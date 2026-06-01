Székesfehérvár
vasútállomás
épület

Épületomlás Székesfehérváron – erőgéppel és kutyákkal mentenek, egy ember a romok alá szorult, megszólalt a polgármester

Székesfehérváron, a vasúti pályaudvar déli oldalán omlás történt egy bontás alatt álló ipari épületnél, egy ember a romok alá szorult. A mentés jelenleg is zajlik, az épület összeomlásának körülményei egyelőre tisztázatlanok.
Csókási Annamária
2026.06.01, 12:59
Frissítve: 2026.06.01, 13:50

A Világgazdaságnak nyilatkozó Ribi Márk katasztrófavédelmi helyettes-szóvivő elmondta, hogy egy bontás alatt álló épület omlott le. A kutyás mentőegységeket követően megérkeztek a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet és a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat egységei is, jelenleg a szakemberek egy speciális erőgéppel próbálják a romokat eltávolítani. 

Egy bontás alatt álló épület omlott össze, a katasztrófavédelem egységei már a helyszínen vannak / Fotó: Shutterstock

A polgármester is felszólalt

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a közösségi oldalán azt írta, hogy pár perccel korábban kapott tájékoztatást a balesetről. A városvezető szerint nem lakóház, hanem egy négyemeletes, bontás alatt lévő ipari épület érintett az omlásban. A katasztrófavédelem munkatársai megtalálták a romok alá szorult embert, kapcsolatot is tudtak létesíteni vele, a kiszabadítása folyamatban van.

Cser-Palkovics András hangsúlyozta, bízik abban, hogy a mentés gyorsan sikerrel jár, és megköszönte a szakemberek munkáját. Bejegyzéséből az is kiderült, hogy a baleset pontos oka és körülményei egyelőre nem ismertek.

Szivárog az információ az épület állapotáról

Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy a négyemeletes épület leomlása érinti-e a vasúti közlekedést vagy a pályaudvar környékének forgalmát. A hatóságok további tájékoztatása után derülhet ki, mi okozta az omlást, hányan dolgoztak a bontási területen, és indult-e vizsgálat a felelősség megállapítására.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
