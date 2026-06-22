Órákon belül bejelentést tesz Magyar Péter: politikai leszámolás veheti kezdetét Magyarországon – jöhet a lex Sulyok

Kétnapos rendkívüli üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés, az pedig már kevéssé számít meglepőnek, hogy a hétfői ülésnap Magyar Péter napirend előtti felszólalásával veszi kezdetét, ugyanis a parlament megalakulása óta szinte mindig élt ezzel a lehetőséggel az új miniszterelnök. A napirend előtti felszólalás műfaja hagyományosan a politikai csatározások terepe, de kiemelt jelentősége van azzal kapcsolatban is, hogy a képviselők és a nyilvánosság tájékoztatást kapjon a kormányzati munkáról.

A napirend felszólalására érkező ellenzéki reakciókra adott viszonválaszaiban Magyar Péter rendre csak a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk politikusainak a gyalázásával van elfoglalva. / Fotó: Hatlaczki Balázs

A miniszterelnöki napirend előtti felszólalás elvesztette tájékoztató jellegét

Ám Magyar Péter sajátosan értelmezi a napirend előtti felszólalások műfaját, mivel a beszédeiben rendre csak az elmúlt tizenhat év fideszes kormányzásával foglalkozik. A kormányfő arról azonban szinte alig ad számot, hogy a több mint egy hónapja hivatalban lévő Tisza-kormány milyen célokat és feladatokat jelöl ki a jövőre nézve.

A Tisza az Országgyűlés ellenőrző szerepét a Magyar Péter-féle abszolút filmszínház szintjére degradálta.

Ennek tökéletes lenyomata, hogy a napirend felszólalására érkező ellenzéki reakciókra adott viszonválaszaiban Magyar Péter rendre csak a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk politikusainak a gyalázásával van elfoglalva. Emellett az sem ritka, hogy a kormányfő viszontválaszának a hossza meghaladja az eredeti napirend előtti felszólalásának az időtartamát, ami egyébként ütközik a házszabállyal.

Csak a látszat, ami számít – megrettent a kudarc lehetőségétől a kormányfő

Magyar Péter vasárnap a Facebook-oldalán jelentette be, hétfőn ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az „Orbán bábjainak” vergődését lezáró Alaptörvény módosítást. Előre vetítette, hogy a javaslatok közül mindkét területen a lehető legerősebb változat támogatására fogja kérni a kormányt és a Tisza Párt parlamenti frakcióját is. Ezzel szemben a miniszterelnök szombaton még arról beszélt az RTL-nek, hogy az eredeti tervekkel ellentétben mégsem nyújtják be a héten a parlamentnek a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló jogszabály tervezetet.

A késlekedés nyilvánvaló kudarc lett volna, és nemcsak a kormánynak, hanem személyesen a miniszterelnöknek is. Ennek a kudarcnak a szelét érzékelve dönthetett úgy Magyar Péter, hogy mégis a parlament elé terjesztik a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló terveiket.

A kormányfő vasárnap azt is jelezte, hogy mindössze néhány napos lesz a javaslat társadalmi egyeztetése. Később bejelentette, hogy kormányülést, és frakcióülést is összehívott hétfőre, mert várhatóan a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról szóló törvényt a kormány fogja majd benyújtani. A kormány már számos kritikát kapott a velük baráti sajtótól is a törvényjavaslatok társadalmi egyeztetésének a hiánya miatt.