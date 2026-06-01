Jégesőriasztó szolgáltatás indul: mutatjuk, hogyan kérheti ingyenesen

Magyarországon egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási események, például a szupercellák és a hirtelen lecsapó jégeső. Az emberek többsége csak akkor szembesül a veszéllyel, amikor már kopog a jég, s ekkor már nincs ideje menteni az értékeit. Az ingatlanokban és ingóságokban keletkezett kár jelentős lehet, a biztosítók adatai szerint egy átlagos autójégkár javítása 400 ezer forintnál kezdődik. Erre a problémára nyújt megoldást a Jegeso.hu, egy ingyenes, jégeső- és heveszivatar-riasztó szolgáltatás, amely időben figyelmeztet, ha a felhasználó körzetét veszély fenyegeti.

Jégesőriasztó szolgáltatás indul: bárki ingyenesen kérheti

Irányítószám alapján időben figyelmeztet a jégeső veszélyére

Regisztrációkor csak az irányítószámot és a telefonszámot kell megadni – semmilyen egyéb adatra nincs szükség –, és onnantól kezdve a rendszer 30-60 perccel korábban Viberen vagy SMS-ben riasztást küld a telefonra, ha az adott területen jégeső várható. Így marad idő biztonságba helyezni az értékeket.

Egy felhasználó három irányítószámot is megadhat, amely területre riasztást kér jégeső veszély esetén. A szolgáltatás teljesen ingyenes, reklámmentes, és bármikor lemondható. A Jegeso.hu magyar ötlet és fejlesztés, partnere a világ vezető időjárás-előrejelző cége, az Xweather, a rendszer technikai megvalósítója pedig a Loginet – írja cikkében az Origo.