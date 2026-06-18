Négy év után először emelt kamatot a cseh jegybank – Andrej Babisnak nagyon nem tetszik a szigorítás

A döntés nem okozott különösebb meglepetést, mivel a piacok korábban már beárazták az emelést, de több elemző egy újabb kamatnövelés lehetőségét sem zárja ki.

Kamatot emelt a cseh jegybank / Fotó: sommart sombutwanitkul / shutterstcok(Képünk illusztráció)

A jelenlegi, 25 bázispontos növeléssel a kéthetes repótranzakciók irányadó kamatlába 3,75 százalékra emelkedett. A döntést hat jegybanki tanácstag támogatta, míg egy tag ellenezte.

Továbbra is magas a maginfláció, akár újabb kamatemelés is jöhet

A döntés után újságírók arról kérdezték Ales Michl cseh jegybankelnököt, hogy mit hozhat a jövő, amire azt a választ kapták, hogy minden lehetséges.

Michl kifejtette, hogy a jövőbeni döntéseket érdemben az befolyásolja majd, hogy a cseh gazdaság képes-e tartósan alacsony szinten tartani az inflációt.

A maginfláció továbbra is a célértéknél magasabb szinten van

− mondta Michl, majd hozzátette, hogy a friss előrejelzések a pénzromlás ütemének gyorsulását vetítik előre, ez pedig indokolja a szigorú monetáris politikát. A jegybank elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a hitelállomány növekedése és az állami hitelfelvétel is bővíti a pénzmennyiséget, miközben a feszes munkaerőpiac gyors béremelkedést okoz. Az árak elsősorban a szolgáltatási szektorban emelkednek. Ez adja a maginfláció jelentős részét.

A legfrisseb adatok szerint az infláció májusban éves alapon 2,1 százalék volt, ami marginális eltérés a 2 százalékos célhoz képest, azonban a szolgáltatások esetében, azonos időszakban, 5 százalékos drágulás volt megfigyelhető, míg a maginfláció mértéke 2,9 százalékos szintet ért el.

Ezzel egyidejűleg a bérek az első negyedévben 8 százalékkal emelkedtek, ez pedig hároméves csúcsot jelent.

A pénzpiacok korábban ugyan négy kamatemelést is beáraztak, ám ez még azt megelőzően történt, hogy az Egyesült Államok és Irán aláírta volna az előzetes békemegállapodást, aminek következtében az energiaárak csökkeni kezdtek:

Ez irreálisnak tűnik

− reagált a korábbi reakciókra Jan Prochazka, a cseh nemzeti bank banktanácsának tagja.

Kockázatokra figyelmeztetett a jegybankelnök

Ales Michl arra figyelmeztetett, hogy a magasabb költségvetési hiány fokozhatja az inflációs nyomást, ezért a kormány gazdasági döntéseiből fakadó fiskális kockázat a jelenlegi környezetben magasabb. Úgy tűnik a kormány és a jegybank merőben eltérő álláspontot képvisel a monetáris politikát érintő kérdésekben, mivel a döntést megelőzően Andrej Babis miniszterelnök azt mondta, hogy nem lát okot egy esetleges kamatemelésre. A kedvezőtlen gazdasági környezet világszerte kiélezi a kormányok és a független jegybankok közötti érdekellentéteket, ezzel igazolva, hogy a pénzügyi rendszerbe épített ellensúlyok megfelelően működnek.