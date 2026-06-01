Fontos üzenetet küldött Varga Mihály az euró bevezetéséről: eldőlt, mit tesz az MNB
„A mai nap hivatalomban fogadtam Magyar Pétert, Magyarország miniszterelnökét” – írta Varga Mihály hétfőn a Facebook-oldalán.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke azt is írta, hogy a jövőben is konstruktív, a felelősségi köröket tiszteletben tartó együttműködésre törekszik a kormánnyal a magyar gazdaság fenntartható fejlődésének támogatása érdekében.
Kiemelte, hogy az MNB elsődleges célja továbbra is az árstabilitás elérése és fenntartása. A jegybank e mandátumának veszélyeztetése nélkül támogatja a kormány gazdaságpolitikáját, és kész együttműködni minden olyan területen, amely hozzájárul a gazdaság stabil működéséhez és versenyképességének erősítéséhez.
Varga Mihály szerint a teljes magyar gazdaság érdeke, hogy a kormány és a jegybank közötti együttműködés eredményes legyen. Ennek megfelelően az MNB konstruktív partnerként kíván részt venni a közös munkában, többek között az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtésében és teljesítésében is.
Varga Mihály jegybankelnök szerint a frissen megalakult kormány azon célja, hogy Magyarország 2030-ra készen álljon az euró bevezetésére, megvalósítható, ha erre elég erős politikai akarat mutatkozik. Kérdéses persze, hogy az eltérő célú gazdasági szereplők hogyan értékelik majd a nemzeti valuta további erősödését, mivel az exportra termelő vállalatok nagy vesztesei lehetnek a tartósan erős forintárfolyamnak. A folyamat összetett, a viták pedig, úgy néz ki, elkerülhetetlenek lesznek. Az euró bevezetéséhez vezető úton elkerülhetetlen lesz a forint további erősödése, ami az infláció mérsékléséhez hozzájárul majd, de vannak olyan piaci szereplők, akiket érzékenyen érintene egy ilyen irányú változás − vélekedett a jegybankelnök a Lámfalussy Lectures szakmai konferencián.
A jegybankelnök hangsúlyozta, hogy a fenntartható gazdasági növekedés, a pénzügyi stabilitás és az infláció elleni küzdelem olyan célok, amelyek eléréséhez a gazdaságpolitikai szereplők összehangolt munkájára van szükség. Az MNB ennek szellemében folytatja tevékenységét a következő időszakban is.
Magyar Péter: A kormány stratégiai partnerként tekint a Magyar Nemzeti Bankra
A miniszterelnök a Facebook-oldalán posztolt a tárgyalásról.
Kiemelte:
Hangsúlyoztam, hogy Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése. A kormány célja, hogy olyan felelős gazdaságpolitikát folytasson, amely erősíti a családok, a vállalkozások és a befektetők bizalmát. Ebben a munkában a kormány stratégiai partnerként tekint a Magyar Nemzeti Bankra, miközben tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét.
Magyar tájékoztatta Varga Mihályt az uniós források hazahozatalát célzó kormányzati lépésekről, valamint a korrupcióellenes intézkedésekről is. „Rögzítettem, hogy a kormány az uniós források hatékony és átlátható felhasználásával erősíteni kívánja a magyar gazdaság versenyképességét, különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra. – Hangsúlyoztam, hogy a kormány és a jegybank felelős, kiegyensúlyozott együttműködése a magyar gazdaság egészének érdeke.”
A megbeszélés idején a forint árfolyama kisebb gyengülést mutatott,
de a piac összességében nyugodtan fogadta a fejleményeket.