Varga Mihály kiváló munkát végzett, Nyugat-Európa jobban drágul, csakhogy ez is baj

A havi euróövezeti inflációs számok előzetesei gyorsabban jönnek ki, mint a közép-európaiak, így alig fejeződött be május, máris tudjuk: az éves drágulás 3,2 százalékra gyorsult az áprilisi 3 százalékról. A magyar számok egy hét múlva érkeznek, áprilisban nálunk 2,1 százalék volt a drágulás, így szinte biztosan kijelenthető: a Nyugat jobban drágul. Ez a teljesítmény a Varga Mihály vezette jegybank munkáját dícséri, az unióssal erősen integrált magyar gazdaságban azonban az euróövezeti folyamat is bőven okozhat fejtörést.

Infláció: ha csak a magunkét nézzük, még egész jó, de nem csak a magunkét kell néznünk: ez Európa Fotó: NurPhoto via AFP

Az infláció európai gyorsulásának háttere az iráni háború február végi kitörése és az általa okozott energiaválság: az energia árának tartós emelkedése át szokott gyűrűzni az árucikkek és szolgáltatások áraiba is. Az előző magyar kormány intézkedései – az üzemanyag védett ára, a rezsicsökkentés és az árrséstop – pajzsot tart a magyar háztartások elé. Más európai kormányok lassabbak és kevésbé határozottak voltak.

Az infláció féken tartásában az is segít, hogy a Magyar Nemzeti Bank megfelelően magas szinten tartotta kamatait ahhoz, hogy az áprilisi választás győztesei ígérte majdani euróbevezetés többéves csúcsokra röpítse a forintot. Mindez akár a gazdaságot segítő MNB-kamatcsökkentések előtt is nyitva tarthatná az utat, de pont ezt a lehertőséget komplikálja, ha az euróvezet és jegybankja más utat kényszerül bejárni.

Amit figyelnünk érdemes, mert számunkra is jelezheti problémát: ha az euró árfolyama megindul délnek a dollár ellenében. Elmagyarázzuk, miért.