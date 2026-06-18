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Kiakadt a Wizz Air az EU szabálymódosításán: a magyar légitársaság szerint véget érhet az olcsó repülés korszaka

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új korszak jöhet az európai légi közlekedésben, de nem minden szereplő örül a változásoknak. A Wizz Air szerint a most elfogadott politikai megállapodás több ponton is hátrányosan érintheti az utasokat.
VG
2026.06.18, 20:02

A Wizz Air szerint az Európai Unió új légiutas-jogi szabályai nemcsak a légitársaságok működését nehezíthetik meg, hanem végső soron az utasoknak is többe kerülhetnek. A diszkont légitársaság úgy véli, a tervezett módosítások magasabb jegyárakat és szűkülő szolgáltatási kínálatot eredményezhetnek – írta az AIRportal.

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A Wizz Air szerint a Brüsszel által elfogadott irány nem a versenyt, hanem a drágulást erősítheti / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Élesen bírálta a Wizz Air az Európai Unió új légiutas-jogi szabályozásáról született politikai megállapodást. A diszkont légitársaság ugyan tudomásul veszi a döntést, de álláspontja szerint több olyan elem is bekerült a csomagba, amely 

végső soron magasabb jegyárakat és szűkebb kínálatot eredményezhet az európai utasok számára.

A társaság szerint a megállapodás egyik legnagyobb problémája, hogy gyakorlatilag változatlanul hagyja a több mint húsz éve létrehozott EU261-es kártérítési rendszert. A Wizz Air úgy látja, hogy az akkori szabályok már nem tükrözik a mai légiközlekedés valóságát.

A légitársaság szerint a jogalkotók nem vették kellőképpen figyelembe

  • az elmúlt évtizedekben jelentősen megnövekedett légi forgalmat;
  • az európai repülőterek infrastrukturális korlátait;
  • a légiforgalmi irányítás rendszeres fennakadásait;
  • valamint azokat a geopolitikai kihívásokat, amelyek egyre gyakrabban okoznak késéseket és járatmódosításokat.

A Wizz Air külön kifogásolja, hogy a módosítások nem kezelik a légiforgalmi irányítás hibáiból vagy túlterheltségéből eredő késések problémáját. 

A jelenlegi rendszerben ugyanis a légitársaságoknak kell viselniük az utasok felé fizetendő kártérítések terhét akkor is, ha a fennakadást nem közvetlenül ők okozták.

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Az üzleti év végére a vártnál nagyobbra nőhet a légitársaság vesztesége. A Wizz Air csökkentett célára is kínál még persze bőven felértékelődési prémiumot.

A cég ugyanakkor pozitívumként emelte ki a kisgyermekes családokat érintő új szabályt. Ennek értelmében a 14 év alatti gyermekek mellé egy kísérő automatikusan és felár nélkül kaphat helyet a repülőgépen. A Wizz Air szerint ezt a gyakorlatot már évek óta alkalmazzák, és korábban is szorgalmazták, hogy más légitársaságok is kövessék ezt a példát.

A poggyászdíjak átláthatóbb feltüntetését szintén elfogadhatónak tartja a vállalat, mivel szerintük az utasoknak egyértelmű információk alapján kell dönteniük az utazásról.

Wizz Air: véget érhet az olcsó repülés

A legnagyobb vitát azonban továbbra is a diszkont modell jövője okozhatja. A Wizz Air arra figyelmeztet, hogy ha bizonyos szolgáltatások kötelezően bekerülnek az alapdíjba, akkor megszűnhet az a rendszer, amelyben az utas csak azért fizet, amit valóban igénybe vesz.

A légitársaság szerint ez azt eredményezheti, hogy a legolcsóbb repülőjegyek ára emelkedik, még azok számára is, akik kevés csomaggal utaznak, és nem kérnek extra szolgáltatásokat. 

Vagyis sok utas olyan elemekért is fizethetne, amelyeket egyáltalán nem használ.

A Wizz Air ezért arra kéri az uniós intézményeket, hogy a végleges szabályozás kialakításakor őrizzék meg a fogyasztók választási szabadságát, támogassák a versenyt, és ne hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek végül megdrágítják az európai repülést. A légitársaság szerint éppen a diszkont modell tette széles tömegek számára elérhetővé a légi közlekedést, ezért minden olyan változtatás, amely ezt korlátozza, közvetlenül érintheti az utasok pénztárcáját.

Megszólalt a Wizz Air az új európai uniós szabályozásról – „aggodalomra ad okot”

Az Európai Parlament és a Tanács elfogadta az uniós légiutas-jogi szabályok felülvizsgálatáról szóló megállapodást. A Wizz Air ismertette álláspontját.

 

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