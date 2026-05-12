Szja-bevallás: figyelmeztet a NAV, ezek a leggyakoribb hibák, amin el lehet csúszni
Az eddig beérkezett szja-bevallásokból a NAV leszűrte a leggyakoribb hibákat. Az adóhatóság ezért közleményben foglalta össze a tipikus, egyébként összességében leggyakoribb bevallási hibákat, amelyekre az érintetteknek érdemes figyelniük.
Gyakori probléma, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét olyanok is igénylik, akik bár négy vagy több gyermeket nevelnek, de nem vér szerinti és nem örökbefogadó édesanyaként.
Így például nem veheti igénybe a kedvezményt az, aki négy gyermeket szült, de váláskor az apához kerül a 9 éves kisfia, és az sem, aki a második férjével közösen nevel négy gyermeket, akik közül kettő a sajátja, kettő a férjéé.
A három gyermeket nevelő anyáknak figyelemmel kell lenniük arra, hogy csak a 2025. szeptember 30-a után megszerzett jövedelmükből, illetve a 2025. szeptember 30-a után elszámolt munkabérükből érvényesíthetik a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét. A csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj kedvezménye pedig a 2025. június 30-át követően folyósított csed, gyed és örökbefogadói díj összegéből vehető igénybe.
A családi kedvezmény számításánál arra kell figyelni, hogy onnantól kezdve, hogy
a gyermek a középiskola befejezése után felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait és a szülő már nem jogosult utána a családi pótlékra, ez a gyermek már csak eltartottként vehető figyelembe, nem lehet beszámítani a kedvezményezett eltartottak közé.
Így például az a szülő, akinek van egy 17 éves gimnáziumban tanuló gyermeke, a másik gyermeke pedig tavaly ősztől egyetemre jár és utoljára 2025 júliusában volt jogosult utána a családi pótlékra, a családi kedvezmény szempontjából 2025 augusztusától két eltartottal, de egy kedvezményezett eltartottal számolhat, vagyis 2025 augusztusától adóban számítva, havi 30 ezer forint családi kedvezményre jogosult.
Speciális helyzetet teremt a gyermekek felváltva gondozása is. Előfordult, hogy a családi kedvezményt olyan külön élő szülők is érvényesítették, akik a gyermekeik felett nem közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot, gyermekeiket nem azonos időtartamban felváltva nevelik és gondozzák, és ezáltal nem 50-50 százalékban jogosultak a családi pótlékra, pedig a családi kedvezményt csak ilyen esetben érvényesíthetik a külön élő szülők 50–50 százalékos arányban.
Ha valaki bizonytalan a kitöltésben, inkább kérje a NAV segítségét, még május 20-ig! Ezt megteheti telefonon, az ingyenesen hívható 1819-es Infóvonalon, vagy személyesen, az ügyfélszolgálatokon. Minden információ a bevallásról a NAV honlapján, az SZJA-bevallás 2025 csempe alatt.
Szja-bevallás 2026: így lehet visszaigényelni az adót, pontosan elmagyarázta a NAV – sok pénzt fizethetnek ki a magyaroknak, ha jól csinálják
Az szja-bevallási időszak lezárulta után sokan szembesülnek azzal, hogy a NAV-adószámláján túlfizetés vagy éppen tartozás jelenik meg, azonban az egyenleg értelmezése korántsem mindig egyértelmű. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerint az egyik leggyakoribb kérdés most az, hogy az adózók valóban visszakaphatják-e a feltüntetett összeget, vagy azt más adótartozás automatikusan elviszi. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az szja-bevallás benyújtásáig az év közben befizetett adóelőlegek is túlfizetésként jelenhetnek meg az adószámlán, ezért nem minden esetben érdemes azonnal visszaigényelni az összeget.
Az adózó visszaigényelheti az adószámláján túlfizetésként látható összeget, de kérheti átvezetését is, ha más adónemen tartozása van. Ehhez az ATVUT17 jelű, Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez elnevezésű űrlapot kell benyújtania, amit legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) tehet.
Ha a személyijövedelemadó-bevallásban kérik az adótúlfizetés visszautalását, akkor ez automatikusan megtörténik a benyújtást követő 30 napon belül,
így nem kell kérni külön. Arra kell figyelni, hogy az év közben fizetett adóelőlegek itt is túlfizetésként jelentkeznek az szja-bevallás benyújtásáig.
Tehát nem minden, az adószámlán túlfizetésként jelentkező összeget érdemes azonnal visszakérni a NAV-tól. Ha már meggyőződött róla, hogy pénze visszajár, az ATVUT17 jelű űrlap részletes kitöltési útmutatója lépésről lépésre segíti a visszaigénylést.