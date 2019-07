Összeütközött két katonai gyakorló repülőgép

Összeütközött a levegőben szerdán két katari katonai gyakorló repülőgép katari légtérben, a pilóták sikeresen katapultáltak, és túlélték a balesetet – közölte a katari védelmi minisztérium.

Two military training planes collided in Qatar with no casualties caused as both pilots ejected safely https://t.co/JZi4hQ02W5 pic.twitter.com/XXsldWGrw4

— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 10, 2019