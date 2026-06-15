Mit tárgyalt az Orbán-kormány zárt ajtók mögött? Magyar Péter meglepő állításokat tett – cikkünk frissül

Napirend előtti felszólalásában Magyar Péter arról beszélt, hogy korábban döntés született egy 500 fős menekülttábor megépítéséről.

Fotó: Hatlaczki Balázs / MTI

A miniszterelnök szerint erről 2024-ben döntöttek, és jegyzőkönyv is készült róla. A tervek szerint az osztrák–magyar határ közelében, Vitnyéden, a volt csermajori iskolaközpont területén valósult volna meg.

Magyar Péter idézte Gulyás Gergelyt, a Fidesz frakcióvezetőjét, aki erre korábban úgy reagált, hogy a tábor létesítésének lehetőségét csupán a Brüsszel felé folytatott kommunikáció miatt próbálta volna a kormány napirenden tartani.

A kormányfő szerint az iskolai táboroztatásra vonatkozó magyarázat csak később jelent meg a Fidesz kommunikációjában,

és nem képezte részét a döntés előkészítését alátámasztó dokumentációknak.

Hozzátette, hogy az iskolai táboroztatás lehetősége nem szerepelt korábbi a kormányülési emlékeztetőkben, miniszteri feljegyzésekben és egyéb dokumentumokban, amelyeket a Tisza-kormány a nyilvánosság elé tárt a vitnyédi építkezéssel kapcsolatban.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy az Orbán-kormány olyan előterjesztést is tárgyalt, amely a migrációs paktum végrehajtásával kapcsolatos elemeket foglalta magában.

Azt is mondta, hogy az Orbán-kormány tárgyalta a legfeljebb 12 hetes őrizetre vonatkozó szabályozást, illetve végre az uniós migrációs paktum rendelkezéseit.

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője szerint

a vitnyédi menekülttábor megépítését korábban civil tiltakozások akadályozták meg.

Úgy fogalmazott, helyesnek tartja, hogy a Tisza Párt kezdeményezésére a parlament is foglalkozik az ügy részleteivel.

A politikus a migrációs paktumról is beszélt. Azt mondta, a dokumentum nem írja elő, hogy a tagállamoknak kizárólag zárt táborokat kellene létrehozniuk, mivel alternatív megoldások alkalmazására is lehetőség van.

Toroczkai László szerint ez azt jelenti, hogy a menedékkérők szabadon mozoghatnának mindaddig, amíg a hatóságok nem döntenek a kérelmükről.

Toroczkai László Olaszország példáját is szóba hozta, amelyet szerinte Magyar Péter pozitív példaként említett a migráció kezelésével kapcsolatban.