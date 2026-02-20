Deviza
Döntött a Legfelsőbb Bíróság: Donald Trump legfontosabb döntését kaszálták el

Nem mindenki örült az elnök által bevezetett kereskedelmi korlátoknak, így pereskedés lett az ügyből. A vámok elkaszálása azonban aligha jelenti a kereskedelmi háború végét.
K. B. G.
2026.02.20, 16:22
Frissítve: 2026.02.20, 16:57

Döntött a Legfelsőbb Bíróság az Egyesült Államokban a Donald Trump amerrikai elnök által bevezetett vámokról, melyeket az elnök nemzetbiztonsági alapon vezetett be a világ szinte összes országával szemben. A testület szerint azonban erre az elnöknek nem lett volna joga, hiszen az amerikai alkotmány értelmében az adók kérdésében – és az importtermékekre kivetett vámok is annak számítanak – a kongresszus az illetékes.

Donald Trump amerikai elnök Amerikai Egyesült Államok, USA vámok
A vámok elkaszálásának Donald Trump biztosan nem örül / Fotó: Jim Watson / AFP

A vámok óriási bevételt hoztak volna, most elindul az újratervezés

A döntés jelentőségét jelzi, hogy becslések szerint a következő évtizedben a vámok több ezermilliárd dollár bevételt hoztak volna az amerikai költségvetés számára. A Trump-adminisztráció azonban már korábban jelezte, hogy ha a Legfelsőbb Bíróság nemet mond a vámokra, más jogalap alapján vezetik be őket, így a vámháború végéről beszélni még korai lenne.

A Reuters összefoglalója szerint a Trump-adminisztráció egy 1977-es törvény (IEEPA) alapján vezetett be vámokat a világ szinte összes országával szemben, ami vészhelyzetek esetén biztosít lehetőséget az elnök számára a kereskedelem szabályozására. A vészhelyzet a több évtizede fennálló külkereskedelmi hiány volt Trump szerint, ám a Legfelsőbb Bíróság inkább arra koncentrált, hogy 

az adók és vámok kivetésének joga nem az elnök, hanem a törvényhozás hatókörébe tartozik.

Trump által kinevezett bírók is a vámok ellen szavaztak

Az egyébként republikánus többségű testület 6-3 arányban döntött a vámok ellen, többek között a három Trump által kinevezett bíró közül is kettő ellenezte az adminisztráció érvelését, ahogy az ugyancsak konzervatív főbíró, John Roberts és a három, demokrata elnökök által kinevezett bíró is.

A döntés óriási hatást gyakorolhat nemcsak az Egyesült Államok költségvetésére, de a Washington által az elmúlt hónapokban megkötött kereskedelmi egyezményekre is, melyekben fontos szerepet játszottak a különböző vámtételek. A bíróság az úgynevezett nagy kérdések elve alapján döntött a vámok ellen, amelynek értelmében a végrehajtó hatalom jogköre csak addig terjed, ameddig a kongresszus világos felhatalmazást biztosít számára. A konzervatív bírók által kedvelt elvet korábban Joe Biden adminisztrációjának korlátozására is felhasználták.

A döntés nem az összes, a Trump-adminisztráció által bevezetett vámra vonatkozik, a különböző szektorokat vagy épp iparágakat célzó tételek, például az acél-, alumínium- vagy autóipari vámok fennmaradnak.

A Yahoo Finance összefoglalója szerint a döntés nem rendelkezik az eddig befizetett vámok visszatérítéséről, ami további jogi csatározások sorát eredményezheti. A Legfelsőbb Bíróság ítélete egybeesik két, az ügyben alacsonyabb fokon eljáró bíróság döntésével, melyek szerint Trump jogtalanul vezette be a rendkívül széles körű vámokat.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
866 cikk

 

