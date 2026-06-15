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víz
rendelet módosítás
ivóvíz
díj

Egy friss tervezet szerint emelkednének a nem lakossági víz- és szennyvízdíjak

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Társadalmi vitára bocsátotta a kormány a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló rendelet tervezetét. A tervezet a díjak emelését tartalmazza.
Dénes Zoltán
2026.06.15, 15:48
Frissítve: 2026.06.15, 16:17

Az élő környezetért felelős miniszter társadalmi egyeztetésre bocsátotta a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló miniszteri rendelet módosítási jogszabálytervezetét. A dokumentum alapján a nem lakossági víz és szennyvíz díja gyakorlatilag egységesen, körülbelül 4,4 százalékkal emelkednének a jelenleg hatályos díjakhoz képest. Ez igaz az alapdíjakra és a fogyasztással arányos köbméterdíjakra is.

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Drágulni fog a nem lakossági víz- és szenyvízdíj / Fotó: Frank Yvette

A tervezet a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjait módosítja, a 25/2023. (XII. 13.) EM-rendelet 1. mellékletének cseréjével. Viszonyítási alapnak a jelenleg hatályos, 2025. március 1-jétől érvényes mellékletet használva, nagyjából 4,4 százalékos áremelésről lehet szó.

Fogyasztással arányos díjak

DíjtípusJelenlegi díjÚj díj a tervezetbenEmelkedésNövekedés
Ivóvíz597 Ft/m³623 Ft/m³+26 Ft/m³+4,36%
Szennyvíz914 Ft/m³954 Ft/m³+40 Ft/m³+4,38%

A hatályos rendelet szerint az ivóvíz fogyasztással arányos díja 597 Ft/m³, a szennyvízé 914 Ft/m³; a mostani tervezetben ezek 623, illetve 954 Ft/m³-re nőnek.

Alapdíjak emelkedése

Ivóvízalapdíjak

Átfolyási átmérőJelenlegi alapdíjÚj alapdíjEmelkedésNövekedés
13 mm872 Ft910 Ft+38 Ft+4,36%
20 mm2 065 Ft2 156 Ft+91 Ft+4,41%
50 mm12 902 Ft13 470 Ft+568 Ft+4,40%
100 mm51 609 Ft53 880 Ft+2 271 Ft+4,40%
300 mm felett632 211 Ft660 028 Ft+27 817 Ft+4,40%

Az ivóvízalapdíjak tehát lényegében 4,36–4,41 százalékkal nőnek.

Szennyvízalapdíjak

Átfolyási átmérőJelenlegi alapdíjÚj alapdíjEmelkedésNövekedés
13 mm1 722 Ft1 798 Ft+76 Ft+4,41%
20 mm4 077 Ft4 256 Ft+179 Ft+4,39%
50 mm25 485 Ft26 606 Ft+1 121 Ft+4,40%
100 mm101 943 Ft106 428 Ft+4 485 Ft+4,40%
300 mm felett1 248 804 Ft1 303 751 Ft+54 947 Ft+4,40%

A szennyvízalapdíjaknál az emelés sávonként 4,39–4,41 százalék körül alakul.

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