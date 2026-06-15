Tragédia érte a magyar vasút egyik legendáját: kidőlt fának rohant a történelmi 001-es

Villány után kidőlt fának ütközött a nemrég eredeti megjelenésében helyreállított Bzmot 001-es motorkocsi. A jármű jelentős károkat szenvedett, további sorsa egyelőre kérdéses, ami különösen érzékenyen érintheti a retró vasúti járművek rajongóit, hiszen nem egy hétköznapi szerelvényről van szó, hanem a magyarországi Bzmot-sorozat első példányáról.

Tragédia érte a magyar vasút egyik legendáját: kidőlt fának rohant a történelmi Bzmot 001-es / Fotó: czb / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A baleset június 14-én este történt a 65-ös vasútvonalon. A Mohács felé közlekedő retró festésű motorkocsi Villány állomás elhagyása után ütközött a pályára dőlt fával. A HBweb Facebook-oldal beszámolója szerint az ütközés következtében a jármű jelentősen megrongálódott.

A most megsérült motorkocsi különleges helyet foglal el a magyar vasúttörténetben. A csehszlovák Studénka Vagónka gyárban készült 1977-ben, és ugyanazon év decemberében érkezett Magyarországra. A MÁV 1978. január 19-én állította hivatalosan forgalomba Bzmot 001 pályaszámon, ezzel ez lett az első hazai szolgálatba állított Bzmot motorkocsi.

A könnyű, kéttengelyes mellékvonali jármű több jelentős átalakuláson is átesett pályafutása során. Az 1998-as remotorizáláskor MAN-motort kapott, ekkor Bzmot 231-re számozták át. Később az új pályaszámozási rendszerben a 117 231-es jelölést viselte, majd

2025-ben a retróprogram részeként visszakapta eredeti Bzmot 001 pályaszámát és történelmi megjelenését.

A motorkocsi szolgálati helyei szinte keresztmetszetét adják a magyar mellékvonali vasúti közlekedésnek. Pécs után Kaposváron, Székesfehérváron és Nyíregyházán is teljesített szolgálatot, majd a 2000-es évek elején visszakerült a Dunántúlra, később pedig Szentesre helyezték át. Az elmúlt években Miskolcon közlekedett, a retrófelújítást követően pedig ismét a pécsi vontatási főnökség állományába került.

A járművet tavaly állították helyre eredeti külső megjelenésében. A Bzmot 001 nem csupán egy üzemelő motorkocsi volt, hanem egy darab magyar vasúttörténet is, amely a hazai mellékvonali közlekedés csaknem fél évszázados korszakát testesítette meg. A baleset után egyelőre nem ismert, hogy a sérülések mértéke lehetővé teszi-e a jármű helyreállítását, vagy a legendás motorkocsi pályafutása végleg lezárul.