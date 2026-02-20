Döntött a Legfelsőbb Bíróság: Donald Trump legfontosabb döntését kaszálták el

Döntött a Legfelsőbb Bíróság az Egyesült Államokban a Donald Trump amerrikai elnök által bevezetett vámokról, melyeket az elnök nemzetbiztonsági alapon vezetett be a világ szinte összes országával szemben. A testület szerint azonban erre az elnöknek nem lett volna joga, hiszen az amerikai alkotmány értelmében az adók kérdésében – és az importtermékekre kivetett vámok is annak számítanak – a kongresszus az illetékes.

A vámok elkaszálásának Donald Trump biztosan nem örül / Fotó: Jim Watson / AFP

A vámok óriási bevételt hoztak volna, most elindul az újratervezés

A döntés jelentőségét jelzi, hogy becslések szerint a következő évtizedben a vámok több ezermilliárd dollár bevételt hoztak volna az amerikai költségvetés számára. A Trump-adminisztráció azonban már korábban jelezte, hogy ha a Legfelsőbb Bíróság nemet mond a vámokra, más jogalap alapján vezetik be őket, így a vámháború végéről beszélni még korai lenne.

A Reuters összefoglalója szerint a Trump-adminisztráció egy 1977-es törvény (IEEPA) alapján vezetett be vámokat a világ szinte összes országával szemben, ami vészhelyzetek esetén biztosít lehetőséget az elnök számára a kereskedelem szabályozására. A vészhelyzet a több évtizede fennálló külkereskedelmi hiány volt Trump szerint, ám a Legfelsőbb Bíróság inkább arra koncentrált, hogy

az adók és vámok kivetésének joga nem az elnök, hanem a törvényhozás hatókörébe tartozik.

Trump által kinevezett bírók is a vámok ellen szavaztak

Az egyébként republikánus többségű testület 6-3 arányban döntött a vámok ellen, többek között a három Trump által kinevezett bíró közül is kettő ellenezte az adminisztráció érvelését, ahogy az ugyancsak konzervatív főbíró, John Roberts és a három, demokrata elnökök által kinevezett bíró is.

A döntés óriási hatást gyakorolhat nemcsak az Egyesült Államok költségvetésére, de a Washington által az elmúlt hónapokban megkötött kereskedelmi egyezményekre is, melyekben fontos szerepet játszottak a különböző vámtételek. A bíróság az úgynevezett nagy kérdések elve alapján döntött a vámok ellen, amelynek értelmében a végrehajtó hatalom jogköre csak addig terjed, ameddig a kongresszus világos felhatalmazást biztosít számára. A konzervatív bírók által kedvelt elvet korábban Joe Biden adminisztrációjának korlátozására is felhasználták.

A döntés nem az összes, a Trump-adminisztráció által bevezetett vámra vonatkozik, a különböző szektorokat vagy épp iparágakat célzó tételek, például az acél-, alumínium- vagy autóipari vámok fennmaradnak.

A Yahoo Finance összefoglalója szerint a döntés nem rendelkezik az eddig befizetett vámok visszatérítéséről, ami további jogi csatározások sorát eredményezheti. A Legfelsőbb Bíróság ítélete egybeesik két, az ügyben alacsonyabb fokon eljáró bíróság döntésével, melyek szerint Trump jogtalanul vezette be a rendkívül széles körű vámokat.