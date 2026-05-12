Elkészült az első kép a Tisza-kormányról – egy valaki lemaradt a fotóról

„A Tisza-kormány a Sándor Palotában a miniszteri kinevezések átvétele után. 16 órától a miniszteri eskütételekre kerül sor az Országgyűlésbe” – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalosan is kinevezte a tizenhat minisztert, akik később az Országgyűlés előtt tesznek esküt.

Az okmányok átadásáról készült képeken hátat fordítottak Sulyok Tamásnak, az első közös kép is az államfő nélkül készült el.

A megválasztott kormányfő korábban úgy fogalmazott, hogy a magyar emberek szemében Sulyok Tamás nem köztársasági elnök. Az államfővel folytatott négyszemközti egyeztetésén megismételte, hogy önként távozzon a hivatala éléről, miután megtörténik hivatalosan a kormányváltás.

A szombaton miniszterelnökké választott Magyar Péter parlamenti székfoglaló beszédében Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz is intézett kritikát. A parlamentben jelen lévő államfőt ismét arra szólította fel, hogy mondjon le tisztségéről.

„Világosan szeretném kimondani, aki azt hiszi, hogy politikai kapcsolat, párthűség, személyes lojalitás vagy a hatalom védelme által felmentést kap – Magyarország többé nem lesz következmények nélküli ország.

Ami a nemzeté, annak a nemzet szolgálatában kell állnia, amit jogellenesen vittek el, azt törvényes úton vissza fogjuk szerezni […] és be fogjuk mutatni. Akik felelősek, azok számot fognak adni a tetteikről. Ez az igazságtétel lényege” – fogalmazott Magyar Péter.

Így áll fel a Tisza-kormány: