Új vonatjárat indult két népszerű európai turisztikai központ között, a szállásköltséget biztosan megspórolhatjuk vele

Elindult egy új hálókocsis vonatjárat, a European Sleeper , amely összeköti az Európai Unió két legnagyobb fővárosát, Párizst és Berlint. Hétfőn, szerdán és pénteken indul Berlinből, megállva Liege-ben és Brüsszelben. Párizsból pedig kedden, csütörtökön és vasárnap ugyanazon az útvonalon vissza Berlinbe – írja az Origo.

Elindult a European Sleeper hálókocsis vonatjárat Párizs és Berlin között / Fotó: European Sleeper

Kellemes éjszakai pihenést kínál a European Sleeper

A Travel+Leisure magazin szerint bármelyik irányt választjuk is, az éjszakai vonatozás praktikus és megfizethető módja annak, hogy nagy távolságokat tegyünk meg úgy, hogy közben a szállás is biztosított.

Az utasoknak elég nagyjából 15 perccel indulás előtt megjelenniük az állomáson, nincs hosszadalmas biztonsági ellenőrzés, gyakorlatilag azonnal fel lehet szállni a vonatra.

A szerelvény hét vagonból áll, a felszállást követően a személyzet bemutatkozik, és frissítővel kínálja az utasokat. A fülkékben hívógomb is található, ha az utazás során valakinek további segítségre lenne szüksége.

Három kényelmi kategória közül lehet választani: budget, classic és comfort. A vonatkocsikban a fülkéket tolóajtó és függönyök választják el a folyosótól. Méretük azonos, függetlenül a foglalási osztálytól.

A budget osztályon hat,

a classicon öt,

míg a comfort osztályon három férőhelyes fülkéket alakítottak ki.

A budget kategória a legolcsóbb, ezek a kabinok azonban nem alakíthatók át éjszakára hálófülkévé. A budget és a classic osztályokon közös a WC és két további, mosdókagylóval ellátott mosdó áll rendelkezésre, amelyek a kocsik végén találhatók.

