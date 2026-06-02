Sok kis kockázat okozhat zavart Európa árampiacán – megint kibukott a magyar importfüggés, csak két ország van mögöttünk

Általános kockázat nincs, egyedi problémák azonban lehetnek Európa nyári áramellátásában az Európai Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányítók Hálózatának (ENTSO-E) előrejelzése szerint. Magyarország áramellátása továbbra is erősen importfüggő.
2026.06.02., 06:01

Elsősorban az uniós villamosenergia-hálózathoz korlátozottan kapcsolódó piacon azonosított az Európai Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányítók Hálózata (ENTSO-E) olyan kockázatokat, amelyek miatt zavar keletkezhet az EU nyári áramellátásában. Például Moldova gázellátása akadozó, és bár az ukrán áramrendszernél nem látszanak közvetlen megfelelőségi kockázatok, geopolitikai okokból mégis mindkét esetben indokolt a helyzet folyamatos nyomon követése.

Van, ahol a túl sok szélerőmű okoz fejfájást az európai áramellátásban / Fotó: Németh András Péter

Sok kis kockázat okozhat zavart Európa árampiacán 

A figyelem olyankor különösen indokolt, amikor éppen nagy a villamos energia iránti igény, viszont alacsony az erőművek rendelkezésre állása. Bár Moldova és Ukrajna áramrendszere 2022 óta az európaival szinkronban működik, az ukrán hálózat folyamatosan katonai támadásoknak van kitéve.

Szintén geopolitikai megfontolásból extra figyelmet követelnek a Közel-Kelet, ezen belül a Hormuzi-szoros eseményei. A térségben tapasztalható feszültség növeli az olaj- és földgázellátás globális és európai energiabiztonságát érintő bizonytalanságot. Emiatt ellenőrizni, illetve értékelni kell a lehetséges hatásokat.

Zavart okoznak továbbá Írország nem tervezett áramkiesései, amelyek mögött a szélerőművek időjárásfüggő működése áll. E negatív hatásokat azonban jelentősen mérséklik a nem piaci eredetű (NMR) áramforrások.

Tartós rizikó ezenfelül az, hogy Málta és Ciprus szigete az energiaellátás szempontjából is elszigetelt terület. A helyzet romolhat az erőműflotta nem tervezett áramkieséseivel, de gondot okozhatnak az időjárás kedvezőtlen adottságai is, amikor a kereslet éppen nagy, de a megújuló alapú termelés szerény. Azonban, míg Málta áramellátása jelentősen támaszkodik az említett NMR-re, Ciprusnak nincs külső villamosenergia-összeköttetése, ezért e téren teljes mértékben önellátó.

Összességében mégsem lát érdemi nyári áramellátási kockázatot Európában az ENTSO-E. A földrész egészére érvényes megállapítása, hogy 

a megújuló alapú termelés egyes időszakokban jócskán meghaladhatja a keresletet olyankor, amikor szerény az áramigény.

Az adott országok exportkényszere ilyenkor megnő, az elérhető árak pedig szerények lehetnek. Esetenként még magát a megújuló alapú termelést is érdemes lehet visszafogni például Svédországban vagy Németországban.

Tarolnak a naperőművek

 A szervezet fő megállapításai közé tartozik, hogy

  • a telepített megújulóenergia-kapacitások, különösen a napenergiáé a múlt nyárra jelentősen, több mint 90 gigawattal nőttek.
  • Ugyanezen időszakban a telepített akkumulátorkapacitások megduplázódtak, ám továbbra is szerény nagyságot képviselnek.
  • A hőerőmű-kapacitások rendelkezésre állása csökkent, elsősorban azért, mert ezzel együtt 12 gigawattal estek a szén- és gáztüzelésű kapacitások. A legtöbb hőtermelő kapacitás tervezett nyári rendelkezésre állása szabályos mintát követ.
  • Bár a rendelkezésre álló vízenergiaszint várhatóan alacsonyabb lesz a tavaly nyárinál, továbbra is összhangban marad az EU-szerte szezonálisan megszokottnál.
  • Az elmúlt nyárihoz képest enyhén nőhet a villamos energia iránti általános, illetve a csúcsidőszaki kereslet is.

Az elmúlt télre vonatkozó értékelésében az ENTSO-E összességében nem észlelt megfelelőségi problémákat.

Az idei bruttó áramigény 2,5 százalékkal lehet magasabb a 2025-ösnél.

Megint kibukott a magyar importfüggés

Magyarország a tanulmány egy térképén egyike annak a néhány, kedvezőtlenebb helyzetű országnak, amelynek a beépített áramtermelő kapacitása elmarad az áramkeresleti csúcsigényétől. A kettő aránya Magyarországon 80 százalék, ennél csak egy olasz tartomány 34, illetve Luxemburg 4 százaléka rosszabb. További hét országban sem éri el a 100 százalékot az arány. 

Előrejelzését az Európai Unió kockázati felkészültségi rendeletének eleget téve készíti el évente az ENTSO-E. A dokumentumban sorra veszi a különböző energiaforrásokat, szimulációi alapján pedig felvázolja az ellátás lehetséges forgatókönyveit.

  

