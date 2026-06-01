Fontos üzenetet küldött Varga Mihály az euró bevezetéséről: eldőlt, mit tesz az MNB

„A mai nap hivatalomban fogadtam Magyar Pétert, Magyarország miniszterelnökét” – írta Varga Mihály hétfőn a Facebook-oldalán.

Magyar Péter elárulta, hogy az egyeztetésen szó esett az uniós források hazahozatalát célzó kormányzati lépésekről / Fotó: Mátrai Dávid

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke azt is írta, hogy a jövőben is konstruktív, a felelősségi köröket tiszteletben tartó együttműködésre törekszik a kormánnyal a magyar gazdaság fenntartható fejlődésének támogatása érdekében.

Kiemelte, hogy az MNB elsődleges célja továbbra is az árstabilitás elérése és fenntartása. A jegybank e mandátumának veszélyeztetése nélkül támogatja a kormány gazdaságpolitikáját, és kész együttműködni minden olyan területen, amely hozzájárul a gazdaság stabil működéséhez és versenyképességének erősítéséhez.

Varga Mihály szerint a teljes magyar gazdaság érdeke, hogy a kormány és a jegybank közötti együttműködés eredményes legyen. Ennek megfelelően az MNB konstruktív partnerként kíván részt venni a közös munkában, többek között az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtésében és teljesítésében is.

A jegybankelnök hangsúlyozta, hogy a fenntartható gazdasági növekedés, a pénzügyi stabilitás és az infláció elleni küzdelem olyan célok, amelyek eléréséhez a gazdaságpolitikai szereplők összehangolt munkájára van szükség. Az MNB ennek szellemében folytatja tevékenységét a következő időszakban is.