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MVM
gázmező

Fegyvert rántottak a románok a magyarokra: nem engednék, hogy az MVM odaférjen az óriási gázmezőhöz – csak a maradékot kaphatja meg

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Túlzás nélkül váratlant lépett a román állam: Bukarest korábban bejelentette, majd most meg is erősítette, hogy élni kíván a fekete-tengeri kontinentális talapzaton található Neptun Deep lelőhelyen kitermelt földgázra vonatkozó elővásárlási jogával, ami befolyásolhatja Magyarország földgázvásárlási szándékát. Ez elevenébe vág a magyar gázvásárlási törekvéseknek, hiszen az MVM Csoport ajánlattal jelentkezett a mélytengeri gázra a Neptum Deep projeknél.
Juhász Péter
2026.06.18, 19:50
Frissítve: 2026.06.18, 20:39

Nemcsak élesítette, hanem valójában már alkalmazta a magyar féllel szemben a román állam az elővásárlási jogban megnyilvánuló fegyverét a fekete-tengeri gázmezőre, mellyel kapcsolatban az MVM Csoport egyelőre nem rendelkezik érvényes pozícióval, de a lépés közvetlenül érinti a mező kapcsán magyar törekvéseket és elvárásokat. A román állam – számol be arról a Krónika romániai gazdasági portálok információi alapján – az Állami Tartalékok és Különleges Ügyek Országos Igazgatóságán (ANRSPS) keresztül fejezte ki szándékát, hogy gyakorolja a Neptun Deep-en található gázra vonatkozó törvényes elővásárlási jogát. A romániai gáztermelés kibontakozása az elmúlt évek egyik európai sikertörténete – mely persze jelentős nyugati vállalati részvétellel valósult meg –, de a mostani lépéssel a képlet alapvetően megváltozik, s némi leegyszerűsítéssel így néz ki: az OMV által hamarosan kitermelt gázból a román fél csak akkor hagyna az MVM-nek, azaz a magyar félnek, ha belföldre már nem kellene több.

Neptun
A Neptun mélytengeri szénhidrogén-projekt egyik létesítménye
Fotó: OMV Petrom

A Neptun fontos eszköz, de most hoppon maradhat a magyar fél

A fekete-tengeri mező jelentőségét nehéz lenne túlbecsülni, különösen annak tükrében, hogy miként lapunkban megírtuk, 2024-re Románia megelőzte a hosszú időn át vezető helyen álló Hollandiát , és az Európai Unió legnagyobb gáztermelőjévé vált. A Neptun Deep koncessziója az OMV Petrom és a román állami gázipari vállalat, a Romgaz tulajdonában van, mindkét cég ötvenszázalékos tulajdonrésszel rendelkezik.

A Neptun Deep az ország legnagyobb földgázkitermelő és fő gázszolgáltatójának számító állami Romgaz egyik koronaékszere, a vállalat legnagyobb fejlesztési projektje, egyben a legnagyobb földgázprojekt a romániai Fekete-tengeren. A Neptun mélyblokk 7500 négyzetkilométernyi területet foglal el, és a parttól mintegy 160 km-re található, 100 és 1000 méter közötti vízmélységben.

Hosszú, és tagadhatatlanul látványos története van annak, milyen lépéseket tettek eddig a fejlesztések sorában az OMV Petrom és az Exxon részvételével a románok, melynek legutóbbi elemeként május elején megkezdődött annak a 160 km hosszú vezetéknek az építése, amely a tengeri termelési platformról szállítja majd a földgázt a partra, Tuzlába ahonnan becsatlakoztatják a hálózatba.

A kitermeléshez szükséges beruházás értéke 4 milliárd eurót tett ki.

A kétségtelenül jelentős fejlesztés Magyarország, a magyar ellátásbiztonság szempontjából is kiemelt jelentőségű lehet. Miként nemrég megírtuk, az OMV Petrom több évre szóló szerződésben adna el jelentős mennyiséget a fekete-tengeri Neptun Deep gázmező kitermeléséből. Ez iránt érdeklik a magyar MVM is. 

A helyzetet az teszi bonyolulttá, hogy a jelenlegi román kabinet csak ügyvivő kormányként működik, mozgástere pedig energetikai kérdésekben jóval korlátozottabb. Így bár bejelentheti az elővásárlási joggal való élést a gázra, kérdéses, hogy később érvényben maradhat-e ez a döntés, mert ha nem, az MVM még többet vihet (hozhat) el a tengeri gázkincsből kereskedelmi célokra. Ha igen, akkor viszont hoppon maradhat.

Csak a maradékot hagynák a magyaroknak Bukarestben

A földgázmező kb. 100 milliárd köbméteres készlettel rendelkezik, s az eddig bejelentett, lezárult fejlesztési lépések alapján 2027-ben meg is indulhat a termelés azon évi 8 milliárd köbméteres mennyiséggel. Ez duplázná a jelenlegi román termelést, és egyébként szinte teljes egészében fedezné az éves magyarországi szükségletet.

Az MVM ennél egyébként kevesebb, 5 milliárd köbméterben vagy annak egy részében érdekelt, az eladó az 50 százalékos koncesszor OMV Petrom lenne. Ez a mennyiség a holland gáztőzsde 2027-es árai alapján kb. 2,1 milliárd eurót ér. A romániai sajtóértesülések alapján a román állam és az OMV jelenleg is a tárgyalóasztalnál gyűri egymást, de már a technikai részletekről is egyeztetnek a kérdésben.

Az viszont kiderült: a román fél elővásárlóként az ANRSPS-en keresztül vásárolná a gázt

  • annyiért, amennyiért az MVM, és
  • csak annyit hagyna meg a magyar félne, ami belföldi igényei feletti, azaz e tekintetben szükségtelen rész.

Ez utóbbi kitétel azért lényeges, mert a földgázhatalommá fejlődött Romániában a gáz egyre inkább visszaszorul mint felhasznált energia, azaz a földgáz Bukarestnek egyre inkább kereskedelmi, és egyre kevésbé ellátásbiztonsági okokból lehet érdekes. Ebbe akár az MVM kapaszkodhat is, de fontos, hogy a román fél kormányközeli megállapodásokat említ a kérdés kapcsán, azaz a régióba a hiányt szenvedő országoknak akkor szállítanának, ha a belső keresletet már fedezték.

Az MVM jelenlegi éves földgázimportja több milliárd m3-re tehető, az orosz gáz 2027-es EU-s tiltása miatt tehet a fekete-tengeri mezőről érkező mennyiség elvesztése érzékenyen érintheti a hazai forrás-diverzifikációt.

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