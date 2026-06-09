A heti rendszerességgel tartott 3 hónapos diszkontkincstárjegy-aukción az ÁKK 30,0 milliárd forintért vitt piacra állampapírt. Az elsődleges forgalmazók 57 milliárd forintnyi ajánlatából az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 38 milliárdot fogadott el.

Állampapír: csökkenő hozam mellett kapkodták el a kincstárjegyeket / Fotó: Kallus György

Az aukciós átlaghozam 5,54 százalék volt, 3 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál.

Hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon 5,46 százalékos referenciahozam alakult ki.

A 3 hónapos diszkontkincstárjegy aukciós átlaghozama 2026 elején 6,14 százalék volt, 2025 elején 5,27 százalék, 2024 elején 6,48 százalék, 2023 elején 13,94 százalék.