A digitálisan felújított klasszikus mesék a szülői vágyat is felébreszthetik

A kilencvenes években nagy sikernek örvendő rajzfilmeket sorra bújtatják digitális köntösbe a hollywoodi producerek, ami hatalmas profitot hoz a gyártóknak, ám a VG.hu-nak nyilatkozó szociológus szerint a fiatal felnőttekben felkelheti az utód iránti vágyat is azáltal, hogy gyermekkorukat újraélhetik a modern technikával felújított klasszikusokkal.

Az idei évben a nézők számos olyan filmmel találkozhatnak, amelyeknek a szereplői és a története ismerősek lehetnek számukra. Ki ne ismerné a Disney sztárjait: az Oroszlánkirályt, a Mulant, a Dumbót, az Aladdint vagy a Pokemon című japán ihletésű rajzfilmsorozat citromsárga főszereplőjét, Pikachut?



A fentebb említett mesékkel mindenki találkozhatott már, vagy saját maga izgulta végig Szimba kalandjait, vagy gyermekeivel együtt nézték meg azt, hogy Aladdin segítséget kér a mesebeli Dzsinntől.

A fentebb említett rajzfilmek a kilencvenes évek elején-közepén örvendtek nagy sikernek, hiszen az Oroszlánkirály első része 1994-ben került a mozik vásznaira, a Dumbó 1991-től ejtette rabul a gyermekek szívét, a Mulan az 1998-as év nagy sikere, de az Aladdin és a Pokemon is az ezredforduló előtt volt a kicsik kedvenc meséje. A közös bennük az, hogy a hollywoodi koponyák ismét mozivászonra szólították a rajzfilmek főszereplőit,

ám vagy élőszereplőssé tették a régi idők nagy kedvenceit, vagy digitálisan újították fel az eredetileg gyerekeknek szóló filmeket.

Ha jobban belegondolunk, az a korosztály, akiknek a kilencvenes évek meséi készültek, ma már felnőtt emberek, korai harmincasok, vagy kései huszonévesek, akiknek a többsége már önálló egzisztenciával rendelkezik, magyarul: kiemelt fogyasztókká váltak, így a filmesek nagy bevételt remélhetnek a régmúlt digitalizált klasszikusaiból. A várt siker érdekében pedig a tengerentúli szakma a legnagyobb sztárjait is beveti,

az Oroszlánkirály női főszereplőjének, Nalának a híres énekesnő, Beyonce kölcsönözni a hangját, Pikachu szinkronhangja nem más, mint Ryan Reynolds, Aladdin lámpásából kibújó barátját, a Dzsinnt pedig a többszörös Grammy-díjas amerikai színész, Will Smith alakítja.

Hollywood kinyitotta a harmincasok pénztárcáit

Az új köntösbe bújtatott klasszikus mesék a jelenkor sztárjaival megspékelve meg is hozták a kívánt eredményeket: az Aladdin a várakozásokat meghaladva 105 millió dolláros bevétellel zárt Észak-Amerikában, a világon pedig 121 millió dollárért értékesítettek jegyeket. A Pikachu, a detektív majdnem 102 millió dollárt hozott össze a világpiacon, míg az Oroszlánkirály ugyan nem került még a vásznakra, ám a hivatalos előzetest eddig 34 millióan tekintették meg a Youtube-on. A Mulan élőszereplős változatát még nem fejezték be a rendezők.

Az, hogy a felújított és látványában modernebb mesék ilyen sikeresek, az annak is köszönhető, hogy nyitni tud a mai gyermekek felé is, akik már a digitális világba születtek, valamint az, hogy régi emlékeket hoztak felszínre a fiatal felnőttekben, akik nosztalgikus hangulatban ültek be a filmszínházakba.

A klasszikusok újragondolása a gyermekvállalást is ösztönözheti

A siker kulcsa az, hogy az Oroszlánkirály, a Dumbó vagy az Aladdin is nosztalgikus érzéseket hívnak elő a fiatal felnőttekben, akik a kilencvenes években még gyermekként nézték a felújított filmek régebbi változatait – mondta el a VG.hu kérdésre Markovics Rebeka szociológus, aki hozzátette, a fejlettebb filmgyártási technológiának köszönhetően pedig új oldalról élhetik át az emlékeket, amikor még a szüleik játszották le a meséket VHS-kazettáról.

Jellemzően ennek a korosztálynak még nincsen gyermeke, vagy éppen gyermekvállalás előtt áll, így ezek a mesék a gyermekkor felidézésén kívül, a saját utód iránti vágyat is erősíthetik

– bocsátkozik részletekbe a szociológus.

Markovics Rebeka kifejti, hogy fontos azt is látni, hogy ez az életszakasz, a 80-as, 90-es évek gyermekei számára felelősségvállalással, nagy döntések meghozatalával jár, melyet sokszor stressz, szorongás kísér. Ilyenkor a család, a barátok támogatása elengedhetetlen,

a jól ismert mesék pedig könnyed szórakozást nyújthatnak.

Az üzenetek, amelyek sosem halványulnak

E generáció számára a gyermekmeséknek mindig volt valamilyen üzenete.

Az Oroszlánkirályban a szülő tragikus halálát feldolgozó gyermek útját nézhettük végig, hogyan jut el az önálló, felelős döntések meghozataláig, később pedig a saját család megalapításáig.

A Mulan, a kislányoknak mutatta meg azt, milyen az igazi, bátor női karakter. Az Aladdinban szinte tanmeseszerűen láthattuk, hogy a szerelem megszerzése érdekében hazugságot használva csak bonyodalmakba ütközünk, az őszinteség mindig kifizetődő. Érdemes azt is kiemelni, hogy számos esetben az újonnan készített animációs filmek is komoly mondanivalóval rendelkeznek a felnőttek számára is – zárja gondolatait a szociológus.