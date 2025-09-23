Deviza
EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF329.49 -0.1% GBP/HUF445.04 -0.13% CHF/HUF416.32 +0.04% PLN/HUF91.44 0% RON/HUF76.63 -0.05% CZK/HUF16.04 -0.07% EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF329.49 -0.1% GBP/HUF445.04 -0.13% CHF/HUF416.32 +0.04% PLN/HUF91.44 0% RON/HUF76.63 -0.05% CZK/HUF16.04 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,686.28 -0.61% MTELEKOM1,824 +0.22% MOL2,702 -0.67% OTP28,670 -1.12% RICHTER9,990 -0.4% OPUS534 +0.94% ANY7,380 +0.81% AUTOWALLIS151 -1.32% WABERERS5,000 -2% BUMIX9,244.82 +0.27% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,152.68 +0.32% BUX98,686.28 -0.61% MTELEKOM1,824 +0.22% MOL2,702 -0.67% OTP28,670 -1.12% RICHTER9,990 -0.4% OPUS534 +0.94% ANY7,380 +0.81% AUTOWALLIS151 -1.32% WABERERS5,000 -2% BUMIX9,244.82 +0.27% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,152.68 +0.32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Ukrajna
drón
Litvánia
orosz-ukrán háború
Európai Unió

Rémisztő terv látott napvilágot, az ukránokkal karöltve építene drónfalat az EU – együtt tüzelnének az oroszokra

A litván külügyminiszter kijelentette, hogy Ukrajna drónellenes szakértelmét kellene felhasználni a NATO határainak védelmére. A politikus szerint az EU védelmi rendszerében nagy rések vannak.
VG/MTI
2025.09.23., 10:02

Ukrajnát teljes mértékben be kellene vonni a NATO határainak védelmét szolgáló drónfal terveibe, mert rendelkezik a szükséges tapasztalattal és szakértelemmel – jelentette ki Litvánia külügyminisztere, Kestutis Budrys a Reuters brit hírügynökségnek az ENSZ-ben.

Joint press conference of foreign ministers of Ukraine and Lithuania Újabb rémisztő terv, az ukránokkal karöltve építene drónfalat az EU – együtt tüzelnének az oroszokra
Kestutis Budrys szerint Ukrajna drónellenes szakértelmét kellene felhasználni a NATO határainak védelmére / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Unió (EU) azt is vizsgálja, hogyan lehetne létrehozni egy drónfalat az EU keleti határa mentén, a projektet az orosz drónok lengyelországi behatolása tette sürgetővé. Elemzők és tisztviselők szerint a behatolás – amelyet Moszkva tagad – rávilágított Európa és a NATO drónokkal szembeni védekezőképességének hiányosságaira, bár a lengyel és NATO-erők több drónt is lelőttek.

Az EU védelmi rendszerében nagy rések vannak. Nincs megfelelő felszerelésünk, amellyel felismerhetnénk, nyomon követhetnénk, majd megsemmisíthetnénk a drónokat. Nincs ilyen felszerelésünk

 – nyilatkozott a politikus. Budrys szerint Ukrajna minden éjjel harcol a drónok ellen, és rendelkezik a küzdelemhez szükséges integrált rendszerekkel. Ezért ezt a technológiát a frontvonalra kell vinni, és ott kell kiépíteni, hogy az ukránokkal együtt hatékonyan működhessen.

A NATO légterébe történt orosz behatolásokról Budrys azt mondta, hogy Moszkva kihasználja a szövetség habozását és vitáit arról, hogyan reagáljon, hogy kiterjessze a szürkezónákat. Leszögezte: nagyon világosan meg kell fogalmazni és meg kell mutatni Oroszországnak, ha tovább fokozza az eszkalációt, az keményebb válaszlépéseket fog eredményezni.

Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok miért gyakorol nyomást Európára, hogy szigorítsa az Oroszország szénhidrogén-ágazatára vonatkozó szankciókat, miközben a saját szankciók bevezetését halogatja, Budrys azt válaszolta, hogy Washingtonnak igaza van. Ha az EU rendet teremt saját házában, akkor könnyebb lesz megfelelően összehangolt stratégiát kidolgozni az Egyesült Államokkal – hangoztatta.

Az EU jelenleg a 19. orosz szankciócsomagot vizsgálja, amely magában foglalná az orosz cseppfolyósítottföldgáz-vásárlások fokozatos megszüntetését 2027-ig.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12027 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
NAV

Patkányürülékben dúskál a hamis cigaretta: több tízmilliárd euró az EU vesztesége – ennyi illegális dohányterméket foglalt le az adóhatóság

Európában minden 10. szál cigaretta illegális.
3 perc
Donald Trump

A törökök nem ijedősek, 19-re lapot húztak – még Trump se biztos, hogy elhiszi, ez valóban megtörténik

Javulhat a viszony az Egyesült Államok és Törökország közt.
8 perc
Kína

Újabb versenytársat kaptak az amerikai gazdák a kínai szójapiacért

Argentína eltörölte az exportadót, felpörgött az üzlet.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu