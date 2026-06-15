Itt a béke: újra szárnyalnak a légitársaságok – a Wizz Air és a Ryanair részvényei is a magasban
Kitörő örömmel fogadták hétfőn a piacok az amerikai-iráni háború lezárását előrevetítő hétvégi tárgyalások eredményét, az általános tőzsdei hurráhangulat közepette nagyot raliznak az európai légitársaságok részvényei is.
A kontinensen
- piacvezető ír fapados, a Ryanair papírjai 4,7 százalékot emelkedtek hétfő kora délutánig,
- a közvetlen rivális Wizz Air 5,7 százalékot ralizott,
- a Lufthansa 5,2 százalékkal erősödött,
- az Air France 3,7 százalékkal drágult,
- a FinnAir 6,5 százalékkal került feljebb.
A sorból némileg kilóg a fapados EasyJet, amely mindössze fél százalékos plusznál jár cikkünk írásakor.
A légi közlekedési szektor az egyik nagy nyertese lehet a közel-keleti konfliktus elülésének, a helyzet rendeződése több szempontból is kedvez számukra. A Hormuzi-szoros újranyitásával a globális energiaválság is enyhülhet, amit az olaj árának meredek esése is jelez. Az energiahordozók árának csökkenése a légitársaságok egyik legnagyobb kiadási tételét, az üzemanyagköltségeket is mérsékelheti, javítva a társaságok hatékonyságát és eredménytermelő képességét.
A háború befejezése az utazási kedvet és lehetőségeket is fellendítheti, tekintve, hogy a harci cselekmények február végi kirobbanása óta a térségbe irányuló járataikat fel kellett függeszteniük, illetve át kellett irányítaniuk a légitársaságoknak.
A légitársaságok mellett a turisztikai vállalatok részvényeit is zsákolják a befektetők, hasonló okokból.
A páneurópai STOXX 600 részvényindex turisztikai és közlekedési alindexe 3,3 százalékkal pattant fel délelőtt, amiből kora délutánig 2,7 százalékot sikerült is megőrizni. A szektorindex ezzel négyhavi csúcsra erősödött, és a legjobban tejesítő szegmens a STOXX 600 alindexei között.
Az európai légitársaságok befektetőire rá is fér a rali, a szektort érintő kihívások miatt idén nem igazán tudtak érdemi hozamokat felmutatni.
Egy hot dogra sem futja a légitársaságok idei nyereségéből
Június elején a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) is megkongatta a vészharangot, felére visszavágva a szektor idei profitkilátásait, elsősorban az elszálló üzemanyagárak miatt. A szövetség azzal számol ugyanis, hogy az átlagos kerozinár 70 százalékkal ugrik meg a tavalyi szintről.
Az IATA szerint a globális légi közlekedési ágazat 2026-ban 23 milliárd dolláros összesített nettó nyereséget termel, ami messze elmarad a tavalyi 45 milliárd dollártól, és a korábban az idei évre becsült 41 milliárd dollártól is.
A nettó nyereségráta a 2025-ös 4,2 százalékról várhatóan 2 százalékra csökken, míg az utasonkénti nettó nyereség 9,1 dollárról 4,5 dollárra zuhan.
Az amerikai labdarúgó-világbajnokság színhelyein ebből már egy hot dogot sem lehet venni
– szemléltette Willie Walsh, az IATA főigazgatója.
A háború lezárásával a kilátások is javulhatnak, a légi közlekedési szektor egyes részvényeiben jelenleg is nagy potenciált látnak az elemzők.
A Ryanair részvényei például közel 16 százalékkal lehetnek alulértékeltek az LSEG adatbázisában szereplő célárak átlaga alapján.
A Lufthansa papírjaiban nyolc százalékos hozamlehetőséget látnak a szakértők, a Wizz Air viszont mostanra nagyjából fair értékén foroghat, az átlagos konszenzusos várakozás négy százalékkal magasabb a jelenlegi szintnél.