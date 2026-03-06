A terror elönti Európát? Súlyos figyelmeztetést adott ki az Europol

Az Europol figyelmeztetést adott ki, miszerint az Európai Unióban nőtt a terrorfenyegetettség az iráni konfliktus következtében. A hatóságok elmondása szerint Iránhoz köthető közvetítő csoportok és radikalizálódó magányos elkövetők is veszélyt jelenthetnek, miközben az online térben is fokozódhatnak a dezinformációs és kibertámadások. Az EU ezért megerősítette az együttműködést az Europollal, mert attól tartanak, hogy a konfliktus további biztonsági veszélyekkel fenyegeti Európát.

A Terrorelhárítási Központ egységei felkészülnek a nyugatról érkező terrorhullámra / Fotó: Székelyhidi Balázs

A terrorizmus hajnala lehet Európában

Az Europol szerint az unióban jelenleg magasabb szintű a terroristafenyegetések veszélye. Ez megjelenhet egyéni radikalizálódás formájában is, amikor magányos elkövetők vagy kisebb, spontán szerveződő csoportok hajtanak végre akciókat.

„Az ilyen jelenségek gyakran saját kezdeményezésű radikalizálódásból fakadnak, amelyet egyének vagy kisebb, önszerveződő sejtek hajtanak végre” – mondta Jan Op Gen Oorth, az Europol szóvivője. A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy az interneten terjedő tartalmak felgyorsíthatják a rövid idő alatt kialakuló radikalizációt az Európai Unióban élő diaszpórák és más személyek körében.

A borzalmak sora:

2004, Madrid: Az al-Kaidához köthető terrorszervezet pokolgépes merényletei 191 életet követeltek. A fő szervező, a marokkói Jamal Zougam.

2005, London: Iszlamista öngyilkos merénylők 52 embert gyilkoltak meg buszokon és metrókon.

2016, Nizza: Mohamed Lahouaiej-Bouhlel tunéziai származású terrorista teherautóval hajtott a tömegbe, 86 ember halálát okozva. Az Iszlám Állam vállalta magára az akciót.

2016, Brüsszel: A Zaventem repülőtéren és a Maelbeek metróállomáson 32 ember halt meg az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet támadásában.

2016, Berlin: Karácsonyi vásárba hajtott egy teherautóval egy terrorista, 12 áldozatot hagyva maga után.

2017, Isztambul: A Reina éjszakai klubban 39 ember esett áldozatául egy fegyveres merénylőnek.

2018, Franciaország: Redouane Lakdim, egy marokkói származású iszlamista terrorista több emberrel végzett egy túszdráma során.

2020, Bécs: Iszlamista fegyveres nyitott tüzet járókelőkre, négyen meghaltak.

A terrortámadások sajnálatos módon szinte mindennapossá váltak, különösen Németországban. 2024 augusztusában Solingenben egy 26 éves szíriai származású férfi késsel támadt fesztiválozókra, három embert megölve. Az Iszlám Állam vállalta a felelősséget. Ugyanezen év decemberében egy szaúdi férfi hajtott be a magdeburgi karácsonyi vásár tömegébe, több ember, köztük egy gyermek életét kioltva.