Nem csak a benzinkútnál jöhet a sokk: szinte minden nyersanyag ára kilőhet

Van, ahol a kínálati zavarok játsszák a főszerepet, más termékek esetében pedig a kereslet növekedését nem tudják követni a termelők. A nyersanyagpiac mostai felívelő ciklusa azonban mégis különbözik a korábbiaktól.
K. B. G.
2026.06.02, 13:11
Frissítve: 2026.06.02, 13:16

A nyersanyagok piacát egyfajta „szuperszorítás” tartja a markában, ami csak rosszabb lesz, ha a Hormuzi-szoros nem nyílik meg újra – állítják az HSBC elemzői, akik szerint minél tovább marad zárva az átjáró, annál jobban leapadnak a készletek, és annál közelebb kerülünk a piacok súlyos zavarát hozó ponthoz. Ám hogy ez pontosan mikor következik be, azt nehéz lenne megmondani.

A nyersanyagok széles köre drágulhat idén / Fotó: Northfoto

Nem csak a közel-keleti helyzet miatt drágulnak a nyersanyagok

A nyersanyagok ára május közepén tetőzött a Bloomberg összefoglalója szerint, mielőtt az Egyesült Államok meghosszabbította tűzszünetét Iránnal, és folytatta a tárgyalásokat, amelyek a Hormuzi-szoros megnyitásához vezethetnek. Azonban az HSBC elemzése szerint nemcsak a Közel-Kelet miatt emelkednek az árupiaci termékek árai, hanem egyes fémek esetében az emelkedő fogyasztás, míg a mezőgazdasági termények esetében a közelgő El Nino okozhat fennakadásokat.

Az elemzők szerint az árupiaci ciklus a drágulás irányába mutat, ám ez nagyon különbözik a korábbi ciklusoktól, hiszen most a kínálati zavarok irányítják a piacokat. 

Szuperciklus helyett ezért érdemesebb inkább „szuperszorításról” beszélni szerintük.

Mivel a Hormuzi-szoros továbbra is gyakorlatilag zárva van, az olajkészletek hamarosan kritikus, a mindennapi működést veszélyeztető szintekre süllyedhetnek, ami valódi hiányokat, és éles, nem lineáris ugrásokat hozhat az árakban. Bár az olajárak messze vannak az iráni háború kezdete óta elért csúcsoktól, a réz történelmi rekordok közelében jár, míg az alumínium négy éve nem volt ilyen drága.

Az alumínium esetében ebben szerepet játszik a strukturális kereslet is, de a fő hajtóerőt a Közel-Keleten megrongálódott kohók adják, azonban a réz drágulását a kereslet hajtja. Az agrárnyersanyagok ára eddig nem szabadult el, de az El Nino és a műtrágyakínálat zavarai az év második felében benyújthatják a számlát.

