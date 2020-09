VAKCINA A szakemberek szerint minél nagyobb átoltottságot kellene elérni

Keresett lesz az influenza elleni vakcina

A háziorvosok szerint fontos, hogy minél többen oltassák be magukat az influenzavírus ellen. Idén is 1,3 millió vakcina áll rendelkezésre, de ez most mindenki számára elérhető lesz.