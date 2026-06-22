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Orbán Viktor szövetségese olyanon veszett össze a jegybankkal, amiről Varga Mihály nem is álmodik

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Hiába az alacsony infláció, kamatot emelt a jegybank. Andrej Babis miniszterelnök kemény kritikával illette a Cseh Nemzeti Bank döntését.
VG
2026.06.22, 08:01

A cseh miniszterelnök ismét éles kritikával illette a cseh jegybank szigorú monetáris politikáját, kijelentve, hogy a kamatemelésről hozott legutóbbi döntés ártani fog a gazdaságnak. Andrej Babis szerint semmi sem indokolja a hitelköltségek emelését akkor, amikor a cseh infláció a második legalacsonyabb az Európai Unióban.

Andrej Babis cseh miniszterelnök Csehország infláció kamatemelés jegybank
Andrej Babis cseh miniszterelnök nem ért egyet a jegybank monetáris politikájával / Fotó: Wiktor Dabkowski / Bloomberg

A Cseh Nemzeti Bank csütörtökön négy év után először emelte meg az irányadó kamatokat a belföldi inflációs nyomás mérséklése érdekében, 3,5 százalékról 3,75 százalékra. Andrej Babis bírálatában elmondta, hogy szerinte ez a monetáris politika nem képes befolyásolni az árak emelkedését – írta a Bloomberg.

„Jogom van véleményt mondani erről, hiszen korábban pénzügyminiszter voltam, valamennyire értek hozzá. Alapvetően nem értek egyet azokkal az elméletekkel, amelyek szerint a Cseh Nemzeti Bank képes lenne befolyásolni az inflációt” – mondta Babis újságíróknak a brüsszeli EU-csúcstalálkozón.

A vegyiparban és a mezőgazdaságban is érdekelt milliárdos üzletember, aki Donald Trump amerikai elnök szövetségesének tartja magát, saját érdemének tulajdonította az infláció visszaszorítását. A kormány az év elején csökkentette a villamosenergia-költségek szabályozott részét, valamint korlátozta az üzemanyag-kiskereskedők árrését, miután a közel-keleti konfliktus következtében megugrottak a benzinkutaknál tapasztalható árak.

Ugyanakkor, a forinthoz hasonlóan, a cseh korona is jól teljesített a devizapiacon, az elmúlt hetekben egyértelműen erősödni tudott az euróval szemben.

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Ebben is Trumpot követi a cseh kormányfő

A nyilatkozat a jegybank elleni kirohanások újabb állomása volt. Ezeket többen Donald Trump amerikai elnök korábbi nyomásgyakorlásához hasonlították, amellyel Jerome Powell elnöksége idején az amerikai jegybankot, a Federal Reserve-et próbálta alacsonyabb kamatokra ösztönözni. Andrej Babis korábban a magasabb lakossági jelzáloghitel-kamatok és a drágább vállalati hitelek miatt is bírálta a központi bankot.

A Cseh Nemzeti Bank elnöke, Ales Michl – aki korábban Babis tanácsadójaként dolgozott, mielőtt kinevezték volna a jegybank igazgatótanácsába – többször hangsúlyozta, hogy az intézmény független monetáris politikát folytat, és nem befolyásolják a kritikák.

Michl álláspontja szerint a csütörtöki kamatemelés fő oka a hitelezési aktivitás felgyorsulása volt, beleértve az állami hitelfelvétel növekedését is. Emellett felfelé mutató inflációs nyomást jelent a feszes munkaerőpiac, amely gyors bérnövekedést eredményez, valamint a szolgáltatások költségeinek tartós emelkedése is.

Nem az a kérdés, hogy vág-e az alapkamaton az MNB, hanem, hogy mekkorát – hónapok óta nem volt ilyen könnyű helyzetben Varga Mihály

Miközben Csehországban a kamatemelés, addig Magyarországon a kamatvágás miatt szegeződnek a tekintetek a jegybankra. Kedden ugyanis ismét kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely ha az iráni háború nem szól közbe, szinte biztosan csökkenti az alapkamatot. Utoljára februárban lazított a monetáris kondíciókon az MNB.

Az erős forint és a vártnál jobb inflációs számok miatt elemzők annyira biztosra veszik a lazítást, hogy nem zárják ki, hogy esetleg meglepetést okoz a jegybank, és 50 bázisponttal faragja le az irányadó rátát. A héten közlik a júniusi inflációs jelentést is a jegybankárok, amelyből kiderülhet a következő hónapok inflációs pályája.

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