hetet az OTP

A BUX minimális pluszban rajtolt el hétfőn. A blue chipek közül az OTP állt az élre.
Murányi Ernő
2026.05.18, 09:13
Frissítve: 2026.05.18, 09:41

Miután az olajárak és a kötvényhozamok emelkedése miatt a Wall Street – az AI-ralit szögre akasztva – lefordult pénteken, és Ázsia is mínuszban kezdte a hetet, a főbb európai részvényindexek borús hangulatot jeleztek hétfőn a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben.

20210909_0013_MOR otp
Zuhan a 4iG, jól kezdte a hetet az OTP / Fotó: Móricz-Sabján Simon

A német DAX 0,86 százalékkal esett vissza, míg a páneurópai Euro Stoxx 50 0,97 százalékot veszített értékéből. A londoni FTSE 100 0,21 százalékkal került lejjebb, a francia CAC 40 pedig 1,61 százalékkal zuhant.  

Donald Trump amerikai elnök vasárnap újra figyelmeztette Iránt, hogy gyorsan állapodjon meg a békeszerződés feltételeiről, különben „semmi sem marad belőle”, miután egy dróncsapás elektromos tüzet okozott az Egyesült Arab Emírségek egyik atomerőművében. 

Nem véletlen tehát, hogy az olajárak felfelé vették az irányt: a WTI hordója 2,4 százalékkal, 108 dollárra, míg a Brenté 2 százalékkal, 111,5 dollárra drágult.

Hétfő hajnalban amúgy a Ryanair a vártnál jobb eredményekről számolt be a március végén lezárt üzleti évéről készült gyorsjelentésében, ugyanakkor az új pénzügyi évben fékezheti a növekedést az üzemanyagárak, valamint a bérköltség növekedése – közölték. 

A befektetők mára várják a kínai Baidu gyorsjelentését is.  

Közben a SpaceX felgyorsította a tőzsdei bevezetés ütemét – írja az Equilor Befektetési Zrt. A legújabb tervek szerint a társaság június 12-én debütálna a Nasdaqon SPCX tickerszimbólum alatt. A tájékoztató már a következő héten nyilvánossá válhat, a roadshow június 4-én indul, az árképzésre június 11-én kerülne sor. 

Ezzel párhuzamosan a részvényesek jóváhagyták az igazgatóság által javasolt 1:5 részvényfelaprózást, amelynek eredményeként egy részvény valós piaci értéke 526,59 dollárról 105,32 dollárra módosult. 

A BUX a negatív előjelek ellenére enyhe, mintegy 0,1 százalékos emelkedéssel, 133 806 ponton kezdte a hetet.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP-részvények nagyjából 0,5  százalékkal pénteki záróértékük felett, 41 300 forinton nyitottak. 

 OTP részvény
OTP részvény11:22:25
Árfolyam: 41 450 HUF +350 / +0,84 %
Forgalom: 4 409 560 740 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai eközben 0,1 százalékkal, 3994 forintra drágultak.

 MOL részvény
MOL részvény11:21:17
Árfolyam: 4 000 HUF +8 / +0,2 %
Forgalom: 561 119 584 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter kurzusa viszont 0,7 százalékkal, 12 500 forintra esett.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:18:48
Árfolyam: 12 490 HUF -100 / -0,8 %
Forgalom: 210 849 880 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei 2508 forinton startoltak el, ami 0,1 százalékos visszaesés pénteki záróértékükhöz viszonyítva.  

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:21:31
Árfolyam: 2 520 HUF +10 / +0,4 %
Forgalom: 1 037 945 972 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Folytatódik a 4iG vesszőfutása. A papír 4,6 százalékos zuhanással, 1716 forinton találta magát a tőzsdenyitás után.

 4IG részvény
4IG részvény11:20:45
Árfolyam: 1 840 HUF +42 / +2,28 %
Forgalom: 209 203 203 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint csekély mértékben erősödött a reggeli órákban, az eurót reggel 9 körül 361,3 forinton jegyzik a bankközi devizapiacon.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu