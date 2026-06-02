Sok kis kockázat okozhat zavart Európa árampiacán – megint kibukott a magyar importfüggés, csak két ország van mögöttünk

Elsősorban az uniós villamosenergia-hálózathoz korlátozottan kapcsolódó piacon azonosított az Európai Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányítók Hálózata (ENTSO-E) olyan kockázatokat, amelyek miatt zavar keletkezhet az EU nyári áramellátásában. Például Moldova gázellátása akadozó, és bár az ukrán áramrendszernél nem látszanak közvetlen megfelelőségi kockázatok, geopolitikai okokból mégis mindkét esetben indokolt a helyzet folyamatos nyomon követése.

Van, ahol a túl sok szélerőmű okoz fejfájást az európai áramellátásban / Fotó: Németh András Péter

Sok kis kockázat okozhat zavart Európa árampiacán

A figyelem olyankor különösen indokolt, amikor éppen nagy a villamos energia iránti igény, viszont alacsony az erőművek rendelkezésre állása. Bár Moldova és Ukrajna áramrendszere 2022 óta az európaival szinkronban működik, az ukrán hálózat folyamatosan katonai támadásoknak van kitéve.

Szintén geopolitikai megfontolásból extra figyelmet követelnek a Közel-Kelet, ezen belül a Hormuzi-szoros eseményei. A térségben tapasztalható feszültség növeli az olaj- és földgázellátás globális és európai energiabiztonságát érintő bizonytalanságot. Emiatt ellenőrizni, illetve értékelni kell a lehetséges hatásokat.

Zavart okoznak továbbá Írország nem tervezett áramkiesései, amelyek mögött a szélerőművek időjárásfüggő működése áll. E negatív hatásokat azonban jelentősen mérséklik a nem piaci eredetű (NMR) áramforrások.

Tartós rizikó ezenfelül az, hogy Málta és Ciprus szigete az energiaellátás szempontjából is elszigetelt terület. A helyzet romolhat az erőműflotta nem tervezett áramkieséseivel, de gondot okozhatnak az időjárás kedvezőtlen adottságai is, amikor a kereslet éppen nagy, de a megújuló alapú termelés szerény. Azonban, míg Málta áramellátása jelentősen támaszkodik az említett NMR-re, Ciprusnak nincs külső villamosenergia-összeköttetése, ezért e téren teljes mértékben önellátó.

Összességében mégsem lát érdemi nyári áramellátási kockázatot Európában az ENTSO-E. A földrész egészére érvényes megállapítása, hogy

a megújuló alapú termelés egyes időszakokban jócskán meghaladhatja a keresletet olyankor, amikor szerény az áramigény.

Az adott országok exportkényszere ilyenkor megnő, az elérhető árak pedig szerények lehetnek. Esetenként még magát a megújuló alapú termelést is érdemes lehet visszafogni például Svédországban vagy Németországban.