Lenullázták az OTP-t, egy kisrészvény szállított hatalmas hozamot – félezer milliárd forint fordult meg egy hónap alatt a pesti börzén

Kiegyensúlyozott kereskedési aktivitás mellett zárta a májust a Budapesti Értéktőzsde, a BUX index 134 616,81 ponton állt a hónap végén. Az azonnali részvénypiaci forgalom összesen 511,6 milliárd forintot tett ki, ami napi átlagban 26,9 milliárd forintos kereskedési volument jelentett. A befektetői aktivitás továbbra is az OTP, a Mol és a Magyar Telekom részvényeire koncentrálódott, de csak utóbbi részvényesei örülhettek pozitív hozamoknak a múlt hónapban.

Változékony befektetői hangulat jellemezte a nemzetközi tőkepiacokat májusban. A piaci szereplők figyelme elsősorban a geopolitikai fejleményekre, a kötvénypiaci folyamatokra, valamint az inflációs és kamatpályával kapcsolatos várakozásokra irányult. Az energiapiaci mozgások és a devizapiaci kilengések mellett a technológiai szektorhoz kapcsolódó fejlemények is érdemben befolyásolták a globális részvénypiacok alakulását.

A nemzetközi piacokon érzékelhető óvatos befektetői hangulat a hazai tőzsdei kereskedésre is hatással volt. A BUX index 134 616,81 ponton zárt , a hónap során a legmagasabb értékét május 5-én érte el, amikor a mutató 135 935,10 pontig emelkedett. A Bumix, amely a magyar tőzsde kisebb kapitalizációjú vállalatainak teljesítményét követő másodlagos részvénymutató, kiegyensúlyozott képet mutatott, és május végén 9 209,24 ponton állt meg.

Az áprilisi kiemelkedő volument követően a kereskedési aktivitás májusban kiegyensúlyozottabb ütemben alakult. A Budapesti Értéktőzsdén összesen 511,6 milliárd forint értékben zajlott azonnali részvénypiaci kereskedés, ami napi átlagban 26,9 milliárd forintos forgalomnak felelt meg.

A blue chipek helyett egy kisrészvény szállított hatalmas hozamot

Az OTP Bank részvényei májusban is kiemelkedő érdeklődés mellett forogtak a Budapesti Értéktőzsdén, a papír forgalma összesen 306,9 milliárd forintot tett ki. A hitelintézetet a Mol és a Magyar Telekom követte: az előbbi 64,4 milliárd, az utóbbi 57,9 milliárd forintos összforgalommal zárta a hónapot.

Ami a hozamokat illeti, a nagypapírok közül

csak a Magyar Telekom boldogította részvényeseit, 7 százalék feletti erősödéssel.

Az OTP kurzusa lényegében az áprilisi szinten oldalazott,

a Richter részvényei közel 2 százalékkal ereszkedtek lejjebb,

a Mol árfolyama pedig csaknem 7 százalékkal fordult le.

A kis- és közepes kapitalizációjú vállalatok mezőnyében a Glia Nova teljesített a legerősebben, árfolyama a hónap során 37,5 százalékkal emelkedett.