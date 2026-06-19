Elismerte a Tisza-kormány: fű alatt nagy engedményt tett az ukránoknak, eltörölték Orbán Viktorék szigorát – Magyarország semmit se kapott cserébe

„A Külügyminisztériummal közösen feloldottuk a Fidesz által korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását. 2025-ben a Fidesz önkényesen tiltott ki ukrán lapokat Magyarországról arra válaszolva, hogy Ukrajna blokkolta azon magyar lapokat, amelyek a sajtóetikát nem tartották be, helyette orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek” – írta péntek reggeli Facebook-bejegyzésében Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

A kormány feloldotta az ukrán hírportálok blokkolását / Fotó: Velkey György László / Facebook

„Nem lehet összemosni az orosz propagandát terjesztő orgánumokat a valódi, független sajtóval sem Magyarországon belül, sem nemzetközi szinten. A bukott kormány folyamatosan az árkok ásásán ügyködött, ezen lapok blokkolása sem szolgált más célt. A mi feladatunk a jó szomszédi viszony kiépítése, ami segíti a külhoni magyarok helyzetét - ez közös nemzeti ügy. Ezen az úton haladva korábbi, történelmi megállapodásunkkal pár hét alatt többet értünk el, mint a leváltott kormány 16 év alatt” – ismertette a tárcavezető.

Hozzátette, hogy Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószólóval egyeztettek a feloldásról, a kezdeményezésére született döntés után jelezte, hogy az ukrán nemzetiségi közösség és a Magyarországon élő ukrán menekültek számára is sokat jelent, hogy tájékozódhatnak anyanyelvükön az országukat érintő hírekről.

Egyelőre nincs jelzés arról, hogy a magyar portálok letiltását feloldották volna az ukránok.

Ezt sem verte nagydobra a Tisza-kormány: Magyarország újabb ukrán vétót oldott fel szép csendben – újra szabad, amit Orbán Viktorék betiltottak

Korábban a Világgazdaság írta meg, hogy különösebb hírverés nélkül újabb Ukrajnával szembeni intézkedés szűnt meg Magyarországon. Egészen pontosan arról van szó, hogy a Tisza-kormány olyan helyzetet teremtett, hogy a tilalom feloldódjon, ennek érdekében pedig minden jel szerint el is járt.

Lapunk tapasztalatai szerint ugyanis a napokban immáron zavartalanul elérhető az a 12 ukrán hírportál, amelyeket az Orbán-kormány még tavaly ősszel tiltott be. Ehhez minden jel szerint a Tisza-kormány aktív közreműködésére is szükség volt.