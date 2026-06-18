Deviza
EUR/HUF352,86 +0,42% USD/HUF307,98 +0,83% GBP/HUF406,5 +0,08% CHF/HUF382,26 +0,08% PLN/HUF82,81 +0,05% RON/HUF67,34 +0,31% CZK/HUF14,57 +0,1% EUR/HUF352,86 +0,42% USD/HUF307,98 +0,83% GBP/HUF406,5 +0,08% CHF/HUF382,26 +0,08% PLN/HUF82,81 +0,05% RON/HUF67,34 +0,31% CZK/HUF14,57 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 405,87 -0,36% MTELEKOM2 740 +0,37% MOL3 746 -1,68% OTP44 850 -0,31% RICHTER11 680 -1,02% OPUS375 +8,38% ANY7 900 +0,51% AUTOWALLIS147,5 +1,72% WABERERS4 880 -0,2% BUMIX9 310,69 +0,67% CETOP4 641,72 -1,19% CETOP NTR2 965,69 -1,19% BUX138 405,87 -0,36% MTELEKOM2 740 +0,37% MOL3 746 -1,68% OTP44 850 -0,31% RICHTER11 680 -1,02% OPUS375 +8,38% ANY7 900 +0,51% AUTOWALLIS147,5 +1,72% WABERERS4 880 -0,2% BUMIX9 310,69 +0,67% CETOP4 641,72 -1,19% CETOP NTR2 965,69 -1,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Csehország
kamatemelés
jegybank

Négy év után először emelt kamatot a cseh jegybank – Andrej Babisnak nagyon nem tetszik a szigorítás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A cseh nemzeti bank csütörtökön – a várakozásoknak megfelelően – négy év után először emelte meg irányadó kamatát, hogy elejét vegye az erőteljes bérnövekedésből, a hitelezés bővüléséből, a szolgáltatások drágulásából, valamint az iráni háború hatásaiból fakadó inflációs nyomásnak.
Nagy Krisztián
2026.06.18, 20:46

A döntés nem okozott különösebb meglepetést, mivel a piacok korábban már beárazták az emelést, de több elemző egy újabb kamatnövelés lehetőségét sem zárja ki.

Kamatot emelt a cseh jegybank
Kamatot emelt a cseh jegybank / Fotó: sommart sombutwanitkul / shutterstcok(Képünk illusztráció)

A jelenlegi, 25 bázispontos növeléssel a kéthetes repótranzakciók irányadó kamatlába 3,75 százalékra emelkedett. A döntést hat jegybanki tanácstag támogatta, míg egy tag ellenezte.

Továbbra is magas a maginfláció, akár újabb kamatemelés is jöhet

A döntés után újságírók arról kérdezték Ales Michl cseh jegybankelnököt, hogy mit hozhat a jövő, amire azt a választ kapták, hogy minden lehetséges.

Michl kifejtette, hogy a jövőbeni döntéseket érdemben az befolyásolja majd, hogy a cseh gazdaság képes-e tartósan alacsony szinten tartani az inflációt.

A maginfláció továbbra is a célértéknél magasabb szinten van

− mondta Michl, majd hozzátette, hogy a friss előrejelzések a pénzromlás ütemének gyorsulását vetítik előre, ez pedig indokolja a szigorú monetáris politikát. A jegybank elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a hitelállomány növekedése és az állami hitelfelvétel is bővíti a pénzmennyiséget, miközben a feszes munkaerőpiac gyors béremelkedést okoz. Az árak elsősorban a szolgáltatási szektorban emelkednek. Ez adja a maginfláció jelentős részét.

A legfrisseb adatok szerint az infláció májusban éves alapon 2,1 százalék volt, ami marginális eltérés a 2 százalékos célhoz képest, azonban a szolgáltatások esetében, azonos időszakban, 5 százalékos drágulás volt megfigyelhető, míg a maginfláció mértéke 2,9 százalékos szintet ért el.

Ezzel egyidejűleg a bérek az első negyedévben 8 százalékkal emelkedtek, ez pedig hároméves csúcsot jelent.

A pénzpiacok korábban ugyan négy kamatemelést is beáraztak, ám ez még azt megelőzően történt, hogy az Egyesült Államok és Irán aláírta volna az előzetes békemegállapodást, aminek következtében az energiaárak csökkeni kezdtek:

Ez irreálisnak tűnik

− reagált a korábbi reakciókra Jan Prochazka, a cseh nemzeti bank banktanácsának tagja.

Kockázatokra figyelmeztetett a jegybankelnök

Ales Michl arra figyelmeztetett, hogy a magasabb költségvetési hiány fokozhatja az inflációs nyomást, ezért a kormány gazdasági döntéseiből fakadó fiskális kockázat a jelenlegi környezetben magasabb. Úgy tűnik a kormány és a jegybank merőben eltérő álláspontot képvisel a monetáris politikát érintő kérdésekben, mivel a döntést megelőzően Andrej Babis miniszterelnök azt mondta, hogy nem lát okot egy esetleges kamatemelésre. A kedvezőtlen gazdasági környezet világszerte kiélezi a kormányok és a független jegybankok közötti érdekellentéteket, ezzel igazolva, hogy a pénzügyi rendszerbe épített ellensúlyok megfelelően működnek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu