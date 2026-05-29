Orosz dróntámadás: megszólalt Magyar Péter, azonnal levonta a következtetést – ezt üzente Putyinéknak a román csapás miatt

„A tegnapi orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor” – fogalmazott Magyar Péter pénteken a Facebookon.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Romániában, Galati városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat.

Kijelentette, hogy Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU és NATO tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet. „Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával. A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánunk, és támogatjuk az eset teljes körű kivizsgálását” – írta posztjában Magyar Péter.

A román védelmi minisztérium közlése szerint a radarrendszerek a drónt Galați városáig követték nyomon, ahol egy társasház tetejének csapódott. Két ember megsérült. Az épületet kiürítették, a teljes környéken riadókészültséget rendeltek el.

Az eset után két F–16-os vadászgépet riasztottak, hogy nyomon kövessék az ukrán határ közelében repülő több drónt, a pilóták pedig engedélyt kaptak arra, hogy szükség esetén fellépjenek a légi célpontok ellen.

Románia tájékoztatta szövetségeseit a NATO-ban, és a drónelhárító képességek gyorsított átadását kérte.

„Ez az incidens az Oroszországi Föderáció súlyos és felelőtlen eszkalációját jelenti” – közölte a román külügyminisztérium. „Románia megteszi a szükséges diplomáciai lépéseket, hogy reagáljon a nemzetközi jog és légterének ezen súlyos megsértésére” – tette hozzá Oana Toiu.

A NATO szóvivője az X közösségi platformon azt írta: „Elítéljük Oroszország felelőtlen magatartását, és a NATO tovább erősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is.”

Mark Rutte NATO-főtitkár kapcsolatban áll a román kormánnyal.

Folyamatosak a légtérsértések

Románia és a NATO keleti szárnyának más tagállamai az orosz–ukrán háború kezdete óta egyre több légtérsértést tapasztalnak. A hónap elején Észtország lelőtt egy eltévedt ukrán drónt, míg Litvániában a vezetőknek óvóhelyre kellett vonulniuk egy vilniusi riasztás miatt.