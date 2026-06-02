Deviza
EUR/HUF354,86 -0,28% USD/HUF304,69 -0,4% GBP/HUF410,51 -0,29% CHF/HUF387,75 -0,31% PLN/HUF83,8 -0,25% RON/HUF67,53 -0,45% CZK/HUF14,64 -0,1% EUR/HUF354,86 -0,28% USD/HUF304,69 -0,4% GBP/HUF410,51 -0,29% CHF/HUF387,75 -0,31% PLN/HUF83,8 -0,25% RON/HUF67,53 -0,45% CZK/HUF14,64 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 439,51 +1,23% MTELEKOM2 724 +2,13% MOL3 964 +1,16% OTP41 590 +1,61% RICHTER12 560 0% OPUS358 +2,09% ANY7 950 -0,38% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 680 +1,28% BUMIX9 238,32 -0,18% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 879,78 +0,99% BUX135 439,51 +1,23% MTELEKOM2 724 +2,13% MOL3 964 +1,16% OTP41 590 +1,61% RICHTER12 560 0% OPUS358 +2,09% ANY7 950 -0,38% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 680 +1,28% BUMIX9 238,32 -0,18% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 879,78 +0,99%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tengeri útvonal
oroszország
putyin
roszatom
atomflot
nukleáris

Jön Putyin atommonstruma: kiderült, mikor kerülhet vízre a világ legerősebb hajója

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Oroszország új atomóriása, a Rosszija még évekre van a bevetéstől: a világ legerősebbnek szánt nukleáris jégtörőjét a friss tervek szerint 2028 márciusában bocsáthatják vízre. Putyin több százmilliárd rubeles sarkvidéki presztízsprojektje kulcsszerepet kaphat az Északi-tengeri útvonal egész éves használatában.
Dénes Zoltán
2026.06.02, 12:58
Frissítve: 2026.06.02, 13:08

Újabb dátumot közöltek a világ legerősebb nukleáris jégtörőjének átadásáról. Mint kiderüt, Oroszország új atomóriása, a Rosszija még évekre van a bevetéstől: a világ legerősebbnek szánt nukleáris jégtörőjét a friss tervek szerint 2028 márciusában bocsáthatják vízre, és a következő év decemberében adhatják át használatra közölte az Atomflot állami vállalat a TASZSZ hírügynökséggel. A több százmilliárd rubeles sarkvidéki presztízsprojekt kulcsszerepet kaphat az Északi-tengeri útvonal egész éves használatában. 

Lassan ér célba Putyin legnagyobb jogtörő terve.
A Lider atommeghajtásújégtörő-projekt Rosszija nevű hajójának látványterve. A Putyin által korábban tervezett három helyett, egyelőre egy megépítése lehet reális / Fotó: rosatomflot.ru

Az Atomflot hivatalos oldala szerint a szerződést 2020. április 23-án írták alá, az első acélvágás 2020. július 6-án, a gerincfektetés pedig 2020. november 24-én történt. Ugyanitt arról is beszámolnak, hogy a jelenlegi költségterv szerint, a jégtörő közel 200 milliárd rubelbe fog kerülni. A projekt eredetileg jóval olcsóbbnak indult. Korábbi közlések szerint a hajót majd átvevő Roszatom vezetése 120 milliárd rubeles, az orosz ipari tárca pedig legfeljebb 127,5 milliárd rubeles költséggel számolt, 2019-es árszinten.

A legfrissebb, több orosz szakportál által is idézett menetrend szerint a Rosszija vízrebocsátását 2028 február–márciusára tervezik. A hajó műszaki készültsége 2025 decemberében 26,9 százalékos volt.

Putyin három hajót és gyorsabb átadást szeretett volna

A projekt eredetileg 2027-es átadással futott, de a határidőt többször módosították. A késések mögött több tényező állhat: a hajó rendkívül összetett, új generációs konstrukció, emellett a nagy méretű hajóipari és nukleáris komponensek gyártása is szűk keresztmetszet. A Barents Observer korábbi összefoglalója szerint Oroszország a korábbi három, Lider-osztályú jégtörőre vonatkozó ambícióit is visszavágta: 2035 előtt már csak az első, Rosszija nevű hajó megépítésével számolnak.

A hajó stratégiai szerepe az, hogy az Északi-tengeri útvonalat nagyobb részben függetlenítse az időjárástól és a jégviszonyoktól. A TASZSZ szerint a Rosszija képes lehet 2 méteres jégben 11 csomós sebességgel hajókat felvezetni, maximális jégtörő képessége pedig 4,3 méter körül van. Ez gazdaságilag főként a jamali energiahordozók ázsiai szállítása, illetve az orosz arktiszi logisztika miatt fontos. A projekt tehát nem pusztán hajóépítési presztízsberuházás, hanem az orosz sarkvidéki nyersanyag- és szállítási stratégia egyik kulcseleme.

Vlagyimir Putyin 2018 óta az Északi-tengeri útvonal fejlesztését tartja az egyik legfontosabb prioritásának, és a szövetségi ügynökségeket megbízták azzal, hogy 2024-re az útvonalon elérjék az évi 80 millió tonna áru szállítását.

Egyébként a kisebb, új generációs, univerzális nukleáris jégtörőből több is dolgozik már az Északi-tengeren. A tavaly átadott Jakutyija nevű hajósorozatba tartozik az Arktika, a Szibir és az Ural is, amelyek mind az Északi-tengeri útvonal forgalmának biztosítására épültek. A Jakutyija szerőzédeses értékét a sajtó 50 milliárd rubelre becsülte.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu