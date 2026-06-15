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Oroszország
Tu-22M3
orosz légierő

Lezuhant az oroszok legendás bombázója, kritikus szakaszban érte a baleset – azonnali vizsgálat indult

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Egy Tu–22M3-as szenvedett balesetet leszállás közben az irkutszki régióban. A Tu–22M3-as, szuperszonikus, változtatható szárnyállású, nagy hatótávolságú hadászati bombázó repülőgép.
VG/MTI
2026.06.15, 16:25
Frissítve: 2026.06.15, 17:04

Leszállás közben balesetet szenvedett egy Tu–22M3-as repülőgép az irkutszki régióban, a legénység katapultált – közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.

Saint-petersburg,,Russia,,Juny,24,,2019:,Russia,Air,Force,Strategic,Nuclear Lezuhant egy orosz Tu-22M3-as hadászati bombázó az irkutszki régióban
Fotó: JetKat / Shutterstock

Egy tervezett gyakorló repülés során az irkutszki régióban, leszállás közben baleset történt hétfőn egy Tu–22M3-as repülőgéppel. A legénység katapultált. A pilóták életét és egészségét nem fenyegeti veszély. A földön nem keletkezett kár – áll a közleményben.

A repülőgép hadfelszerelés nélkül repült. Lezuhanásának körülményeit a légierő főparancsnokságának bizottsága vizsgálja. A Tu–22M3-as, szuperszonikus, változtatható szárnyállású, nagy hatótávolságú hadászati bombázó repülőgép.

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