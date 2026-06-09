Eldőlt az amerikai vízumok sorsa, Trump nagyon nem így tervezte: megszólalt a Fehér Ház – „Reméljük, ezt visszavonják!"

Egy szövetségi bíró hétfőn megsemmisítette azt a 100 ezer dolláros díjat, amelyet Donald Trump amerikai elnök vetett ki a magasan képzett külföldi munkavállalók új H-1B vízumaira. A bíróság szerint ez jogellenes adó, amelyet a kongresszus soha nem engedélyezett – írja a Reuters.

Donald Trump százezer dolláros H-1B vízumdíját egy szövetségi bíró jogellenes adónak minősítette / Fotó: Kevin Lamarque

Leo Sorokin bostoni szövetségi kerületi bíró abban a perben hozott döntést, amelyet 20 demokrata állami főügyész indított a Trump által szeptemberben bejelentett díj ellen. Az intézkedés drámaian megemelte a H-1B vízumok megszerzésének költségét, amelyre különösen a technológiai vállalatok támaszkodnak erősen külföldi munkavállalók alkalmazásakor.

A kormányzat azzal érvelt, hogy a díj jogszerű pénzbüntetésnek minősül, amelyet az elnök a szövetségi bevándorlási törvény alapján jogosult kiszabni. Ez a törvény felhatalmazza az elnököt arra, hogy korlátozza bizonyos külföldi állampolgárok belépését, ha azt az Egyesült Államok érdekeire nézve károsnak ítéli.

Sorokin azonban arra a következtetésre jutott, hogy

a díj nem büntetés, hanem adó, amelynek kivetésére a republikánus elnöknek nem volt kongresszusi felhatalmazása, ezért azt az amerikai külügyminisztérium és az amerikai állampolgársági és bevándorlási szolgálat sem hajthatja végre.

„Ebben az esetben a 100 ezer dolláros befizetés tartalma és alkalmazása azt mutatja, hogy adóról van szó, függetlenül attól, minek nevezik” – írta Sorokin, akit Barack Obama demokrata elnök nevezett ki.

A bíró hivatkozott az amerikai legfelsőbb bíróság februári döntésére is, amely megsemmisítette Trump átfogó vámintézkedéseit, amelyeket a nemzeti vészhelyzetekre szánt törvény alapján vezetett be. Sorokin szerint a bírák érvelése alapján Trumpnak a bevándorlási törvény alapján sem volt felhatalmazása adó kivetésére.

Taylor Rogers, a Fehér Ház szóvivője közleményében azt mondta, hogy a Trump-kormányzat bízik abban, Sorokin végzését fellebbezés után megváltoztatják. „Trump elnöknek egyértelmű jogi felhatalmazása van arra, hogy korlátozza azoknak a külföldieknek a belépését, akikről úgy ítéli meg, hogy az nem szolgálja Amerika érdekeit, és pontosan ezt tette” – közölte.