Eldőlt az amerikai vízumok sorsa, Trump nagyon nem így tervezte: megszólalt a Fehér Ház – „Reméljük, ezt visszavonják!"
Egy szövetségi bíró hétfőn megsemmisítette azt a 100 ezer dolláros díjat, amelyet Donald Trump amerikai elnök vetett ki a magasan képzett külföldi munkavállalók új H-1B vízumaira. A bíróság szerint ez jogellenes adó, amelyet a kongresszus soha nem engedélyezett – írja a Reuters.
Leo Sorokin bostoni szövetségi kerületi bíró abban a perben hozott döntést, amelyet 20 demokrata állami főügyész indított a Trump által szeptemberben bejelentett díj ellen. Az intézkedés drámaian megemelte a H-1B vízumok megszerzésének költségét, amelyre különösen a technológiai vállalatok támaszkodnak erősen külföldi munkavállalók alkalmazásakor.
A kormányzat azzal érvelt, hogy a díj jogszerű pénzbüntetésnek minősül, amelyet az elnök a szövetségi bevándorlási törvény alapján jogosult kiszabni. Ez a törvény felhatalmazza az elnököt arra, hogy korlátozza bizonyos külföldi állampolgárok belépését, ha azt az Egyesült Államok érdekeire nézve károsnak ítéli.
Sorokin azonban arra a következtetésre jutott, hogy
a díj nem büntetés, hanem adó, amelynek kivetésére a republikánus elnöknek nem volt kongresszusi felhatalmazása, ezért azt az amerikai külügyminisztérium és az amerikai állampolgársági és bevándorlási szolgálat sem hajthatja végre.
„Ebben az esetben a 100 ezer dolláros befizetés tartalma és alkalmazása azt mutatja, hogy adóról van szó, függetlenül attól, minek nevezik” – írta Sorokin, akit Barack Obama demokrata elnök nevezett ki.
A bíró hivatkozott az amerikai legfelsőbb bíróság februári döntésére is, amely megsemmisítette Trump átfogó vámintézkedéseit, amelyeket a nemzeti vészhelyzetekre szánt törvény alapján vezetett be. Sorokin szerint a bírák érvelése alapján Trumpnak a bevándorlási törvény alapján sem volt felhatalmazása adó kivetésére.
Taylor Rogers, a Fehér Ház szóvivője közleményében azt mondta, hogy a Trump-kormányzat bízik abban, Sorokin végzését fellebbezés után megváltoztatják. „Trump elnöknek egyértelmű jogi felhatalmazása van arra, hogy korlátozza azoknak a külföldieknek a belépését, akikről úgy ítéli meg, hogy az nem szolgálja Amerika érdekeit, és pontosan ezt tette” – közölte.
Rob Bonta kaliforniai főügyész, demokrata politikus, aki a Sorokin előtt indított pert benyújtó több államból álló koalíciót vezette, üdvözölte a döntést, amely megsemmisítette Trump „jogellenes és költséges, 100 ezer dolláros adóját”.
„Ez az adó támadás volt Amerika azon képessége ellen, hogy vonzza és megtartsa a magasan képzett tehetségeket, akik erősítik gazdaságunkat, és segítenek kielégíteni kritikus munkaerőpiaci igényeinket” – mondta.
A H-1B vízumprogrammal évente diplomások tízezrei érkeztek korábban az Egyesült Államokba
A H-1B program évente 65 ezer vízumot kínál, további 20 ezret pedig felsőfokú végzettségű munkavállalóknak. A vízumokat három-hat évre hagyják jóvá. A Trump-féle elnöki rendelet előtt azok a munkáltatók, amelyek külföldi munkavállalónak kértek vízumot, jellemzően mintegy 2000-5000 dollár díjat fizettek különböző tényezőktől függően.
Trump a súlyos új díj bevezetésekor kiadott nyilatkozatában azt írta, hogy a H-1B programot „szándékosan kihasználták arra, hogy az amerikai munkavállalókat alacsonyabb fizetésű, alacsonyabb képzettségű munkaerővel váltsák ki, ahelyett, hogy kiegészítenék őket”.
A díj nem vonatkozik azokra a külföldi állampolgárokra, akik már az Egyesült Államokban tartózkodnak diákvízummal, és akik általában az új H-1B vízumok kedvezményezettjeinek jelentős részét adják.
Trump miatt szinte megszűnt a magasan képzett munkavállalók bevándorlása Amerikába
Trump díját annak bevezetése óta kevés munkáltató fizette meg. Február 15-ig az USCIS mindössze 85 darab 100 ezer dolláros befizetést kapott – közölte az ügynökség egyik tisztviselője egy márciusi beadványban.
A Trump-kormányzat emellett elrendelte a H-1B-kérelmezők fokozott átvilágítását, és új vízumkiválasztási eljárást javasolt, amely a magasabban képzett és jobban fizetett munkavállalókat részesítené előnyben.
A 100 ezer dolláros díj végrehajtása ellen legalább három különböző pert indítottak. Ezek között szerepel az amerikai kereskedelmi kamara ügye is, amely fellebbezett egy washingtoni bíró decemberi döntése ellen, miután az elutasította azt az érvelését, hogy Trumpnak nem volt felhatalmazása a díj megállapítására.