Döbbenetes látványt nyújt a felszívódott víztározó, gyakorlatilag kiszáradt Szlovákia

Elképesztő módon már áprilisban durva aszály sújtotta Szlovákia szinte teljes területét.

Aszály idején a kiszáradt Domasa-víztározó / Fotó: Marek M / Shutterstock

Pavel Fasko klimatológus a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet rendkívüli sajtótájékoztatóján közölte:

1881 óta nem regisztráltak olyan aszályos áprilist, mint idén.

A múlt hónapban a szlovák meteorológiai állomások egyötöde egyetlen milliméternyi csapadékot sem jegyzett. Olyan, egyébként csapadékos régiókban, mint a hegyek szabdalta Árva, Kiszuca, vagy a Felső-Nyitra mentén már több mint 120 napja tart a szárazság. Gyakorlatilag a Kárpátok teljes szlovákiai karéja vízhiányban szenved a Kis-Kárpátoktól kezdve egészen a Magas-Tátráig. A lengyel határ közeli, esőben, hóban gazdag árvai Oravská Lesná településen a tél folyamán és a tavasz kezdetén együttesen 210 milliméterrel kevesebb csapadék esett az átlagnál.

Aszály: egész Szlovákia vízhiánytól szenved

A klimatológus közölte: a száraz időszak nem korlátozódott egyetlen hónapra, hanem 2025 decemberétől egészen máig, azaz május első hetéig tart, ebből adódóan gyakorlatilag az egész ország vízhiánytól szenved.

Rendkívül kritikus a helyzet Erdőháton (Záhorie),

a Duna menti alföldön (ez a Kisalföld Szlovákiába átnyúló része) és

a Kelet-szlovákiai alföldön (az Alföld északi nyúlványa).

Május elején a vízhiány mértéke a sokéves átlaghoz viszonyítva szinte mindenütt elérte már az 50 százalékot.

Ha a csapadék összmennyisége csupán az átlag 90 százalékán mozog, már az kevésnek számít, ha pedig a 60 százalékán, az pedig a rendkívül kevés kategóriájába tartozik

– magyarázta a szakember.

Lívia Labudová klimatológus közölte, az extrém szárazságot már a szlovákiai vegetáció 60 százaléka megszenvedi. Ebből adódóan az idei termés várhatóan elmarad a tavalyitól, de pontosabb prognózisokkal még nem rukkolt elő az agrárágazat. A helyzetet csak súlyosbítja, hogy a szlovákiai öntözőrendszereket az utóbbi bő 25 évben elhanyagolták. Elvileg mintegy 320 ezer hektáron lehetne öntözni, a gyakorlatban azonban ez csupán 20 ezer hektáron valósul meg.