Itt az idő: Orbán Viktor felszólította Magyar Péter kormányát, hogy folytassa, amit a Fidesz megkezdett – „Egyetlen lépest se tegyen”

Orbán Viktor is megszólalt az éjjeli romániai drónincidens kapcsán, a volt miniszterelnök a közösségi oldalán posztolt a rendkívüli eseményről.

A Fidesz elnöke először is arról írt, hogy „együttérzünk a szomszédos Romániát ért dróntámadás sérültjeivel”. A történtekből azt a következtetést vonta le, hogy az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra.

Ezért felszólítjuk a magyar kormányt, hogy az előző kormány által kialakított semlegességi politikát tartsa fent, és egyetlen lépést se tegyen a háborúpárti Európa irányába

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.

A drónincidensről Magyar Péter is bejegyzést tett közzé. A kormányfő azt írta, hogy a tegnapi orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor.

Emlékeztetett rá, hogy Romániában, Galati városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat.

Kijelentette, hogy Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU- és NATO-tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet. „Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával. A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánunk, és támogatjuk az eset teljes körű kivizsgálását” – írta posztjában Magyar Péter.

A román védelmi minisztérium közlése szerint a radarrendszerek a drónt Galați városáig követték nyomon, ahol egy társasház tetejének csapódott. Két ember megsérült. Az épületet kiürítették, a teljes környéken riadókészültséget rendeltek el.

Az eset után két F–16-os vadászgépet riasztottak,

hogy nyomon kövessék az ukrán határ közelében repülő több drónt, a pilóták pedig engedélyt kaptak, hogy szükség esetén fellépjenek a légi célpontok ellen. Románia tájékoztatta NATO-szövetségeseit, és a drónelhárító képességek gyorsított átadását kérte.

„Ez az incidens az Oroszországi Föderáció súlyos és felelőtlen eszkalációját jelenti” – közölte a román külügyminisztérium. „Románia megteszi a szükséges diplomáciai lépéseket, hogy reagáljon a nemzetközi jog és légterének ezen súlyos megsértésére” – tette hozzá Oana Toiu tárcavezető.