Húszmilliárd dollárból készült el a híd, amelyet Kína egységének szimbólumaként tartanak számon

A rekorder átjáró Hongkong és Kína között húzódik, Csuhaj és Makaó városokkal köti össze a szigetekre épült, különleges övezetnek számító városállamot. A Gyöngy-folyó deltáján átívelő Hongkong–Csuhaj–Makaó híd a világ leghosszabb tengeri átkelőhelye.
2026.06.01, 13:30

Az 55 kilométer hosszú híd összekapcsolja az ázsiai metropoliszokat a dél-kínai Kuangtung tartomány fejlődő területével, ezzel egy nagy gazdasági régiót hozva létre a Gyöngy-folyó deltájában.

A Hongkong–Csuhaj–Makaó híd négy és fél óráról 40 percre csökkenti az utazási időt Hongkongtól Kína szárazföldjéig / Fotó: Hszinhua via AFP

Az átkelő egy hosszan kígyózó hídból és két mesterséges sziget között egy 6,7 kilométeres víz alatti alagútból áll. A hídon naponta közel 40 ezer jármű halad át. A 2018-ban átadott szerkezet 420 ezer tonna acélból készült. Az objektumot úgy tervezték, hogy kibírjon akár óránként 200 kilométeres széllökéseket, a Richter-skálán 8-as erősségű földrengést és egy akár 300 ezer tonnás hajóval való ütközést is – számolt be róla az Express.

Kína egységének szimbólumaként tartják számon, amelynek építése Peking grandiózus terveinek egyike volt Hongkong és Kína gazdaságának még szorosabb összekapcsolására. Ugyanakkor a hétmilliós lakosú volt brit gyarmaton, Hongkongban sokan csak Peking trójai falovának csúfolják a beruházást, amely még tovább növelte Kína befolyását a különleges közigazgatási területként számontartott városban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
