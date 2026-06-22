Elpusztíthatatlanná váltak a magyar Leopard tankok, megkapták az extra pajzsot: már tesztelték is, fotógaléria mutatja az új fejlesztést – mostantól nem tudják csak úgy szétlőni utcai harcokban sem

Tesztelték a Leopard 2A7HU harckocsira felszerelt, 360 fokos védelmet biztosító kiegészítő páncélzatot, amit kifejezetten a helységharc eredményesebb megvívására fejlesztettek ki. A toronynál a hátsó tárolódoboz vonaláig, a páncéltesten a motortérig nem robbanó reaktív páncélzat, azokon túl pedig lemezrácsozat alkotja a kiegészítő védelmet – számolt be róla vasárnap esti bejegyzésében a Panczelosok.hu Facebook-oldal.

A Leopard 2A7HU harckocsi / Fotó: Panczél Mátyás / Panczelosok.hu Facebook-oldal

Kiemelték, hogy a harckocsi egyértelműen a helységharcokban is nagy számban alkalmazott, kumulatív fejjel szerelt páncéltörő rakéták ellen véd leginkább; a lemezrács dolga, hogy a kumulatív sugár képzéséért felelős kúpot rongálja, és az esetlegesen kialakuló kumulatív sugarat eltérítse.

A beszámolók szerint a tatai Tankosok rövid torony- és futáspróbát végeztek, ami eredményesen zárult. A komolyabb vizsgálatokat – feltételezhetően – az elkövetkező kiképzési foglalkozásokon fogják végrehajtani.

Történelmi pillanat: bemutatták az új félelmetes harckocsit, amivel Európa szembeszállna Vlagyimir Putyinnal

A KNDS hadiipari vállalat bemutatta a Capint nevű új harckocsit, amely a francia hadsereg Leclerc tankjainak leváltására szolgálhat még azelőtt, hogy megvalósulna a német–francia fejlesztésű MGCS (Main Ground Combat System) program.

A Handelsblatt cikke szerint a cég a párizsi Eurosatory hadiipari kiállításon közölte, hogy a Capint célja a francia páncélos képességek megerősítése és az MGCS-program előkészítése.

A közös német–francia harckocsiprojekt jövőjét bizonytalanság övezi, különösen azt követően, hogy meghiúsult a két ország közös harci repülőgép-fejlesztése, az FCAS. Az MGCS célja, hogy 2040-re leváltsa a Leopard 2 és a Leclerc harckocsikat egy új, több platformot integráló szárazföldi harcrendszerrel.