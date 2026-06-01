Magyar Telekom
Brutális célár érkezett egy magyar részvényre: 25 százalékos rali várható – egy éven belül minden csúcs megdőlhet

Háromezer forint fölé várja a Magyar Telekom árfolyamát egyéves távlaton az ODDO BHF. Az eddigi legmagasabb árfolyam-várakozással ajánlja vételre a társaság részvényeit a befektetési szolgáltató.
K. T.
2026.06.01, 12:53
Frissítve: 2026.06.01, 13:02

Jókora céláremelésnek örülhetnek hétfőn a Magyar Telekom részvényesei és az ígéretes tőzsdei sztorikat és bőséges hozamlehetőséget kereső befektetők. A távközlési társaságra minden eddiginél magasabb árfolyam-várakozás érkezett, a hazai blue chipeket az elmúlt hetekben sorra felülvizsgáló Oddo BHF-től.

Az eddigi legmagasabb célár érkezett a Magyar Telekom részvényeire / Fotó: Alexander Fedosov / Shutterstock

Negyedével érhet többet a magyar részvény

A német-francia pénzügyi vállalat a korábbi 2090 forintról 3300 forintra húzta fel a magyar társaság részvényeire vonatkozó célárfolyamot, ami igen tekintélyes, 25 százalékos felértékelődési lehetőséggel kecsegtet. A jókora hozampotenciál miatt tartásról vételre minősítették fel a részvényre vonatkozó ajánlást.

A több mint ezer forinttal felsrófolt célár egyúttal a legmagasabb a jelenlegi szakértői becslések közül, sőt az első, amely 3000 forint fölé várja az árfolyamot a közeljövőben.

Az LSEG adatbázisában szereplő elemzői célárak átlaga 2542 forint, ami 3,5 százalékkal alacsonyabb a múlt pénteki záróárnál. A Magyar Telekomot követő brókerházak közül négy vételt, három pedig tartást javasol, eladást egyetlen elemző sem tart indokoltnak.

Minden várakozást túlszárnyalt az év elején a Magyar Telekom

A Magyar Telekom erősen indította az idei évet, az első három hónapban 59 milliárd forint nettó nyereséget termelt, ami 8,9 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. 

  • Egyedül a bevételek területén merülhet fel némi panasz, mert az enyhén, 1,5 százalékkal 241 milliárd forintról 238 milliárd forintra csökkent.
  • A cég működési eredménye közel 70 milliárd forintról több mint 74 milliárd forintra bővült egy év alatt, ami 6,3 százalékos növekedést jelent. 
  • A társaság részvényeseire jutó módosított eredmény 54,5 milliárd forintról 7,5 százalékos növekedés után 58,6 milliárd forintra nőtt, 
  • míg az EBITDA AL 97,5 milliárd forintról 4 százalékos növekedés után 101,4 milliárd forintra bővült. 
  • A szabad cash flow 28,5 milliárd forintról 35,5 milliárd forintra nőtt.

A menedzsment mindezek tükrében módosította idei évre szóló céljait is, az EBITDA AL soron már közepes egy számjegyű növekedést, a módosított eredmény területén pedig mintegy 10 százalékos növekedést vár.

A május közepén közzétett jelentést követően nem sokat váratott magára a történelmi árfolyamcsúcs megdöntése sem, amire negyed évszázad után, május 21-én került sor. Az akkor meghódított, 2670 forintos árfolyamszintet messze meghaladhatónak látja az ODDO BHF. 

Ez annak fényében igen ambiciózus jóslat, hogy idén már közel másfélszeresére hízott a Magyar Telekom tőzsdei értéke.

A befektetési szolgáltató az elmúlt hetekben sorra vizsgálta felül a magyar blue chip részvények kilátásait. Az OTP célárát előző héten emelték 35 ezerről 42 200 forintra, tatás ajánlás mellett; a Mol árfolyamkilátásait május 12-én emelték 500 forinttal 3600 forintra, vételt javasolva.

 

