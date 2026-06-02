Bejelentés: az első kormányfőt fogadja a héten Magyar Péter

Magyar Péter a következő napokban több európai vezetővel is kétoldalú egyeztetést folytat. A miniszterelnök Berlinben Friedrich Merz német kancellárral, Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyal, majd Budapesten az ír kormányfőt fogadja. Ő lesz az első miniszterelnök, aki a magyar fővárosba érkezik hivatalos kétoldalú látogatásra.
2026.06.02, 13:25
Frissítve: 2026.06.02, 13:40

Magyar Péter Berlinben és Párizsban is kétoldalú egyeztetéseket folytat a következő napokban, csütörtökön pedig az ír kormányfőt fogadja. A magyar miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy kedden Berlinbe utazik, ahol Friedrich Merz német kancellárral tárgyal, szerdán pedig Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztet. A kormányfő másnap már hivatalában fogadja az ír miniszterelnököt.

Magyar Péter a következő napokban több európai vezetővel is kétoldalú egyeztetést folytat.
Magyar Péter a következő napokban több európai vezetővel is kétoldalú egyeztetést folytat / Fotó: NurPhoto / AFP

A magyar kormányfő csütörtökön hivatalában fogadja az ír miniszterelnököt.

Micheál Martin lesz az első miniszterelnök, aki Budapestre kétoldalú találkozóra érkezik Magyar Péter május 9-i beiktatása óta.

Eddig csak uniós tisztviselők jöttek a magyar fővárosba az EU-s forrásokról tárgyalni. A magyar kormányfő ugyanakkor már több diplomáciai látogatást tett:

  • előbb Lengyelországba, majd onnan
  • Ausztriába vezetett az első hivatalos útja.

A keddi berlini látogatása kapcsán az Euronews azt írta, hogy nemcsak Ukrajnáról vagy az uniós forrásokról, hanem Németország politikai elvárásairól is tárgyal a magyar kormányfő.

 

 

 

 

 

