Vételre ajánlott: az alacsony osztalékot már megbocsátotta a piac, csúcsközelbe emelte az OTP-rivális részvényeit az eufória

Még néhány nappal ezelőtt is meglehetősen gyengének tűntek az OTP-rivális Erste Group részvényei, bár viszonylag magas szinten ragadtak, ám február óta nem állított fel új árfolyamcsúcsot a papír.

OTP-rivális: célkeresztben az éves csúcs / Fotó: NurPhoto via AFP

Megbocsátotta a piac az alacsony osztalékot

A befektetők lelkesedésének hiányát az iráni háború és a meglepően alacsony idei osztalék okozhatta, hiszen a tavalyi 3 euró után idén mindössze 0,75 eurót osztottak vissza. A takarékos kifizetést a bank a lengyelországi Santander Bank Polska felvásárlásának finanszírozási szükségletével indokolta.

A Hormuzi-szoros lezárásából eredő hatásoktól tartva az Európai Központi Bank nemrég megemelte az irányadó kamatlábakat is, ami miatt félő, hogy a kamatspirál tovább pöröghet, s ronthatja az Erste Group üzletmenetét. Nem utolsósorban a kelet-európai erős növekedés lefékeződésével.

Persze az infláció és a kamatemelések veszélye most sem szűnt meg varázsütésre az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás hírére, a valószínűségük azonban jelentősen csökkent, mivel az olajárak zuhanórepülésbe váltottak.

Jelenleg a hordónkénti 80 dollár felé tartanak, a WTI már csupán néhány tized százalékkal, a Brent még közel 3 dollárral múlja felül ezt a lélektanilag is fontos határt.

Az olajpiaci fordulat pedig némi késéssel meg fog mutatkozni az inflációs adatokban, és enyhülhet a nyomás a jegybankokat kamatemelés felé terelő nyomás is.

Úgy tűnik tehát, hogy szabad az út a részvény felértékelődése felé, és a bikák máris rajta trappolnak.

Vételre ajánlják az OTP-rivális részvényeit

Az Erste Group részvényárfolyama kora délutánig 2,2 százalékkal, 111,4 euróra emelkedett, és már nem sok hiányzik hozzá, hogy újra elérje a február elején felállított 52 hetes, 111,8 eurós csúcsot.

A hétfői ralival az OTP osztrák riválisának papírjai év eleje óta már több mint 7,22 százalékkal erősödtek, az elmúlt egy évben pedig közel 53 százalékkal.

Bármennyire is vidám azonban a hangulat, azért nem szabad elfelejteni, hogy az európai gazdasági visszaesés meglehetősen mélyreható, és nem csupán az iráni háborúnak tulajdonítható. Hogy pedig az utóbbiban valóban tartós békéhez lesz-e, az is kérdéses még.

Továbbra is fennáll a kudarc lehetősége, nem utolsósorban Izrael miatt, amely éppen tegnap hajtott végre újabb támadásokat Libanonban. A befektetők ezért nem lehetnek túlzottan magabiztosak, és szorosan figyelemmel kell kísérniük a további fejleményeket.

Az LSEG elemzői konszenzusa mindenesetre továbbra is vételre ajánlja a részvényt, bár az elemzői konszenzus célárfolyama enyhén szólva sem kínál hatalmas felértékelődési potenciált. A mediáncélár ugyanis nem több mint 112 euró, ami már karnyújtásnyi közelségbe került a jelenlegi kurzustól.