A Panama-csatorna az olaj menekülő útvonala, de az El Nino mindent felboríthat

Jelentősen megnőtt a Panama-csatorna tankerforgalma, miután a Hormuzi-szoros zárlata miatt eltűnt a világpiacról az olaj és cseppfolyósított földgáz (LNG) 20 százaléka, amelyet a vevők nagyrészt az Egyesült Államokból próbálnak pótolni. Sietni kell azonban, mert hamarosan érkezik az El Nino és vele a szárazság, ami leapasztja a kulcsfontosságú átjáró vízszintjét.

Hormuz lezárása miatt megnövekedett a Panama-csatorna forgalma / Fotó: AFP

A Hormuzi-szoros február végén kezdődött zárlata globális energiasokkot okozott, a legfőbb vesztes pedig Ázsia, oda irányult ugyanis a Perzsa-öbölből exportált olaj 80 százaléka.

A kiesett mennyiség pótlására egyre több vevő fordul az Egyesült Államok felé, ami a számokban is megmutatkozik: az áprilisi amerikai olajexport rekordot jelentő 5,2 millió hordóra ugrott a Kpler árupiaci adatszolgáltató összesítése szerint, a texasi Corpus Christi exportterminál története legforgalmasabb negyedévét zárta – ez pedig

jelentősen megnövelte a Panama-csatorna forgalmát.

A Kpler jelentése szerint áprilisban az egy évvel korábbihoz képest 74 százalékkal több kőolaj és olajszármazék haladt át a közép-amerikai vízi úton, naponta átlagosan 1,77 millió hordónyi – ez rekord mennyiséget jelent.

Csak Japánba napi 260 ezer hordónyit szállítottak – ez több mint ötszöröse a korábbinak a Nikkei Asia gazdasági hírportál tudósítása szerint.

A zsiliprendszer korlátozza a Panama-csatorna áteresztőképességét

Pedig a legnagyobb tankerek nem is képesek használni ezt az átjárót, azoknak az amerikai kikötőkből a hosszabb úton, az afrikai Jóreménység-fokát megkerülve kell eljutniuk Ázsiába. Ezt a forgalomnövekedést így a kisebb és közepes méretű szállítóhajók generálják, mert az ázsiai vevőknek mindegy, csak jöjjön az olaj.

Naponta 36-38 hajó jut csak át a zsiliprendszer miatt / Fotó: AFP

A Panama-csatorna zsiliprendszerrel működik, az áteresztőképessége így véges, csak napi 36-38

konténert,

autót,

LNG-t

és ömlesztett árut

szállító hajó tud naponta áthaladni rajta, a tankerek így fennakadásokat okoznak.

A forgalom növekedése egyúttal áremelkedés is hozott, április végén a Panama-csatornán az átlagos aukciós árak 385 ezer dollárra emelkedtek az iráni háború előtti átlagosan 135-140 ezer dollárról. Egyes hajók azonban több mint egymillió dollárt fizettek az áthaladásért.