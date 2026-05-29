Először szólaltak meg az oroszok a romániai dróncsapásról: nagyon másról beszélnek, mint amit eddig tudtunk – "Mutassák meg"

Elhangzott az első nyilvános moszkvai reakció a Romániát ért orosz dróntámadásról. A történtekre eddig nem reagált az orosz fél, most azonban Andrej Guruljov tábornok ezt megtette, és válaszolt a vádakra, amelyeket a lezuhant drón miatt fogalmaztak meg az európai országok az Orosz Föderációval szemben.

Guruljov az orosz parlament képviselője, de tartalékos altábornagy is. Az orosz sajtó őt idézve arról számolt be, hogy eszkalációnak nevezte Románia vádjait.

Szerinte Románia azon kijelentései, miszerint Oroszországnak köze van a Galac városában egy lakóházra zuhant drón incidenséhez, a Nyugat részéről az eszkaláció újabb szakaszát jelentik.

„Először is, ez az eszkaláció egyik szakasza, amelyet a Nyugat hajt végre. Másodszor, nincs bizonyíték arra, hogy a drón orosz lenne.

Mutassák meg, ha van!

– követelte. Nyitva hagyta annak a lehetőségét is, hogy a lezuhant drón ukrán is lehetett. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ahhoz, hogy valaki Romániáig repüljön, nagyon el kell tévednie, ezzel mintegy megkérdőjelezve, hogy valóban orosz drón csapódhatott volna be román területen.

Guruljov azt feltételezte, hogy a drón lezuhanásával bekövetkezett incidens egy olyan akció, amelynek célja Románia lakosságának és politikai vezetésének Oroszország ellen hangolása. „Nem gondolom, hogy a nyilatkozatokon túl bármi is történne, de mindenesetre ez az eszkaláció újabb szakasza” – összegezte véleményét a képviselő.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a román védelmi minisztérium pénteken arról számolt be, hogy május 29-re virradó éjszaka egy drón zuhant egy galaci többlakásos lakóház tetejére, aminek következtében robbanás történt, és tűz ütött ki egy tized emeleti lakásban. A tüzet gyorsan eloltották, az épületből körülbelül 70 embert evakuáltak, ketten megsérültek, őket kórházba szállították.

A román hatóságok Oroszországot vádolták meg a drónincidenssel. A történtek kapcsán a román külügyminisztérium bekérette Vlagyimir Lipajevet, az Orosz Föderáció nagykövetét. Románia kinyilvánította, hogy „az Orosz Föderáció felelőtlen magatartásának következményei lesznek a két ország közötti diplomáciai kapcsolatokra nézve, valamint a szankciós csomagokat érintő további európai szintű lépések szükségességét” – erről már Oana Taiu román külügyminiszter nyilatkozott.