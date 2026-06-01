Deviza
EUR/HUF354,74 +0,18% USD/HUF304,41 +0,15% GBP/HUF410 +0,29% CHF/HUF388,5 -0,08% PLN/HUF83,79 +0,13% RON/HUF67,51 +0,13% CZK/HUF14,6 +0,16% EUR/HUF354,74 +0,18% USD/HUF304,41 +0,15% GBP/HUF410 +0,29% CHF/HUF388,5 -0,08% PLN/HUF83,79 +0,13% RON/HUF67,51 +0,13% CZK/HUF14,6 +0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 780,05 +0,12% MTELEKOM2 654 +0,9% MOL3 906 +1,33% OTP41 600 +0,07% RICHTER12 630 -1,66% OPUS350 -1,14% ANY7 950 +0,5% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 640 -0,43% BUMIX9 231,68 +0,24% CETOP4 565 +0,82% CETOP NTR2 875,65 -0,2% BUX134 780,05 +0,12% MTELEKOM2 654 +0,9% MOL3 906 +1,33% OTP41 600 +0,07% RICHTER12 630 -1,66% OPUS350 -1,14% ANY7 950 +0,5% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 640 -0,43% BUMIX9 231,68 +0,24% CETOP4 565 +0,82% CETOP NTR2 875,65 -0,2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
jégeső
jégesőelhárítás
jégesőzés

Jégesőriasztó szolgáltatás indul: mutatjuk, hogyan kérheti ingyenesen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egy ingyenes, jégeső és heves zivatar esetén riasztó szolgáltatás indult, amely időben figyelmeztet, ha a felhasználó körzetét veszély fenyegeti. A regisztrációhoz mindössze telefonszámra és irányítószámra van szükség.
VG
2026.06.01, 12:46

Magyarországon egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási események, például a szupercellák és a hirtelen lecsapó jégeső. Az emberek többsége csak akkor szembesül a veszéllyel, amikor már kopog a jég, s ekkor már nincs ideje menteni az értékeit. Az ingatlanokban és ingóságokban keletkezett kár jelentős lehet, a biztosítók adatai szerint egy átlagos autójégkár javítása 400 ezer forintnál kezdődik. Erre a problémára nyújt megoldást a Jegeso.hu, egy ingyenes, jégeső- és heveszivatar-riasztó szolgáltatás, amely időben figyelmeztet, ha a felhasználó körzetét veszély fenyegeti.

Jégeső-riasztó szolgáltatás indul: bárki ingyenesen kérheti
Jégesőriasztó szolgáltatás indul: bárki ingyenesen kérheti 

Irányítószám alapján időben figyelmeztet a jégeső veszélyére

Regisztrációkor csak az irányítószámot és a telefonszámot kell megadni – semmilyen egyéb adatra nincs szükség –, és onnantól kezdve a rendszer 30-60 perccel korábban Viberen vagy SMS-ben riasztást küld a telefonra, ha az adott területen jégeső várható. Így marad idő biztonságba helyezni az értékeket.

Egy felhasználó három irányítószámot is megadhat, amely területre riasztást kér jégeső veszély esetén. A szolgáltatás teljesen ingyenes, reklámmentes, és bármikor lemondható. A Jegeso.hu magyar ötlet és fejlesztés, partnere a világ vezető időjárás-előrejelző cége, az Xweather, a rendszer technikai megvalósítója pedig a Loginet – írja cikkében az Origo.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu