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baleset
Villány
vonatbaleset

Tragédia érte a magyar vasút egyik legendáját: kidőlt fának rohant a történelmi 001-es

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Súlyos balesetet szenvedett a magyar vasúttörténet egyik legkülönlegesebb járműve: a nemrég eredeti megjelenésében helyreállított Bzmot 001-es motorkocsi kidőlt fának ütközött Villány közelében. A legendás szerelvény nemcsak egy retró jármű, hanem az első Magyarországon forgalomba állított Bzmot is, amely közel öt évtizede része a hazai vasúti közlekedés történetének. A baleset után egyelőre nem tudni, helyreállítható-e a motorkocsi, vagy végleg lezárul egy különleges vasúti korszak.
VG
2026.06.15, 15:40
Frissítve: 2026.06.15, 16:06

Villány után kidőlt fának ütközött a nemrég eredeti megjelenésében helyreállított Bzmot 001-es motorkocsi. A jármű jelentős károkat szenvedett, további sorsa egyelőre kérdéses, ami különösen érzékenyen érintheti a retró vasúti járművek rajongóit, hiszen nem egy hétköznapi szerelvényről van szó, hanem a magyarországi Bzmot-sorozat első példányáról.

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Tragédia érte a magyar vasút egyik legendáját: kidőlt fának rohant a történelmi Bzmot 001-es / Fotó: czb / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A baleset június 14-én este történt a 65-ös vasútvonalon. A Mohács felé közlekedő retró festésű motorkocsi Villány állomás elhagyása után ütközött a pályára dőlt fával. A HBweb Facebook-oldal beszámolója szerint az ütközés következtében a jármű jelentősen megrongálódott.

A most megsérült motorkocsi különleges helyet foglal el a magyar vasúttörténetben. A csehszlovák Studénka Vagónka gyárban készült 1977-ben, és ugyanazon év decemberében érkezett Magyarországra. A MÁV 1978. január 19-én állította hivatalosan forgalomba Bzmot 001 pályaszámon, ezzel ez lett az első hazai szolgálatba állított Bzmot motorkocsi.

A könnyű, kéttengelyes mellékvonali jármű több jelentős átalakuláson is átesett pályafutása során. Az 1998-as remotorizáláskor MAN-motort kapott, ekkor Bzmot 231-re számozták át. Később az új pályaszámozási rendszerben a 117 231-es jelölést viselte, majd 

2025-ben a retróprogram részeként visszakapta eredeti Bzmot 001 pályaszámát és történelmi megjelenését.

A motorkocsi szolgálati helyei szinte keresztmetszetét adják a magyar mellékvonali vasúti közlekedésnek. Pécs után Kaposváron, Székesfehérváron és Nyíregyházán is teljesített szolgálatot, majd a 2000-es évek elején visszakerült a Dunántúlra, később pedig Szentesre helyezték át. Az elmúlt években Miskolcon közlekedett, a retrófelújítást követően pedig ismét a pécsi vontatási főnökség állományába került.

A járművet tavaly állították helyre eredeti külső megjelenésében. A Bzmot 001 nem csupán egy üzemelő motorkocsi volt, hanem egy darab magyar vasúttörténet is, amely a hazai mellékvonali közlekedés csaknem fél évszázados korszakát testesítette meg. A baleset után egyelőre nem ismert, hogy a sérülések mértéke lehetővé teszi-e a jármű helyreállítását, vagy a legendás motorkocsi pályafutása végleg lezárul.

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