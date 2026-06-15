Egy friss tervezet szerint emelkednének a nem lakossági víz- és szennyvízdíjak

Az élő környezetért felelős miniszter társadalmi egyeztetésre bocsátotta a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló miniszteri rendelet módosítási jogszabálytervezetét. A dokumentum alapján a nem lakossági víz és szennyvíz díja gyakorlatilag egységesen, körülbelül 4,4 százalékkal emelkednének a jelenleg hatályos díjakhoz képest. Ez igaz az alapdíjakra és a fogyasztással arányos köbméterdíjakra is.

Drágulni fog a nem lakossági víz- és szenyvízdíj / Fotó: Frank Yvette

A tervezet a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjait módosítja, a 25/2023. (XII. 13.) EM-rendelet 1. mellékletének cseréjével. Viszonyítási alapnak a jelenleg hatályos, 2025. március 1-jétől érvényes mellékletet használva, nagyjából 4,4 százalékos áremelésről lehet szó.

Fogyasztással arányos díjak

Díjtípus Jelenlegi díj Új díj a tervezetben Emelkedés Növekedés Ivóvíz 597 Ft/m³ 623 Ft/m³ +26 Ft/m³ +4,36% Szennyvíz 914 Ft/m³ 954 Ft/m³ +40 Ft/m³ +4,38%

A hatályos rendelet szerint az ivóvíz fogyasztással arányos díja 597 Ft/m³, a szennyvízé 914 Ft/m³; a mostani tervezetben ezek 623, illetve 954 Ft/m³-re nőnek.

Alapdíjak emelkedése

Ivóvízalapdíjak

Átfolyási átmérő Jelenlegi alapdíj Új alapdíj Emelkedés Növekedés 13 mm 872 Ft 910 Ft +38 Ft +4,36% 20 mm 2 065 Ft 2 156 Ft +91 Ft +4,41% 50 mm 12 902 Ft 13 470 Ft +568 Ft +4,40% 100 mm 51 609 Ft 53 880 Ft +2 271 Ft +4,40% 300 mm felett 632 211 Ft 660 028 Ft +27 817 Ft +4,40%

Az ivóvízalapdíjak tehát lényegében 4,36–4,41 százalékkal nőnek.

Szennyvízalapdíjak

Átfolyási átmérő Jelenlegi alapdíj Új alapdíj Emelkedés Növekedés 13 mm 1 722 Ft 1 798 Ft +76 Ft +4,41% 20 mm 4 077 Ft 4 256 Ft +179 Ft +4,39% 50 mm 25 485 Ft 26 606 Ft +1 121 Ft +4,40% 100 mm 101 943 Ft 106 428 Ft +4 485 Ft +4,40% 300 mm felett 1 248 804 Ft 1 303 751 Ft +54 947 Ft +4,40%

A szennyvízalapdíjaknál az emelés sávonként 4,39–4,41 százalék körül alakul.