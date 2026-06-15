Nagyon óvatosan kezelik a G7-csúcson Trumpot: nem szeretnék, ha otthagyná az egészet, aztán megint kitálalna – „Barátom, nem értem, hogy mit művelsz...!"

Emmanuel Macron és Donald Trump viharos diplomáciai kapcsolatának hangnemét egy csaknem egy évtizeddel ezelőtti emlékezetes kézfogás alapozta meg a Bastille-napi katonai parádén.

Macron és Trump – kézfogásaik gyakran torkollnak erőfitogtatásba, de megvan a kölcsönös tisztelet / Fotó: Hans Lucas via AFP

A francia és az amerikai elnök akkor látványosan egymás felé rántotta a másikat egy, a barátságosság mögé rejtett dominanciaharcban. Ez a dinamika később is visszaköszönt az Iránnal, az ukrajnai háborúval és a kereskedelmi vitákkal kapcsolatos nézeteltérésekben.

Nagyon óvatosan kezelik a G7-csúcson Trumpot, nem szeretnék, ha otthagyná az egészet

Macron hétfőtől a francia Alpokban fekvő Évian-les-Bains üdülővárosban fogadja Trumpot és a G7-csoport többi vezetőjét. Ez lesz az első ilyen csúcstalálkozó azóta, hogy az Egyesült Államok háborút indított Irán ellen.

Az első elnöki ciklusuk idején még látványos személyes összhangot mutató „bromance”-ot azonban mára jóval keményebb, tranzakcióalapú kapcsolat váltotta fel, amelyet Trump stílusa határoz meg. A viszony több okból is romlott köztük azért, mert Macron következetesen kiállt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett, illetve bírálta az iráni hadműveletet.

Ennek ellenére Párizs úgy alakította ki a G7 napirendjét, hogy az lehetőleg ne provokálja az amerikai elnököt.

A cél az, hogy Trump ne robbantsa fel a tárgyalásokat, és ne távozzon idő előtt, ahogyan a tavalyi kanadai G7-csúcson tette.

Európa és Amerika egyre távolabb kerül egymástól

Mivel a megbeszéléseket várhatóan az iráni és az ukrajnai háború uralja majd, Macron és más európai vezetők számára egyre nyilvánvalóbbá váltak a Trump kiengesztelésére építő stratégia korlátai.

Európából nézve Trump jelentősen gyengítette a transzatlanti kapcsolatokat:

vámokat vetett ki az Európai Unióra,

felvetette Grönland annektálását,

és az Irán elleni támadással megemelte az energiaárakat.

Trump eközben rendszeresen azzal vádolja európai szövetségeseit, hogy

potyautasként viselkednek a védelem terén, és

nem vállalnak kellő szerepet a Hormuzi-szoros blokádjának enyhítésében.

Az Élysée-palota ugyanakkor úgy véli, a csúcstalálkozó a feszültségek ellenére sikeres lehet. „A nemzetközi helyzet olyan, amilyen, de megmutatjuk, hogy fontos ügyekben képesek vagyunk közös nevezőre jutni” – mondta egy francia tisztségviselő.