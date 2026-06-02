Brüsszel újabb értelmetlen szabálya miatt teljesen bedugult a schengeni határ: Kelebiánál is órákat várnak a kamionosok

A Batrovci–Bajakovo és a Bácska Palanka–Ilok határátkelőhelyeken Szerbiából Horvátországba körülbelül hat, a Sid–Tovarnik és a Bezdán–Batina átkelőhelyen pedig négy órát várnak a teherautók – írja a horvát Index a Putevi Srbije közlése szerint.

A szerb belügyminisztérium határrendészeti igazgatóságának tájékoztatása szerint a teherforgalom lelassult a kelebiai határátkelőhelyen Magyarország felé is, ahol a teherautók több mint két órán át várakoznak a vámeljárásra, illetve mintegy másfél órán át a Szerbiából Bulgáriába kilépő gradinai átkelőhelyen.

Az Európai Unió határregisztrációs rendszerének (EES) bevezetése miatt az uniós országokkal, különösen

Horvátországgal és Magyarországgal közös határátkelőhelyeken az utasforgalomban a késések a napszaktól és a forgalom intenzitásától függően 30 perctől 2,5 óráig is eltarthatnak az utasok szerint.

Szerbia felől más határátkelőhelyeken már nem kell késlekedni az összes jármű-kategóriában.

Az EU-s belépési-kilépési rendszer, az EES minden nem európai uniós állampolgár számára kötelező lesz. A rendszer teljes bevezetése folyamatosan történik – számolt be lapunk korábban.

A schengeni határokon lelassult az átkelés

Mivel Magyarország 2004 óta az EU tagja, így minket ez a változás egyelőre nem érint, azonban minden nem uniós állampolgár, így a brit látogatók számára is fontos módosítás, hogy a régóta halogatott új biometrikus belépés-ellenőrzési rendszer október 12-én működésbe lépett.

Az Európai Unió célja, hogy modernizálja külső határainak ellenőrzését, megakadályozva ezzel az illegális migrációt, a személyazonosság-csalásokat, és figyelemmel tudja kísérni, hogy a vízum nélkül az unióba utazók betartják-e a 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napos tartózkodásra vonatkozó szabályt.

A szabálymódosítás értelmében a belépési-kilépési rendszer előírja, hogy minden nem uniós állampolgárnak regisztrálnia kell személyes adatait, beleértve az ujjlenyomatát és az arcképét is, amikor először lép be a schengeni övezetbe, vagyis Írországot és Ciprust kivéve minden uniós tagállamba, valamint Izlandra, Norvégiába, Svájcba és Liechtensteinbe.