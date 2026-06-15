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Itt a béke: újra szárnyalnak a légitársaságok – a Wizz Air és a Ryanair részvényei is a magasban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A légi közlekedési szektor részvényei jelentős erőre kaptak az iráni háború lezárásáról szóló, hétvégén megszületett keretmegállapodásra. Az európai légitársaságok között akad még vonzó vételi lehetőség.
K. T.
2026.06.15, 15:24
Frissítve: 2026.06.15, 15:25

Kitörő örömmel fogadták hétfőn a piacok az amerikai-iráni háború lezárását előrevetítő hétvégi tárgyalások eredményét, az általános tőzsdei hurráhangulat közepette nagyot raliznak az európai légitársaságok részvényei is.

légitársaságok, Wizz Air, Ryanair
Szárnyalnak hétfőn az európai légitársaságok részvényei, ralizik a Wizz Air és a Ryanair is / Fotó: Felix Tchvertkin / Shutterstock

A kontinensen 

  • piacvezető ír fapados, a Ryanair papírjai 4,7 százalékot emelkedtek hétfő kora délutánig, 
  • a közvetlen rivális Wizz Air 5,7 százalékot ralizott, 
  • a Lufthansa 5,2 százalékkal erősödött, 
  • az Air France 3,7 százalékkal drágult, 
  • a FinnAir 6,5 százalékkal került feljebb.

A sorból némileg kilóg a fapados EasyJet, amely mindössze fél százalékos plusznál jár cikkünk írásakor.

A légi közlekedési szektor az egyik nagy nyertese lehet a közel-keleti konfliktus elülésének, a helyzet rendeződése több szempontból is kedvez számukra. A Hormuzi-szoros újranyitásával a globális energiaválság is enyhülhet, amit az olaj árának meredek esése is jelez. Az energiahordozók árának csökkenése a légitársaságok egyik legnagyobb kiadási tételét, az üzemanyagköltségeket is mérsékelheti, javítva a társaságok hatékonyságát és eredménytermelő képességét.

A háború befejezése az utazási kedvet és lehetőségeket is fellendítheti, tekintve, hogy a harci cselekmények február végi kirobbanása óta a térségbe irányuló járataikat fel kellett függeszteniük, illetve át kellett irányítaniuk a légitársaságoknak.

A légitársaságok mellett a turisztikai vállalatok részvényeit is zsákolják a befektetők, hasonló okokból.

A páneurópai STOXX 600 részvényindex turisztikai és közlekedési alindexe 3,3 százalékkal pattant fel délelőtt, amiből kora délutánig 2,7 százalékot sikerült is megőrizni. A szektorindex ezzel négyhavi csúcsra erősödött, és a legjobban tejesítő szegmens a STOXX 600 alindexei között.

Az európai légitársaságok befektetőire rá is fér a rali, a szektort érintő kihívások miatt idén nem igazán tudtak érdemi hozamokat felmutatni.

Egy hot dogra sem futja a légitársaságok idei nyereségéből

Június elején a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) is megkongatta a vészharangot, felére visszavágva a szektor idei profitkilátásait, elsősorban az elszálló üzemanyagárak miatt. A szövetség azzal számol ugyanis, hogy az átlagos kerozinár 70 százalékkal ugrik meg a tavalyi szintről.

Az IATA szerint a globális légi közlekedési ágazat 2026-ban 23 milliárd dolláros összesített nettó nyereséget termel, ami messze elmarad a tavalyi 45 milliárd dollártól, és a korábban az idei évre becsült 41 milliárd dollártól is.

A nettó nyereségráta a 2025-ös 4,2 százalékról várhatóan 2 százalékra csökken, míg az utasonkénti nettó nyereség 9,1 dollárról 4,5 dollárra zuhan.

Az amerikai labdarúgó-világbajnokság színhelyein ebből már egy hot dogot sem lehet venni

 – szemléltette Willie Walsh, az IATA főigazgatója.

A háború lezárásával a kilátások is javulhatnak, a légi közlekedési szektor egyes részvényeiben jelenleg is nagy potenciált látnak az elemzők.

A Ryanair részvényei például közel 16 százalékkal lehetnek alulértékeltek az LSEG adatbázisában szereplő célárak átlaga alapján.

A Lufthansa papírjaiban nyolc százalékos hozamlehetőséget látnak a szakértők, a Wizz Air viszont mostanra nagyjából fair értékén foroghat, az átlagos konszenzusos várakozás négy százalékkal magasabb a jelenlegi szintnél.

 

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