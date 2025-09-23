Rémisztő terv látott napvilágot, az ukránokkal karöltve építene drónfalat az EU – együtt tüzelnének az oroszokra

Ukrajnát teljes mértékben be kellene vonni a NATO határainak védelmét szolgáló drónfal terveibe, mert rendelkezik a szükséges tapasztalattal és szakértelemmel – jelentette ki Litvánia külügyminisztere, Kestutis Budrys a Reuters brit hírügynökségnek az ENSZ-ben.

Kestutis Budrys szerint Ukrajna drónellenes szakértelmét kellene felhasználni a NATO határainak védelmére / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Unió (EU) azt is vizsgálja, hogyan lehetne létrehozni egy drónfalat az EU keleti határa mentén, a projektet az orosz drónok lengyelországi behatolása tette sürgetővé. Elemzők és tisztviselők szerint a behatolás – amelyet Moszkva tagad – rávilágított Európa és a NATO drónokkal szembeni védekezőképességének hiányosságaira, bár a lengyel és NATO-erők több drónt is lelőttek.

Az EU védelmi rendszerében nagy rések vannak. Nincs megfelelő felszerelésünk, amellyel felismerhetnénk, nyomon követhetnénk, majd megsemmisíthetnénk a drónokat. Nincs ilyen felszerelésünk

– nyilatkozott a politikus. Budrys szerint Ukrajna minden éjjel harcol a drónok ellen, és rendelkezik a küzdelemhez szükséges integrált rendszerekkel. Ezért ezt a technológiát a frontvonalra kell vinni, és ott kell kiépíteni, hogy az ukránokkal együtt hatékonyan működhessen.

A NATO légterébe történt orosz behatolásokról Budrys azt mondta, hogy Moszkva kihasználja a szövetség habozását és vitáit arról, hogyan reagáljon, hogy kiterjessze a szürkezónákat. Leszögezte: nagyon világosan meg kell fogalmazni és meg kell mutatni Oroszországnak, ha tovább fokozza az eszkalációt, az keményebb válaszlépéseket fog eredményezni.

Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok miért gyakorol nyomást Európára, hogy szigorítsa az Oroszország szénhidrogén-ágazatára vonatkozó szankciókat, miközben a saját szankciók bevezetését halogatja, Budrys azt válaszolta, hogy Washingtonnak igaza van. Ha az EU rendet teremt saját házában, akkor könnyebb lesz megfelelően összehangolt stratégiát kidolgozni az Egyesült Államokkal – hangoztatta.

Az EU jelenleg a 19. orosz szankciócsomagot vizsgálja, amely magában foglalná az orosz cseppfolyósítottföldgáz-vásárlások fokozatos megszüntetését 2027-ig.