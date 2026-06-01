Végre megtört a jég, Warren Buffették bejelentették az év első új akvizícióját - egy gyengélkedő szegmensbe vásárol bele a Berkshire Hathaway

Végre kinyitja a pénztárcáját a Berkshire Hathaway, bár csak résnyire. Az omahai látnok, vagyis Warren Buffett irányító befolyása alatt működő befektetési cég a lakóházépítéssel foglalkozó amerikai Taylor Morrison Home egészére tett ajánlatot – derül ki a Berkshire vasárnap publikált közleményéből.

Greg Abel, a Berkshire Hathaway új vezére (középen) részvényesekkel fotózkodik / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Warren Buffették befektető cége ezzel együtt nemigen erőltette meg magát, hiszen „mindössze” 6,8 milliárd dollárt adnának ki a teljes egészében készpénzes ügyletben, ami

kevesebb mint a 2 százalékát teszi ki az első negyedév végén a Berkshire rendelkezésére álló 397 milliárd dolláros készpénzállománynak.

Az arizonai házépítő cég egy részvényre jutó 72,5 dolláros vételárával a Berkshire Hathaway 24 százalékos prémiumot fizet a pénteki záróárhoz mérten. Ez az egyik első olyan üzlet, amelyet már Greg Abel, az új vezérigazgató irányítása mellett készítettek elő.

Greg gyorsabban és simábban csinálta, mint ahogy én tudtam volna, és az akvizícióról nem is beszéltem vele. Ez már teljesen az ő munkája

– mondta Warren Buffett a CNBC-nek.

A Taylor Morrison részvényei 23 százalékkal, 72,15 dollárra – azaz éppen csak a 72,50 dolláros ajánlati ár alá – emelkedtek a hírre hétfőn, az amerikai tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miközben az omahai látnok cégének részvényei 0,2 százalékkal gyengültek.

A Berkshire A sorozatú részvényei amúgy a májusi 800 dollár feletti árfolyamcsúcsukról, a pénteki zárásra 710 dollárra, míg a B sorozatúaké 540 dollár környékéről 474,5 dollár alá süllyedtek. Tavaly májusban jelentette be tudniillik az akkor 94 éves Warren Buffett, hogy lemond vezérigazgatói pozíciójáról.

Felvállalják a kockázatot

Ahogy az a Berkshire Hathaway felvásárlásainál megszokott, a helyén hagyják a Taylor Morrison vezérigazgatóját, a céget továbbra is Sheryl Palmer vezetheti majd. A cég egyik szektortársát, a Clayton Homesot már korábban megszerző Berkshire azonban – mint mondták – „idővel” egyesítené lakásépítéssel foglalkozó cégeit.

A Berkshire egy a kategóriájában legjobb országos lakásépítő céget vásárol fel, amelyet egy kivételes csapat vezet, és amely a megrendelőinek nyújtott ügyfélélményről is híres

– emelte ki Abel.