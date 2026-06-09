Deviza
EUR/HUF355,75 -0,07% USD/HUF307,69 -0,34% GBP/HUF412,2 +0,12% CHF/HUF386,25 -0,15% PLN/HUF83,91 +0,01% RON/HUF67,91 +0,01% CZK/HUF14,72 +0,06% EUR/HUF355,75 -0,07% USD/HUF307,69 -0,34% GBP/HUF412,2 +0,12% CHF/HUF386,25 -0,15% PLN/HUF83,91 +0,01% RON/HUF67,91 +0,01% CZK/HUF14,72 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 372,63 -0,25% MTELEKOM2 736 +3,14% MOL3 892 -1,13% OTP40 330 -0,1% RICHTER11 840 -2,53% OPUS398 -0,75% ANY7 810 -2,05% AUTOWALLIS148,5 +1,01% WABERERS4 930 +0,61% BUMIX9 401,1 +0,78% CETOP4 506,26 +0,13% CETOP NTR2 866,61 +0,43% BUX133 372,63 -0,25% MTELEKOM2 736 +3,14% MOL3 892 -1,13% OTP40 330 -0,1% RICHTER11 840 -2,53% OPUS398 -0,75% ANY7 810 -2,05% AUTOWALLIS148,5 +1,01% WABERERS4 930 +0,61% BUMIX9 401,1 +0,78% CETOP4 506,26 +0,13% CETOP NTR2 866,61 +0,43%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hozamcsökkenés
állampapír
ÁKK

Állampapír: tovább zsugorodnak a kamatok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kamatok mérséklését a pénzügyi piacokon tapasztalható intenzív hozamcsökkenés indokolja. A változások jövő héttől lépnek életbe.
VG
2026.06.09, 14:37
Frissítve: 2026.06.09, 16:17

A hazai kamatkörnyezet további javulására reagálva az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) új sorozatokat indít, és lezárja a fix kamatozású lakossági állampapírok, valamint a változó kamatozású BMÁP jelenleg futó sorozatait. 

állampapír Business,Financial,Crisis,,Stock,Market,Down,,Bankruptcy,Concept.,Economic,Downturn vállalati csődök
Állampapír: tovább zsugorodnak a kamatok / Fotó: tete_escape / Shutterstock

A kamatok 0,5 százalékpontos mérséklését a pénzügyi piacokon tapasztalható intenzív hozamcsökkenés indokolja. Az ÁKK állampapír-aukcióin az elmúlt időszakban ugyanis folytatódott a hozamcsökkenés. 

A hazai intézményi állampapírpiacon tapasztalható, az államadósság finanszírozását pozitívan érintő változás a lakossági állampapírok kamatozásának újabb felülvizsgálatát eredményezte. 

A változtatás célja az adósságkezelés költségeinek további mérséklése a lakossági piac stabilitásának megőrzése mellett. Az ÁKK június 12-én lezárja a jelenleg futó fix kamatozású lakossági állampapír- és BMÁP-sorozatokat. 

Az egységesen 0,5 százalékponttal csökkentett kamatozású sorozatokat június 12-ét követően jegyezheti a lakosság.

A FixMÁP, MÁP Plusz, BMÁP sorozatok június 16-i értéknappal, a KTJ sorozatok június 15-i, a nyomdai MÁP Plusz sorozatok pedig június 13-i forgalmazástól vásárolhatók az új kamatszinteken.

Az állampapírok egyéb jellemzői változatlanok maradnak. 

A változások részletezve: 

  1. a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) új sorozatának kamata évi 6,00 százalékra (EHM: 6,13) mérséklődik. 
  2. a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) új sorozat kamatozása ezentúl is sávosan emelkedik az ötéves futamidő alatt, a módosítást követően 5,5–6,5 százalék (EHM: 5,99) között. 
  3. a MÁP Plusz nyomdai változatának új kamata a 4,5–5,75 százalék (EHM: 5,23) közötti sávban emelkedik időarányosan az öt év során. 
  4. az egy- és kétéves Kincstári Takarékjegyek (KTJ-I és KTJ-II) esetén a KTJ-I új kamata 4,5 százalékra (EHM: 4,50), míg a KTJ-II kamata 5,0 százalékra (EHM: 4,88) mérséklődik. 
  5. a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) kamatprémiuma 0,25 százalékra mérséklődik, ami a hatéves futamidő utolsó két évében 0,50 százalékra emelkedik, így a változó kamatozású állampapír kamata az első periódusban éves 5,87 százalék.

Az ÁKK Zrt. folyamatosan monitorozza a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, valamint a finanszírozás helyzetét és költségeit, és ezeknek megfelelően dönt a lakossági állampapírok kondícióiról. 

Ezzel a rugalmassággal biztosítja, hogy az állam finanszírozása egész évben stabil, kiszámítható és biztonságos maradjon a lehető legalacsonyabb költségek mellett, miközben a lakossági befektetők továbbra is széles termékpaletta kínálatából választhatnak a preferenciáiknak megfelelő, kedvező kondíciójú lakossági állampapírok közül.

Állampapír

Állampapír
219 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu