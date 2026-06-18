Fegyvert rántottak a románok a magyarokra: nem engednék, hogy az MVM odaférjen az óriási gázmezőhöz – csak a maradékot kaphatja meg
Nemcsak élesítette, hanem valójában már alkalmazta a magyar féllel szemben a román állam az elővásárlási jogban megnyilvánuló fegyverét a fekete-tengeri gázmezőre, mellyel kapcsolatban az MVM Csoport egyelőre nem rendelkezik érvényes pozícióval, de a lépés közvetlenül érinti a mező kapcsán magyar törekvéseket és elvárásokat. A román állam – számol be arról a Krónika romániai gazdasági portálok információi alapján – az Állami Tartalékok és Különleges Ügyek Országos Igazgatóságán (ANRSPS) keresztül fejezte ki szándékát, hogy gyakorolja a Neptun Deep-en található gázra vonatkozó törvényes elővásárlási jogát. A romániai gáztermelés kibontakozása az elmúlt évek egyik európai sikertörténete – mely persze jelentős nyugati vállalati részvétellel valósult meg –, de a mostani lépéssel a képlet alapvetően megváltozik, s némi leegyszerűsítéssel így néz ki: az OMV által hamarosan kitermelt gázból a román fél csak akkor hagyna az MVM-nek, azaz a magyar félnek, ha belföldre már nem kellene több.
A Neptun fontos eszköz, de most hoppon maradhat a magyar fél
A fekete-tengeri mező jelentőségét nehéz lenne túlbecsülni, különösen annak tükrében, hogy miként lapunkban megírtuk, 2024-re Románia megelőzte a hosszú időn át vezető helyen álló Hollandiát , és az Európai Unió legnagyobb gáztermelőjévé vált. A Neptun Deep koncessziója az OMV Petrom és a román állami gázipari vállalat, a Romgaz tulajdonában van, mindkét cég ötvenszázalékos tulajdonrésszel rendelkezik.
A Neptun Deep az ország legnagyobb földgázkitermelő és fő gázszolgáltatójának számító állami Romgaz egyik koronaékszere, a vállalat legnagyobb fejlesztési projektje, egyben a legnagyobb földgázprojekt a romániai Fekete-tengeren. A Neptun mélyblokk 7500 négyzetkilométernyi területet foglal el, és a parttól mintegy 160 km-re található, 100 és 1000 méter közötti vízmélységben.
Hosszú, és tagadhatatlanul látványos története van annak, milyen lépéseket tettek eddig a fejlesztések sorában az OMV Petrom és az Exxon részvételével a románok, melynek legutóbbi elemeként május elején megkezdődött annak a 160 km hosszú vezetéknek az építése, amely a tengeri termelési platformról szállítja majd a földgázt a partra, Tuzlába ahonnan becsatlakoztatják a hálózatba.
A kitermeléshez szükséges beruházás értéke 4 milliárd eurót tett ki.
A kétségtelenül jelentős fejlesztés Magyarország, a magyar ellátásbiztonság szempontjából is kiemelt jelentőségű lehet. Miként nemrég megírtuk, az OMV Petrom több évre szóló szerződésben adna el jelentős mennyiséget a fekete-tengeri Neptun Deep gázmező kitermeléséből. Ez iránt érdeklik a magyar MVM is.
A helyzetet az teszi bonyolulttá, hogy a jelenlegi román kabinet csak ügyvivő kormányként működik, mozgástere pedig energetikai kérdésekben jóval korlátozottabb. Így bár bejelentheti az elővásárlási joggal való élést a gázra, kérdéses, hogy később érvényben maradhat-e ez a döntés, mert ha nem, az MVM még többet vihet (hozhat) el a tengeri gázkincsből kereskedelmi célokra. Ha igen, akkor viszont hoppon maradhat.
Csak a maradékot hagynák a magyaroknak Bukarestben
A földgázmező kb. 100 milliárd köbméteres készlettel rendelkezik, s az eddig bejelentett, lezárult fejlesztési lépések alapján 2027-ben meg is indulhat a termelés azon évi 8 milliárd köbméteres mennyiséggel. Ez duplázná a jelenlegi román termelést, és egyébként szinte teljes egészében fedezné az éves magyarországi szükségletet.
Az MVM ennél egyébként kevesebb, 5 milliárd köbméterben vagy annak egy részében érdekelt, az eladó az 50 százalékos koncesszor OMV Petrom lenne. Ez a mennyiség a holland gáztőzsde 2027-es árai alapján kb. 2,1 milliárd eurót ér. A romániai sajtóértesülések alapján a román állam és az OMV jelenleg is a tárgyalóasztalnál gyűri egymást, de már a technikai részletekről is egyeztetnek a kérdésben.
Az viszont kiderült: a román fél elővásárlóként az ANRSPS-en keresztül vásárolná a gázt
- annyiért, amennyiért az MVM, és
- csak annyit hagyna meg a magyar félne, ami belföldi igényei feletti, azaz e tekintetben szükségtelen rész.
Ez utóbbi kitétel azért lényeges, mert a földgázhatalommá fejlődött Romániában a gáz egyre inkább visszaszorul mint felhasznált energia, azaz a földgáz Bukarestnek egyre inkább kereskedelmi, és egyre kevésbé ellátásbiztonsági okokból lehet érdekes. Ebbe akár az MVM kapaszkodhat is, de fontos, hogy a román fél kormányközeli megállapodásokat említ a kérdés kapcsán, azaz a régióba a hiányt szenvedő országoknak akkor szállítanának, ha a belső keresletet már fedezték.
Az MVM jelenlegi éves földgázimportja több milliárd m3-re tehető, az orosz gáz 2027-es EU-s tiltása miatt tehet a fekete-tengeri mezőről érkező mennyiség elvesztése érzékenyen érintheti a hazai forrás-diverzifikációt.