Kiakadt a Wizz Air az EU szabálymódosításán: a magyar légitársaság szerint véget érhet az olcsó repülés korszaka
A Wizz Air szerint az Európai Unió új légiutas-jogi szabályai nemcsak a légitársaságok működését nehezíthetik meg, hanem végső soron az utasoknak is többe kerülhetnek. A diszkont légitársaság úgy véli, a tervezett módosítások magasabb jegyárakat és szűkülő szolgáltatási kínálatot eredményezhetnek – írta az AIRportal.
Élesen bírálta a Wizz Air az Európai Unió új légiutas-jogi szabályozásáról született politikai megállapodást. A diszkont légitársaság ugyan tudomásul veszi a döntést, de álláspontja szerint több olyan elem is bekerült a csomagba, amely
végső soron magasabb jegyárakat és szűkebb kínálatot eredményezhet az európai utasok számára.
A társaság szerint a megállapodás egyik legnagyobb problémája, hogy gyakorlatilag változatlanul hagyja a több mint húsz éve létrehozott EU261-es kártérítési rendszert. A Wizz Air úgy látja, hogy az akkori szabályok már nem tükrözik a mai légiközlekedés valóságát.
A légitársaság szerint a jogalkotók nem vették kellőképpen figyelembe
- az elmúlt évtizedekben jelentősen megnövekedett légi forgalmat;
- az európai repülőterek infrastrukturális korlátait;
- a légiforgalmi irányítás rendszeres fennakadásait;
- valamint azokat a geopolitikai kihívásokat, amelyek egyre gyakrabban okoznak késéseket és járatmódosításokat.
A Wizz Air külön kifogásolja, hogy a módosítások nem kezelik a légiforgalmi irányítás hibáiból vagy túlterheltségéből eredő késések problémáját.
A jelenlegi rendszerben ugyanis a légitársaságoknak kell viselniük az utasok felé fizetendő kártérítések terhét akkor is, ha a fennakadást nem közvetlenül ők okozták.
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Az üzleti év végére a vártnál nagyobbra nőhet a légitársaság vesztesége. A Wizz Air csökkentett célára is kínál még persze bőven felértékelődési prémiumot.
A cég ugyanakkor pozitívumként emelte ki a kisgyermekes családokat érintő új szabályt. Ennek értelmében a 14 év alatti gyermekek mellé egy kísérő automatikusan és felár nélkül kaphat helyet a repülőgépen. A Wizz Air szerint ezt a gyakorlatot már évek óta alkalmazzák, és korábban is szorgalmazták, hogy más légitársaságok is kövessék ezt a példát.
A poggyászdíjak átláthatóbb feltüntetését szintén elfogadhatónak tartja a vállalat, mivel szerintük az utasoknak egyértelmű információk alapján kell dönteniük az utazásról.
Wizz Air: véget érhet az olcsó repülés
A legnagyobb vitát azonban továbbra is a diszkont modell jövője okozhatja. A Wizz Air arra figyelmeztet, hogy ha bizonyos szolgáltatások kötelezően bekerülnek az alapdíjba, akkor megszűnhet az a rendszer, amelyben az utas csak azért fizet, amit valóban igénybe vesz.
A légitársaság szerint ez azt eredményezheti, hogy a legolcsóbb repülőjegyek ára emelkedik, még azok számára is, akik kevés csomaggal utaznak, és nem kérnek extra szolgáltatásokat.
Vagyis sok utas olyan elemekért is fizethetne, amelyeket egyáltalán nem használ.
A Wizz Air ezért arra kéri az uniós intézményeket, hogy a végleges szabályozás kialakításakor őrizzék meg a fogyasztók választási szabadságát, támogassák a versenyt, és ne hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek végül megdrágítják az európai repülést. A légitársaság szerint éppen a diszkont modell tette széles tömegek számára elérhetővé a légi közlekedést, ezért minden olyan változtatás, amely ezt korlátozza, közvetlenül érintheti az utasok pénztárcáját.
Megszólalt a Wizz Air az új európai uniós szabályozásról – „aggodalomra ad okot”
Az Európai Parlament és a Tanács elfogadta az uniós légiutas-jogi szabályok felülvizsgálatáról szóló megállapodást. A Wizz Air ismertette álláspontját.