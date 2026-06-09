Állampapír: csökkenő hozam mellett kapkodták el a kincstárjegyeket
A heti rendszerességgel tartott 3 hónapos diszkontkincstárjegy-aukción az ÁKK 30,0 milliárd forintért vitt piacra állampapírt. Az elsődleges forgalmazók 57 milliárd forintnyi ajánlatából az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 38 milliárdot fogadott el.
Az aukciós átlaghozam 5,54 százalék volt, 3 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál.
Hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon 5,46 százalékos referenciahozam alakult ki.
A 3 hónapos diszkontkincstárjegy aukciós átlaghozama 2026 elején 6,14 százalék volt, 2025 elején 5,27 százalék, 2024 elején 6,48 százalék, 2023 elején 13,94 százalék.