A hazai kamatkörnyezet további javulására reagálva az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) új sorozatokat indít, és lezárja a fix kamatozású lakossági állampapírok, valamint a változó kamatozású BMÁP jelenleg futó sorozatait.

Állampapír: tovább zsugorodnak a kamatok / Fotó: tete_escape / Shutterstock

A kamatok 0,5 százalékpontos mérséklését a pénzügyi piacokon tapasztalható intenzív hozamcsökkenés indokolja. Az ÁKK állampapír-aukcióin az elmúlt időszakban ugyanis folytatódott a hozamcsökkenés.

A hazai intézményi állampapírpiacon tapasztalható, az államadósság finanszírozását pozitívan érintő változás a lakossági állampapírok kamatozásának újabb felülvizsgálatát eredményezte.

A változtatás célja az adósságkezelés költségeinek további mérséklése a lakossági piac stabilitásának megőrzése mellett. Az ÁKK június 12-én lezárja a jelenleg futó fix kamatozású lakossági állampapír- és BMÁP-sorozatokat.

Az egységesen 0,5 százalékponttal csökkentett kamatozású sorozatokat június 12-ét követően jegyezheti a lakosság.

A FixMÁP, MÁP Plusz, BMÁP sorozatok június 16-i értéknappal, a KTJ sorozatok június 15-i, a nyomdai MÁP Plusz sorozatok pedig június 13-i forgalmazástól vásárolhatók az új kamatszinteken.

Az állampapírok egyéb jellemzői változatlanok maradnak.

A változások részletezve:

a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) új sorozatának kamata évi 6,00 százalékra (EHM: 6,13) mérséklődik. a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) új sorozat kamatozása ezentúl is sávosan emelkedik az ötéves futamidő alatt, a módosítást követően 5,5–6,5 százalék (EHM: 5,99) között. a MÁP Plusz nyomdai változatának új kamata a 4,5–5,75 százalék (EHM: 5,23) közötti sávban emelkedik időarányosan az öt év során. az egy- és kétéves Kincstári Takarékjegyek (KTJ-I és KTJ-II) esetén a KTJ-I új kamata 4,5 százalékra (EHM: 4,50), míg a KTJ-II kamata 5,0 százalékra (EHM: 4,88) mérséklődik. a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) kamatprémiuma 0,25 százalékra mérséklődik, ami a hatéves futamidő utolsó két évében 0,50 százalékra emelkedik, így a változó kamatozású állampapír kamata az első periódusban éves 5,87 százalék.

Az ÁKK Zrt. folyamatosan monitorozza a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, valamint a finanszírozás helyzetét és költségeit, és ezeknek megfelelően dönt a lakossági állampapírok kondícióiról.