Deviza
EUR/HUF355,87 +0,18% USD/HUF302,3 +0,12% GBP/HUF411,35 +0,21% CHF/HUF388,35 +0,04% PLN/HUF83,96 +0,17% RON/HUF68,27 +0,36% CZK/HUF14,63 +0,13% EUR/HUF355,87 +0,18% USD/HUF302,3 +0,12% GBP/HUF411,35 +0,21% CHF/HUF388,35 +0,04% PLN/HUF83,96 +0,17% RON/HUF68,27 +0,36% CZK/HUF14,63 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 210,06 -0,25% MTELEKOM2 412 -1,24% MOL4 158 -0,14% OTP42 260 +0,19% RICHTER12 630 -0,24% OPUS309,5 -2,42% ANY7 410 -1,21% AUTOWALLIS147,5 -1,69% WABERERS4 640 -2,16% BUMIX9 083,54 -1,29% CETOP4 473,52 -0,31% CETOP NTR2 825,77 +0,5% BUX134 210,06 -0,25% MTELEKOM2 412 -1,24% MOL4 158 -0,14% OTP42 260 +0,19% RICHTER12 630 -0,24% OPUS309,5 -2,42% ANY7 410 -1,21% AUTOWALLIS147,5 -1,69% WABERERS4 640 -2,16% BUMIX9 083,54 -1,29% CETOP4 473,52 -0,31% CETOP NTR2 825,77 +0,5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vízhiány
szlovákiai vegetáció
csapadék
aszály

Döbbenetes látványt nyújt a felszívódott víztározó, gyakorlatilag kiszáradt Szlovákia

Az extrém szárazságot már a szlovákiai vegetáció 60 százaléka megszenvedi. Az aszály miatt az idei termés várhatóan gyengébb lesz a tavalyinál.
Sidó Zoltán
2026.05.11, 12:33
Frissítve: 2026.05.11, 12:44

Elképesztő módon már áprilisban durva aszály sújtotta Szlovákia szinte teljes területét. 

aszály
Aszály idején a kiszáradt Domasa-víztározó / Fotó: Marek M / Shutterstock

Pavel Fasko klimatológus a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet rendkívüli sajtótájékoztatóján közölte: 

1881 óta nem regisztráltak olyan aszályos áprilist, mint idén. 

A múlt hónapban a szlovák meteorológiai állomások egyötöde egyetlen milliméternyi csapadékot sem jegyzett. Olyan, egyébként csapadékos régiókban, mint a hegyek szabdalta Árva, Kiszuca, vagy a Felső-Nyitra mentén már több mint 120 napja tart a szárazság. Gyakorlatilag a Kárpátok teljes szlovákiai karéja vízhiányban szenved a Kis-Kárpátoktól kezdve egészen a Magas-Tátráig. A lengyel határ közeli, esőben, hóban gazdag árvai Oravská Lesná településen a tél folyamán és a tavasz kezdetén együttesen 210 milliméterrel kevesebb csapadék esett az átlagnál. 

Aszály: egész Szlovákia vízhiánytól szenved

A klimatológus közölte: a száraz időszak nem korlátozódott egyetlen hónapra, hanem 2025 decemberétől egészen máig, azaz május első hetéig tart, ebből adódóan gyakorlatilag az egész ország vízhiánytól szenved. 

  • Rendkívül kritikus a helyzet Erdőháton (Záhorie), 
  • a Duna menti alföldön (ez a Kisalföld Szlovákiába átnyúló része) és 
  • a Kelet-szlovákiai alföldön (az Alföld északi nyúlványa). 

Május elején a vízhiány mértéke a sokéves átlaghoz viszonyítva szinte mindenütt elérte már az 50 százalékot. 

Ha a csapadék összmennyisége csupán az átlag 90 százalékán mozog, már az kevésnek számít, ha pedig a 60 százalékán, az pedig a rendkívül kevés kategóriájába tartozik

– magyarázta a szakember. 

Lívia Labudová klimatológus közölte, az extrém szárazságot már a szlovákiai vegetáció 60 százaléka megszenvedi. Ebből adódóan az idei termés várhatóan elmarad a tavalyitól, de pontosabb prognózisokkal még nem rukkolt elő az agrárágazat. A helyzetet csak súlyosbítja, hogy a szlovákiai öntözőrendszereket az utóbbi bő 25 évben elhanyagolták. Elvileg mintegy 320 ezer hektáron lehetne öntözni, a gyakorlatban azonban ez csupán 20 ezer hektáron valósul meg.

Kapcsolódó

Időjárás

Időjárás
946 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu