Gyűjti az erőt a forint, az OTP és a Mol is villámrajtot vett – az olaj ára 80 dollár alá zuhant az iráni hírekre

Feszült hangulatban folytatódtak a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a hétvégén, a befektetők ezzel együtt kedvezően fogadták a háború lezárására irányuló törekvéseket. Az olajár eséssel kezdte a hetet, a forint még az irányt keresi az MNB keddi döntése előtt.

A kedvező iráni fejleményekre eséssel reagáltak az olajárak, a forint kisebb elmozdulással kezdte a hetet / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A pesti tőzsdén jó hangulatban indult a kereskedés, a BUX 0,3 százalékos pluszban, kereken 138 000 ponton nyitott. A vezető hazai részvények közül

az OTP 0,7 százalékkal 44 300 forintra drágult,

a Mol kurzusa 0,8 százalékkal 3820 forintra erősödött,

a Richter ugynaakkor egy százalékkal 11 610 forintra esett,

a Magyar Telekom papírjai pedig fél százalékkal 2 740 forintra ereszkedtek.

Az amerikai-iráni tárgyalásokat közvetítőként segítő Katar és Pakisztán közös nyiatkozata szerint mindkét fél elfogadta azt az ütemtervet, amelynek célja, hogy 60 napon belül végleges megállapodás szülessen a február végén kirobbant közel-keleti háború lezárásáról.