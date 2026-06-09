Deviza
EUR/HUF355,24 -0,21% USD/HUF307,03 -0,55% GBP/HUF411,35 -0,08% CHF/HUF385,8 -0,27% PLN/HUF83,84 -0,08% RON/HUF67,81 -0,14% CZK/HUF14,7 -0,11% EUR/HUF355,24 -0,21% USD/HUF307,03 -0,55% GBP/HUF411,35 -0,08% CHF/HUF385,8 -0,27% PLN/HUF83,84 -0,08% RON/HUF67,81 -0,14% CZK/HUF14,7 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 844,83 +0,1% MTELEKOM2 696 +1,71% MOL3 924 -0,31% OTP40 580 +0,52% RICHTER11 940 -1,68% OPUS394 -1,78% ANY7 880 -1,14% AUTOWALLIS147,5 +0,34% WABERERS4 950 +1,01% BUMIX9 328,02 0% CETOP4 506,26 +0,13% CETOP NTR2 878,55 +0,85% BUX133 844,83 +0,1% MTELEKOM2 696 +1,71% MOL3 924 -0,31% OTP40 580 +0,52% RICHTER11 940 -1,68% OPUS394 -1,78% ANY7 880 -1,14% AUTOWALLIS147,5 +0,34% WABERERS4 950 +1,01% BUMIX9 328,02 0% CETOP4 506,26 +0,13% CETOP NTR2 878,55 +0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
aukció
állampapírok
ÁKK

Állampapír: csökkenő hozam mellett kapkodták el a kincstárjegyeket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hozamcsökkenés mellett értékesített három hónapos diszkontkincstárjegyet keddi aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
VG
2026.06.09, 13:00
Frissítve: 2026.06.09, 13:12

A heti rendszerességgel tartott 3 hónapos diszkontkincstárjegy-aukción az ÁKK 30,0 milliárd forintért vitt piacra állampapírt. Az elsődleges forgalmazók 57 milliárd forintnyi ajánlatából az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 38 milliárdot fogadott el.

LUS_IMG_4418 állampapír
Állampapír: csökkenő hozam mellett kapkodták el a kincstárjegyeket / Fotó: Kallus György

Az aukciós átlaghozam 5,54 százalék volt, 3 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál.

Hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon 5,46 százalékos referenciahozam alakult ki.

A 3 hónapos diszkontkincstárjegy aukciós átlaghozama 2026 elején 6,14 százalék volt, 2025 elején 5,27 százalék, 2024 elején 6,48 százalék, 2023 elején 13,94 százalék.

Állampapír

Állampapír
218 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu