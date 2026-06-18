Kiakadt a Wizz Air az EU szabálymódosításán: a magyar légitársaság szerint véget érhet az olcsó repülés korszaka

A Wizz Air szerint az Európai Unió új légiutas-jogi szabályai nemcsak a légitársaságok működését nehezíthetik meg, hanem végső soron az utasoknak is többe kerülhetnek. A diszkont légitársaság úgy véli, a tervezett módosítások magasabb jegyárakat és szűkülő szolgáltatási kínálatot eredményezhetnek – írta az AIRportal.

A Wizz Air szerint a Brüsszel által elfogadott irány nem a versenyt, hanem a drágulást erősítheti / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Élesen bírálta a Wizz Air az Európai Unió új légiutas-jogi szabályozásáról született politikai megállapodást. A diszkont légitársaság ugyan tudomásul veszi a döntést, de álláspontja szerint több olyan elem is bekerült a csomagba, amely

végső soron magasabb jegyárakat és szűkebb kínálatot eredményezhet az európai utasok számára.

A társaság szerint a megállapodás egyik legnagyobb problémája, hogy gyakorlatilag változatlanul hagyja a több mint húsz éve létrehozott EU261-es kártérítési rendszert. A Wizz Air úgy látja, hogy az akkori szabályok már nem tükrözik a mai légiközlekedés valóságát.

A légitársaság szerint a jogalkotók nem vették kellőképpen figyelembe

az elmúlt évtizedekben jelentősen megnövekedett légi forgalmat;

az európai repülőterek infrastrukturális korlátait;

a légiforgalmi irányítás rendszeres fennakadásait;

valamint azokat a geopolitikai kihívásokat, amelyek egyre gyakrabban okoznak késéseket és járatmódosításokat.

A Wizz Air külön kifogásolja, hogy a módosítások nem kezelik a légiforgalmi irányítás hibáiból vagy túlterheltségéből eredő késések problémáját.

A jelenlegi rendszerben ugyanis a légitársaságoknak kell viselniük az utasok felé fizetendő kártérítések terhét akkor is, ha a fennakadást nem közvetlenül ők okozták.

Wizz Air: megvágta a részvények célárát, majd azzal a mozdulattal lerontotta ajánlását a Concorde Az üzleti év végére a vártnál nagyobbra nőhet a légitársaság vesztesége. A Wizz Air csökkentett célára is kínál még persze bőven felértékelődési prémiumot.

A cég ugyanakkor pozitívumként emelte ki a kisgyermekes családokat érintő új szabályt. Ennek értelmében a 14 év alatti gyermekek mellé egy kísérő automatikusan és felár nélkül kaphat helyet a repülőgépen. A Wizz Air szerint ezt a gyakorlatot már évek óta alkalmazzák, és korábban is szorgalmazták, hogy más légitársaságok is kövessék ezt a példát.