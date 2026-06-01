Jöhet a kamatzuhanás Magyarországon, a meglévő hitelesek is komoly nyertesek lehetnek

Tartós kamatcsökkenést és olcsóbb lakossági hiteleket hozhat Magyarországon az euróövezethez való közeledés. A Netrisk szerint a következő években nemcsak az új hitelfelvevők, hanem a meglévő adósok is jelentős megtakarítást érhetnek el.
VG
2026.06.01, 14:05

Tartós kamat- és hozamcsökkenés előtt állhat Magyarország, ami érdemben átalakíthatja a lakossági hitelpiacot is – erre hívta fel a figyelmet a Netrisk friss elemzésében.

Netrisk: jöhet a kamatzuhanás Magyarországon / Fotó: Shutterstock

A társaság szerint az új gazdaságpolitikai irányok és az euróövezethez való közeledés hosszabb távon alacsonyabb kamatkörnyezetet teremthet, ami 

olcsóbb lakáshiteleket és személyi kölcsönöket eredményezhet. 

A jelenlegi magyarországi hitelkamatok továbbra is magasnak számítanak európai összevetésben, ami a hitelkeresletet is visszafogja. Az alkusz cég szerint ennek egyik következménye, hogy a háztartások GDP-arányos hitelállománya mindössze 14 százalék körül alakul, ami nemzetközi szinten alacsonynak tekinthető.

„Jelenleg viszonylag drágák a magyarországi lakossági hitelek, ez is szerepet játszhat abban, hogy a háztartások GDP-hez mért hitelállománya 14 százalék körüli szinten van. Az eurózónához már csatlakozott országokban a magyarországinál jóval alacsonyabb kamatszintek vannak. Ha Magyarország is csatlakozik az euróövezethez, akkor itt is 2-3 százalék körüli kamatok lesznek reálisak” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezető igazgatója.

A kamatok csökkenése a gyakorlatban jelentős megtakarítást hozhat a hitelfelvevőknek. 

Az alkusz cég számításai szerint egy 20 millió forintos, 20 éves futamidejű, végig fix kamatozású lakáshitel esetében 3 százalékos kamat mellett mintegy 111 ezer forint lenne a havi törlesztőrészlet. Ugyanez a konstrukció 6 százalékos kamat mellett már meghaladná a 143 ezer forintot, miközben jelenleg a legkedvezőbb lakáshitelek kamata is e szint felett mozog.

A változó kamatkörnyezet nemcsak az új hitelfelvevőknek kínálhat lehetőséget. Azok számára is kedvező helyzet alakulhat ki, akik korábban magasabb kamatszint mellett vettek fel lakáshitelt vagy személyi kölcsönt. Számukra egyre fontosabbá válhat a hitelkiváltás, vagyis a meglévő tartozás lecserélése egy kedvezőbb feltételekkel elérhető új hitelre.

A szakértő szerint az eurókonvergencia miatt hosszabb távon olyan kedvező kamatkörnyezet jöhet létre, amelyben az állami támogatások szerepe is mérséklődhet. A jelenleg támogatott konstrukciók által biztosított előnyök egy része ugyanis piaci alapon is elérhetővé válhat.

A Netrisk ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy hitelkiváltás előtt nem elegendő kizárólag a kamatot vizsgálni. A teljes hiteldíjmutató, az előtörlesztési költségek, az induló díjak, valamint a számlavezetési és biztosítási feltételek egyaránt befolyásolják, hogy valóban megéri-e új konstrukcióra váltani.

