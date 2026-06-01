Épületomlás Székesfehérváron – erőgéppel és kutyákkal mentenek, egy ember a romok alá szorult, megszólalt a polgármester

A Világgazdaságnak nyilatkozó Ribi Márk katasztrófavédelmi helyettes-szóvivő elmondta, hogy egy bontás alatt álló épület omlott le. A kutyás mentőegységeket követően megérkeztek a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet és a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat egységei is, jelenleg a szakemberek egy speciális erőgéppel próbálják a romokat eltávolítani.

A polgármester is felszólalt

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a közösségi oldalán azt írta, hogy pár perccel korábban kapott tájékoztatást a balesetről. A városvezető szerint nem lakóház, hanem egy négyemeletes, bontás alatt lévő ipari épület érintett az omlásban. A katasztrófavédelem munkatársai megtalálták a romok alá szorult embert, kapcsolatot is tudtak létesíteni vele, a kiszabadítása folyamatban van.

Cser-Palkovics András hangsúlyozta, bízik abban, hogy a mentés gyorsan sikerrel jár, és megköszönte a szakemberek munkáját. Bejegyzéséből az is kiderült, hogy a baleset pontos oka és körülményei egyelőre nem ismertek.

Szivárog az információ az épület állapotáról

Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy a négyemeletes épület leomlása érinti-e a vasúti közlekedést vagy a pályaudvar környékének forgalmát. A hatóságok további tájékoztatása után derülhet ki, mi okozta az omlást, hányan dolgoztak a bontási területen, és indult-e vizsgálat a felelősség megállapítására.