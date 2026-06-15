Lezuhant az oroszok legendás bombázója, kritikus szakaszban érte a baleset – azonnali vizsgálat indult

Leszállás közben balesetet szenvedett egy Tu–22M3-as repülőgép az irkutszki régióban, a legénység katapultált – közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.

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Egy tervezett gyakorló repülés során az irkutszki régióban, leszállás közben baleset történt hétfőn egy Tu–22M3-as repülőgéppel. A legénység katapultált. A pilóták életét és egészségét nem fenyegeti veszély. A földön nem keletkezett kár – áll a közleményben.

A repülőgép hadfelszerelés nélkül repült. Lezuhanásának körülményeit a légierő főparancsnokságának bizottsága vizsgálja. A Tu–22M3-as, szuperszonikus, változtatható szárnyállású, nagy hatótávolságú hadászati bombázó repülőgép.