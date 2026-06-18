Reagált az MKIF Vitézy Dávid súlyos állításaira: a halálos balesetek egyik sem az M1-es autópálya bővítés alatt álló szakaszán történt

A múlt héten az autópályákon történt halálos balesetek egyike sem az M1 bővítés alatt álló szakaszán történt – így reagált közösségi oldalán csütörtökön a Magyar Koncessziós és Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Vitézy Dávid szavaira. A mai kormányszóvivői tájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, hogy a felújítások megfeleltek az előírásoknak, ugyanakkor szerinte az vezetett a tragédiához, hogy az előző kormány eltörölte a 8 kilométeres lezárási korlátot, ami szerinte a koncessziós cég érdekeit szolgálta.

Reagált az MKIF Vitézy Dávid állításaira: a halálos balesetek egyik sem az M1-es autópálya bővítés alatt álló szakaszán történtFotó: MKIF /Facebook

Reagált az MKIF Vitézy Dávid állításaira: a halálos balesetek egyik sem az M1-es autópálya bővítés alatt álló szakaszán történt

Az MKIF azt írja, hogy az általuk kezelt gyorsforgalmi úthálózatot érintő beavatkozások (felújítások, fejlesztések, bővítések) során kiépített terelések esetében az alábbi lényeges szabályokat kell betartaniuk:

felújítási munkálatokat csak az állam által évenként, előre jóváhagyott program szerint végezhetnek, amelyben a terelések hossza, típusa, időtartama részletesen szerepel,

fejlesztések esetén: a terelés hossza az állami többségű tervzsűri által jóváhagyott tervekben szerepel,

amennyiben a tervek műszaki tartalma eltér a műszaki előírásoktól, annak megvalósítása kizárólag az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság döntése alapján lehetséges.

A fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy Társaságunk szigorú megrendelői kontroll alatt működik, és kizárólag az állam által jóváhagyott műszaki tartalom megvalósítására jogosult

– írják.

Emlékeztetnek rá, hogy 2023-ban történt jogszabály módosítás az M1 bővítési munkálatainak kezdete előtt, szakmai egyeztetések után történt és a teljes magyarországi gyorsforgalmi úthálózatra vonatkozik.

Hozzátették azt is, hogy a rövidebb terelések esetén többször szükséges a forgalom akadályozása, ez pedig további baleseti gócpontokat eredményez. Korábbi szakmai tapasztalattal az M0 déli szektorának bővítése szolgált, amelynél több, kisebb terelésben kezdték a munkálatokat. Ezek olyan mértékben akadályozták a forgalmat, hogy a terelések azonnali átépítésére, a meglévő rövid terelések összekötésére, vagyis egy hosszú terelés kialakítására volt szükség – magyarázták a közleményben.