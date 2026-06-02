Ezért megy Németországba Magyar Péter: világos elvárásai vannak Friedrich Merznek, amelyekkel szembesíteni fogja a magyar miniszterelnököt – "Ne okozzon fejfájást"
Magyar Péter első hivatalos németországi látogatására érkezik Berlinbe, ahol Friedrich Merz német kancellár fogadja a Szövetségi Kancellárián.
Friedrich Merz magyar politikai fordulatot vár
Konkrét politikai elvárásokat fogalmazhat meg a német kancellár a kormányfővel szemben – erről ír az Euronews. A lap szerint, amikor Magyar Péter 2026 márciusában megnyerte a magyar parlamenti választásokat, ezzel véget vetve Orbán Viktor 16 éves hatalmának, számos európai fővárosban kézzelfogható megkönnyebbülés volt érezhető. Berlini beiktatási látogatása, ahol Friedrich Merz (CDU) pénzügyminiszterrel találkozik, várhatóan új kormánya következő nagy próbatétele lesz.
Merz elvárásai Magyar Péterrel szemben valószínűleg meglehetősen egyértelműek lesznek: ha egyáltalán lehetséges, Magyarországnak nem szabad politikai fejfájást okoznia
– mondta Daniel Hegedüs, az Európai Politikai Intézet (IEP) igazgatóhelyettese az Euronewsnak. A politológus, aki az Orbán-kormány nagy bírálója volt korábban, azt mondta, hogy „politikai fejfájások” valószínűleg fontos uniós szintű stratégiai döntések miatt fognak felmerülni, különösen Ukrajnával és a következő többéves pénzügyi kerettel (MFF) kapcsolatban.
Hegedűs szerint a német elvárások Magyarország európai és külpolitikájának normalizálására, valamint arra összpontosulnak, hogy Magyarország megbízható és konstruktív partnerként álljon helyre európai és nemzetközi szinten.
Véleménye szerint a német–magyar kapcsolatokat az elmúlt években súlyosan megterhelte Budapest „EU-ban és NATO-ban folytatott blokád- és vétópolitikája”.
Németország gazdasági és intézményi változásokat is vár.
„Mivel a német vállalatok befektetési környezetének jelentős javulása, valamint a magyar jogállamiság megerősítésében elért előrelépés minden bizonnyal üdvözlendő további eredménynek számítana Berlinben” – teszi hozzá.
A német kancellár számára tehát egyáltalán nem mindegy, hogy egy olyan magyar vezetővel tárgyal, aki az uniós intézményekkel már legalább politikai szinten megállapodásig jutott, vagy olyannal, aki továbbra is vitában áll Brüsszellel. Magyar Péter a kampánya során többször próbált úgy lavírozni, hogy egyszerre mutassa magát nyugatias, uniós politikusnak, de közben ne tűnjön
- Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának
- vagy a migrációs paktumnak a támogatójává.
Februárban, még a müncheni biztonságpolitikai konferencián, Friedrich Merznek azt mondta: egy leendő Tisza-kormány a magyaroknak járó uniós források hazahozatalát tartaná az egyik legfontosabb feladatának, ehhez pedig korrupcióellenes intézkedéseket, bírói függetlenséget, valamint a sajtó és a felsőoktatás szabadságát ígérte.
Ugyanakkor jelezte azt is, hogy nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és elutasítja a migrációs paktumot.
Berlin érdekérvényesítése nem könnyíti meg a dolgot
Németország számára Ukrajna támogatása nem mellékes ügy, hanem biztonságpolitikai alapállás az Euronews szerint. A német kormány hivatalos közleménye is külön kiemelte, hogy a találkozón Ukrajna további támogatása és az euroatlanti biztonság is központi téma lesz, ez ügyben pedig Magyar Péter mozgástere is jóval szűkebb. Friedrich Merz kormánya szerint a Volodimir Zelenszkij vezette Ukrajna támogatása és az euroatlanti biztonság kiemelt témák, a magyar választók jelentős része azonban óvatosabb külpolitikára számított a magyar országgyűlési választások eredményét követően.
Magyar Péternek ezért Berlinben egyszerre kell bizonyítania, hogy Magyarország nem akadályozza az uniós és NATO-egyeztetéseket, de közben azt is, hogy nem ad biankó csekket minden nyugat-európai kezdeményezésre. Ez az egyik pont, ahol a berlini siker később belpolitikai vitává válhat.
Ez Magyar Péter politikája számára csapda is lehet, hiszen ha túlságosan közel kerül Berlin álláspontjához, itthon könnyen azzal támadhatják, hogy külső elvárásokhoz igazítja a magyar külpolitikát. Ha viszont látványosan külön utat próbál járni, akkor éppen azt a nyugat-európai bizalmat kockáztathatja, amelyre az uniós pénzek ügyében szüksége van.
A német vállalati kapcsolatok újranyitása közös érdek
A pénz ugyanis a berlini út egyik kimondatlan, de nagyon is fontos háttere. Az Európai Bizottság nemrég 16,4 milliárd euró, vagyis a június 1-jei hivatalos MNB-árfolyammal számolva nagyjából 5800 milliárd forintnyi korábban befagyasztott forrás felszabadításáról állapodott meg Magyarország ügyében, ám a pénzek jelentős része a reformfeltételekhez kötődhet.
Mindenesetre a magyar miniszterelnök történelmi megállapodásként jellemezte az alkut, amiről azt mondta, hogy néhány hét alatt sikerült elérnie azt, amit az előző kormány évek alatt nem tudott. Ennek azonban van egy másik olvasata is. Mivel az EU-pénzek felszabadítása nem ajándék, hanem feltételekhez kötött politikai és jogállami alku, támadási felületet ad azoknak, akik szerint Magyar Péter túl nagy engedményeket tehet Brüsszelnek és a meghatározó uniós fővárosoknak azért, hogy gyors gazdasági eredményt mutasson fel.
A magyar–német kapcsolat gazdasági súlya miatt ugyanakkor Berlin megkerülhetetlen ahhoz, hogy utat engedjen Brüsszel felé is. A KSH legutóbbi, 2025-re vonatkozó szolgáltatás-külkereskedelmi adatai szerint Németország a magyar szolgáltatásexportban és -importban is meghatározó partner: a szolgáltatásexportban 1882 milliárd forinttal, az importban 4735 milliárd forinttal szerepelt. Így Németország jelenleg Magyarország egyik legfontosabb gazdasági partnere, a magyar miniszterelnök számára pedig nem politikai ízlés kérdése, hogy tárgyal-e a német kancellárral.